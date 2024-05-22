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    • Пономарев на примере Набабкина объяснил, почему игроки поздно завершают карьеру

    Пономарев на примере Набабкина объяснил, почему игроки поздно завершают карьеру

    Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал новость о расставании ЦСКА с защитником Кириллом Набабкиным.

    «Я бы охарактеризовал его путь в ЦСКА на пять с минусом. Он молодец. Отработал на полную катушку, без претензий. Но решение попрощаться с ним абсолютно правильное. В этом году Набабкин совсем не играл. Не думаю, что он найдет новый клуб. И ни к чему это, он свое отыграл. Думаю, его оставят в структуре ЦСКА.

    В свое время нас заставляли заканчивать в 30 лет, потому что организм стареет, реакции становятся не те. Сейчас же футболисты тянут до 37-38 лет. Всe дело в том, что они боятся потерять сумасшедшие деньги, поэтому у нас такой плохой футбол», – сказал Пономарев.

    • Набабкин выступал за ЦСКА с 2010 года.
    • В этом сезоне 37-летний футболист провел за красно-синих 20 матчей.

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    Источник: РИА Новости

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    Комментарии (2)
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    Алексей З
    1716357650
    Конечно не бесспорное утверждение , но что-то в нём есть.
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    sined1951
    1716363938
    Ветеран все к деньгам привязал, это неправильно.. Сейчас совсем другой футбол и условия им заниматься другие. Спортивная медицина, фармакология, организация питания сейчас на значительно более высоком уровне. Посмотрите, на каких полях сейчас играют футболисты, разве их сравнить с тем, что было раньше. Поменялась и психология многих футболистов. Они стали более ответственно подходить к сохранению своего здоровья. Ну и конечно высокая зарплата, тут ветеран прав.
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