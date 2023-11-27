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    • Слуцкий рассказал, как экс-игрока ЦСКА привязывали к кровати

    Слуцкий рассказал, как экс-игрока ЦСКА привязывали к кровати

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в очередном выпуске «Ну, так нельзя, ###» рассказал историю о бывшем голкипере армейцев Сергее Чепчугове. Наставник ведет шоу вместе с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой. Их гостем был защитник ЦСКА Кирилл Набабкин.

    Слуцкий: «Чепчугов немного выпивал…»

    Дзюба: «Ну, хорош! Не верю».

    Слуцкий: «Не веришь? Один раз случайно выпил, приехал на базу и вспомнил, что Набаба должен был ему какие-то деньги».

    Набабкин: «Да не деньги. Что-то переклинило его».

    Слуцкий: «Бегал по базе и орал: «Где Набаба?!»

    Набабкин: «Мы часами ударили друг друга. И получилось, что у меня крепче часы. А у него разбились».

    Слуцкий: «Короче, Набаба *** ему часы. Почти трезвый Чепчугов приехал на базу и стал искать Набабу в порыве гнева. Набаба не такой ***, спрятался на всякий случай. Когда Чепчугов увидел машину Набабы, то запрыгнул на нее и голыми руками *** боковое стекло. Голыми руками! Когда все это происходило, вся команда через дверь смотрела. Он орал: «Где Набабкин?!» И *** его машину».

    Дзюба: «Какая машина была?»

    Набабкин: «Мерседес». А там, представляешь, двойное такое стекло. И он его пробил».

    Слуцкий: «Даже пули не пробивают такое стекло. А самое смешное было, когда как-то его скрутили вообще все, просто все! В конце концов, его привязали к кровати. И он лежал привязанный, как в дурке. Его спрашивают: «Сереж, чего ты хочешь? Поесть, попить?» А он говорит: «Покурить». И ему на ножницах сигарету подносили. Потому что боялись, что пальцы откусит».

    • Чепчугов выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 годы и за это время провел 28 официальных матчей во всех турнирах.
    • Последним клубом голкипера был «Енисей-2», из которого он ушел в начале 2022 года.
    • 37-летний Набабкин продолжает играть за ЦСКА. В этом сезоне он принял участие в 18 матчах.

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    Источник: YouTube-канал «Коммент.Шорт»

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