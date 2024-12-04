Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров

Шесть бывших футболистов сборной России Алан Дзагоев, Павел Мамаев, Кирилл Набабкин, Роман Павлюченко, Сергей Паршивлюк, Георгий Щенников, а также Игорь Лебеденко, выступавший за молодежную сборную России, приступили к первому очному модулю обучения в тренерской Академии РФС.
Они являются слушателями второго набора по программе «А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков».
Вместе с ними обучение проходят также экс-игроки сборных Беларуси, Казахстана и Узбекистана Максим Бордачев, Антон Путило, Михаил Сиваков, Алексей Щeткин и Сервер Джепаров.
- Пройти обучение по программе «А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков» могут футболисты, завершившие карьеру и проведшие не менее 300 матчей на высшем уровне и/или не менее 20 официальных игр за национальную сборную.
- Программа рассчитана на 14 месяцев. В ее рамках запланированы 8 очных сессий в СК «Лужники».