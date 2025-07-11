Набабкин поделился планами на будущее

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин на ютуб-канале «Коммент.Шоу» поговорил о жизни после игровой карьеры.
– Был ли вариант остаться в ЦСКА на административной должности?
– Обсуждали с Бабаевым, пока ничего. Перед последним туром вызвал, говорит: «Давно друг друг знаем, не будем ходить вокруг да около, продления не будет». Я понимал и предполагал это. Тогда ещe был Федотов, спросил: «Если останусь в тренерском штабе?» Бабаев ответил, что ничего не знает, никто не говорил. А так у нас были заочно разговоры с тренерским штабом, что там останусь.
– А если академия, дети?
– Не хотелось бы детским становится, немного тяжеловато для меня (улыбается). Взрослые привычнее. Вот пошeл учиться на лицензию, сейчас учусь. Посмотрим, как сложится. Хотелось бы остаться в футболе.
- 38-летний Набабкин покинул ЦСКА в 2024 году.
- Он провел в клубе 14 лет.
- За это время Кирилл трижды становился чемпионом России.