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    • Баста оценил игру Глушакова, Набабкина и Жиркова в составе «СКА-Ростова»

    Баста оценил игру Глушакова, Набабкина и Жиркова в составе «СКА-Ростова»

    Президент «СКА-Ростова» Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, рассказал о важности экс-игроков РПЛ для его команды.

    «Глушаков, Набабкин и Жирков вносят серьeзный вклад в развитие «СКА-Ростова». Они постепенно сыгрываются с командой.

    Последняя игра была очень тяжeлой. «Lit Energy» – непростая команда. У нас с ними принципиальное спортивное противостояние.

    Как оказалось в Медиалиге вообще нет слабых команд. От любого клуба может прилететь нежданчик. Тем и интересна Медиалига», – заявил Баста.

    • Глушаков ушел в СКА, оставаясь на контракте с «Химками».
    • Набабкин до мая выступал за ЦСКА.
    • Жирков закончил профессиональную карьеру в 2023 году.

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    Источник: Legalbet

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    ...уефан
    1729096631
    ..."Всё смешалось в доме Облонских"(с)... Баста, Глушаков, Жирков, Химки и СКА-Ростов. Читаешь и чешешь репу, в какой реальности ты находишься...
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