Набабкин высказался о продолжении карьеры

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин ответил на вопрос о своем будущем в футболе.
«Конечно, я планирую продолжать карьеру. Просто в летнее трансферное окно не было никаких предложений. Посмотрим, как будет зимой. Надеюсь, зимой будут предложения. Рассматриваю только РПЛ? Да. Хочется туда. В Первую лигу не хочется», – сказал Набабкин.
- У 38-летнего футболиста летом завершился контракт с ЦСКА.
- Сейчас он выступает за СКА в Медиалиге.
- Набабкин выступал в РПЛ за «Москву» в 2005–2009 годах и за ЦСКА в 2010–2024 годах. Провел 5 матчей за сборную России.