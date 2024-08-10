37-летний Набабкин подписал контракт с новым клубом

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин стал игроком ростовского СКА. Клуб, которым владеет рэпер Баста (Василий Вакуленко), выступает в Медиалиге.
- 37-летний Набабкин играл за ЦСКА с 2010 года и покинул команду в этом году.
- Он провел за московскую команду 323 матча и по три раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
- Также Набабкин выступал за «Москву» и провел 5 матчей за сборную России.
- СКА принял участие в пятом сезоне Медиалиги. Команда не одержала ни одной победы и заняла последнее место в своей группе.
- Ранее к клубу присоединился другой экс-армеец – Юрий Жирков.
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Источник: телеграм-канал ФК СКА Ростов-на-Дону