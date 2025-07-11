Набабкин поделился планами на будущее

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин на ютуб-канале «Коммент.Шоу» поговорил о жизни после игровой карьеры.

– Был ли вариант остаться в ЦСКА на административной должности?

– Обсуждали с Бабаевым, пока ничего. Перед последним туром вызвал, говорит: «Давно друг друг знаем, не будем ходить вокруг да около, продления не будет». Я понимал и предполагал это. Тогда ещe был Федотов, спросил: «Если останусь в тренерском штабе?» Бабаев ответил, что ничего не знает, никто не говорил. А так у нас были заочно разговоры с тренерским штабом, что там останусь.

– А если академия, дети?

– Не хотелось бы детским становится, немного тяжеловато для меня (улыбается). Взрослые привычнее. Вот пошeл учиться на лицензию, сейчас учусь. Посмотрим, как сложится. Хотелось бы остаться в футболе.