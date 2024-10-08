Набабкин высказался о продолжении карьеры

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин ответил на вопрос о своем будущем в футболе.

«Конечно, я планирую продолжать карьеру. Просто в летнее трансферное окно не было никаких предложений. Посмотрим, как будет зимой. Надеюсь, зимой будут предложения. Рассматриваю только РПЛ? Да. Хочется туда. В Первую лигу не хочется», – сказал Набабкин.