Пономарев на примере Набабкина объяснил, почему игроки поздно завершают карьеру

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал новость о расставании ЦСКА с защитником Кириллом Набабкиным.

«Я бы охарактеризовал его путь в ЦСКА на пять с минусом. Он молодец. Отработал на полную катушку, без претензий. Но решение попрощаться с ним абсолютно правильное. В этом году Набабкин совсем не играл. Не думаю, что он найдет новый клуб. И ни к чему это, он свое отыграл. Думаю, его оставят в структуре ЦСКА.

В свое время нас заставляли заканчивать в 30 лет, потому что организм стареет, реакции становятся не те. Сейчас же футболисты тянут до 37-38 лет. Всe дело в том, что они боятся потерять сумасшедшие деньги, поэтому у нас такой плохой футбол», – сказал Пономарев.