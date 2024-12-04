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    • Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров

    Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров

    Шесть бывших футболистов сборной России Алан Дзагоев, Павел Мамаев, Кирилл Набабкин, Роман Павлюченко, Сергей Паршивлюк, Георгий Щенников, а также Игорь Лебеденко, выступавший за молодежную сборную России, приступили к первому очному модулю обучения в тренерской Академии РФС.

    Они являются слушателями второго набора по программе «А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков».

    Вместе с ними обучение проходят также экс-игроки сборных Беларуси, Казахстана и Узбекистана Максим Бордачев, Антон Путило, Михаил Сиваков, Алексей Щeткин и Сервер Джепаров.

    • Пройти обучение по программе «А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков» могут футболисты, завершившие карьеру и проведшие не менее 300 матчей на высшем уровне и/или не менее 20 официальных игр за национальную сборную.
    • Программа рассчитана на 14 месяцев. В ее рамках запланированы 8 очных сессий в СК «Лужники».

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    Источник: официальный сайт РФС

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    04.12.2024 12:57
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    Комментарии (9)
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    ...уефан
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    ...аж, в глазах зарябило от фамилий)...
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    Цугундeр
    1733308563
    Светлое будущее тренерского цеха..
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    subbotaspartak
    1733314781
    Очень радуются сами... И этот, с синими руками
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    Борис34684
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