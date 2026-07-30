Набабкин описал Игдисамова двумя прилагательными

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин высказался о работе в клубе главного тренера Дмитрия Игдисамова.

– Какие ожидания от ЦСКА в новом сезоне?

– Команды только провели первый тур, поэтому пока рано делать какие‑то выводы или прогнозы. Хорошо, что ЦСКА начал чемпионат с победы (над «Балтикой» со счетом 2:1). Надеюсь, так и будем продолжать.

А что касается тренера, то Игдисамов – перспективный и качественный специалист. Да он работал с молодeжью до этого. Но по потенциалу Игдисамова готов для работы с основой ЦСКА, чтобы вместе с главной командой двигаться вперед и вверх.