Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров

Шесть бывших футболистов сборной России Алан Дзагоев, Павел Мамаев, Кирилл Набабкин, Роман Павлюченко, Сергей Паршивлюк, Георгий Щенников, а также Игорь Лебеденко, выступавший за молодежную сборную России, приступили к первому очному модулю обучения в тренерской Академии РФС.

Они являются слушателями второго набора по программе «А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков».

Вместе с ними обучение проходят также экс-игроки сборных Беларуси, Казахстана и Узбекистана Максим Бордачев, Антон Путило, Михаил Сиваков, Алексей Щeткин и Сервер Джепаров.