Более 15 футболистов, игравших за сборную России, остаются без клуба за месяц до закрытия трансферного окна

17 футболистов с опытом выступлений за сборную России, игравших в сезоне-2023/24 за профессиональные клубы, остаются свободными агентами. При этом никто из них не заявлял о завершении профессиональной карьеры.
В это число входят:
- полузащитник Антон Миранчук (28 лет, последний профессиональный клуб – «Локомотив», 29 матчей за сборную);
- нападающий Артем Дзюба (35 лет, «Локомотив», 55);
- защитник Георгий Джикия (30 лет, «Спартак», 45);
- полузащитник Денис Черышев (33 года, «Венеция», 33);
- защитник Марио Фернандес (33 года, «Зенит», 33);
- защитник Андрей Семенов (35 лет, «Ахмат», 27);
- вратарь Маринато Гилерме (38 лет, «Локомотив», 19);
- нападающий Дмитрий Полоз, (33 года, «Торпедо», 19);
- вратарь Антон Шунин (37 лет, «Динамо», 15);
- защитник Виктор Васин (35 лет, «Кайрат», 13);
- защитник Кирилл Набабкин (37 лет, ЦСКА, 5);
- полузащитник Павел Могилевец (31 год, «Урарту», 4);
- полузащитник Максим Григорьев (34 года, «Металлург» Лп, 4);
- вратарь Сослан Джанаев (37 лет, «Балтика», 3);
- вратарь Станислав Крицюк (33 года, «Жил Висенте», 2);
- защитник Дмитрий Стоцкий (34 года, «Пари НН», 1);
- полузащитник Дмитрий Ефремов (29 лет, «Текстильщик» Ив, 1).
Еще 4 экс-игрока сборной не играли на профессиональном уровне после сезона-2022/23. Они также не заявляли об окончательном завершении профессиональной карьеры:
- защитник Георгий Щенников (33 года, ЦСКА, 10);
- полузащитник Руслан Камболов (34 года, «Актобе», 6);
- защитник Эльмир Набиуллин (29 лет, «Рубин», 1);
- нападающий Денис Давыдов (29 лет, «Химки-М», 1).
Летнее трансферное окно в России закроется 5 сентября.
Свободных агентов можно заявлять вне трансферных окон с разрешения РФС.
Источник: «Бомбардир»