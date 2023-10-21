В ЦСКА объяснили отсутствие Набабкина и Глебова в заявке на матч с «Рубином»

Врач ЦСКА Филипп Чубаровский прокомментировал ситуацию с травмированными игроками команды.

«В Казань не приехали Кирилл Глебов и Кирилл Набабкин.

У Кирилла Анатольевича [Набабкина] в недельном микроцикле возникли небольшие проблемы с одной из групп мышц. В ближайшее время мы его ожидаем увидеть в общей группе.

У Глебова случилась травма в сборной, он повредил внутреннюю боковую связку коленного сустава. Его восстановление займет около трех недель», – сказал Чубаровский.