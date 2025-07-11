Набабкин определил самого необычного игрока, которого застал за 14 лет в ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин на ютуб-канале «Коммент.Шоу» выделил самого необычного партнера по клубу.
– Самый необычный игрок, которого застал в ЦСКА.
– Наверное, Вагнер, который всегда спокойный, на релаксе. Думаешь, что сейчас заснeт на теории, выходит на игру или тренировку – всех собирает и забивает. Для меня это оставило впечатление необыкновенного футболиста.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 годы с перерывами.
- Бразилец провел за команду 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи.
- Набабкин был в ЦСКА в 2010-2024 годах.
Источник: «Чемпионат»