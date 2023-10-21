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    • В ЦСКА объяснили отсутствие Набабкина и Глебова в заявке на матч с «Рубином»

    В ЦСКА объяснили отсутствие Набабкина и Глебова в заявке на матч с «Рубином»

    Врач ЦСКА Филипп Чубаровский прокомментировал ситуацию с травмированными игроками команды.

    «В Казань не приехали Кирилл Глебов и Кирилл Набабкин.

    У Кирилла Анатольевича [Набабкина] в недельном микроцикле возникли небольшие проблемы с одной из групп мышц. В ближайшее время мы его ожидаем увидеть в общей группе.

    У Глебова случилась травма в сборной, он повредил внутреннюю боковую связку коленного сустава. Его восстановление займет около трех недель», – сказал Чубаровский.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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