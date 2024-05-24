Бабаев: «Уверен, Набабкин вернется в ЦСКА»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал истечение контракта с защитником Кириллом Набабкиным.

«Кирилл, мы тебя всегда ждем дома, уверен, что обязательно ты в том или ином качестве продолжишь свою футбольную карьеру в ЦСКА. Ты – легенда клуба. В последнее время много твоих товарищей закончили футбольную карьеру, но при этом возвращаются в клуб. Так, уверен, поступишь и ты в ближайшее время.

Ты очень большой вклад внес в те победы большие, которые были достигнуты за те 14 лет, которые ты находишься в ЦСКА. Это и чемпионство, и кубки. Мне, например, запомнился твой гол на последних минутах в ворота «Кубани» в сезоне – 2015/16, когда мы взяли три очка вопреки. Вполне возможно, что этих двух очков могло не хватить в том самом сезоне, когда мы завоевали золотые медали.

Поэтому не прощаемся», – сказал Бабаев.