Слуцкий рассказал, как экс-игрока ЦСКА привязывали к кровати

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в очередном выпуске «Ну, так нельзя, ###» рассказал историю о бывшем голкипере армейцев Сергее Чепчугове. Наставник ведет шоу вместе с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой. Их гостем был защитник ЦСКА Кирилл Набабкин.

Слуцкий: «Чепчугов немного выпивал…»

Дзюба: «Ну, хорош! Не верю».

Слуцкий: «Не веришь? Один раз случайно выпил, приехал на базу и вспомнил, что Набаба должен был ему какие-то деньги».

Набабкин: «Да не деньги. Что-то переклинило его».

Слуцкий: «Бегал по базе и орал: «Где Набаба?!»

Набабкин: «Мы часами ударили друг друга. И получилось, что у меня крепче часы. А у него разбились».

Слуцкий: «Короче, Набаба *** ему часы. Почти трезвый Чепчугов приехал на базу и стал искать Набабу в порыве гнева. Набаба не такой ***, спрятался на всякий случай. Когда Чепчугов увидел машину Набабы, то запрыгнул на нее и голыми руками *** боковое стекло. Голыми руками! Когда все это происходило, вся команда через дверь смотрела. Он орал: «Где Набабкин?!» И *** его машину».

Дзюба: «Какая машина была?»

Набабкин: «Мерседес». А там, представляешь, двойное такое стекло. И он его пробил».

Слуцкий: «Даже пули не пробивают такое стекло. А самое смешное было, когда как-то его скрутили вообще все, просто все! В конце концов, его привязали к кровати. И он лежал привязанный, как в дурке. Его спрашивают: «Сереж, чего ты хочешь? Поесть, попить?» А он говорит: «Покурить». И ему на ножницах сигарету подносили. Потому что боялись, что пальцы откусит».