Набабкин определил самого необычного игрока, которого застал за 14 лет в ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин на ютуб-канале «Коммент.Шоу» выделил самого необычного партнера по клубу.

– Самый необычный игрок, которого застал в ЦСКА.

– Наверное, Вагнер, который всегда спокойный, на релаксе. Думаешь, что сейчас заснeт на теории, выходит на игру или тренировку – всех собирает и забивает. Для меня это оставило впечатление необыкновенного футболиста.