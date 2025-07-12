Набабкин определил, кто более страшен в гневе – Слуцкий или Гончаренко

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин на ютуб-канале «Коммент.Шоу» сравнил двух экс-тренеров команды.

– Чей гнев страшнее – Слуцкого или Гончаренко?

– Думаю, Гончаренко. Викторович может ругаться словами жeсткими, возмущаться, но всe равно ты его знаешь, такое внутреннее, он всегда позитивный, не так жeстко получается. А Михалыч может разозлиться, нормально напихать.

Да, лeд летал, это было на стадионе «Локомотива». Вроде 0:0 после первого тайма был. Ему категорически не нравилась наша игра. Может, он хотел нас завести. У него были моменты, которые он создавал специально, чтобы нас завести. Зашeл после первого тайма, лeд летает: «Чтоб вышли, порвали всех».

– Когда тренер психует и возвращается, это как?

– Мы впервые оказались в такой ситуации. Михалыч внутренне накипел, не мог себя перебороть, хотел отойти, никого не видеть, не слышать. Наверное, это неправильно уезжать и оставлять команду.

– Как футболисты его встретили?

– Он вернулся, поговорил со многими футболистами, объяснил ситуацию, что творилось внутри. Сказал, что не должен был так поступать, объяснил ситуацию, попросил его понять. Думаю, все нормально отнеслись. Поняли, что он хочет.