Баста оценил игру Глушакова, Набабкина и Жиркова в составе «СКА-Ростова»

Президент «СКА-Ростова» Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, рассказал о важности экс-игроков РПЛ для его команды.
«Глушаков, Набабкин и Жирков вносят серьeзный вклад в развитие «СКА-Ростова». Они постепенно сыгрываются с командой.
Последняя игра была очень тяжeлой. «Lit Energy» – непростая команда. У нас с ними принципиальное спортивное противостояние.
Как оказалось в Медиалиге вообще нет слабых команд. От любого клуба может прилететь нежданчик. Тем и интересна Медиалига», – заявил Баста.
- Глушаков ушел в СКА, оставаясь на контракте с «Химками».
- Набабкин до мая выступал за ЦСКА.
- Жирков закончил профессиональную карьеру в 2023 году.