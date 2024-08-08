Более 15 футболистов, игравших за сборную России, остаются без клуба за месяц до закрытия трансферного окна

17 футболистов с опытом выступлений за сборную России, игравших в сезоне-2023/24 за профессиональные клубы, остаются свободными агентами. При этом никто из них не заявлял о завершении профессиональной карьеры.

В это число входят:

Еще 4 экс-игрока сборной не играли на профессиональном уровне после сезона-2022/23. Они также не заявляли об окончательном завершении профессиональной карьеры:

Летнее трансферное окно в России закроется 5 сентября.

Свободных агентов можно заявлять вне трансферных окон с разрешения РФС.