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  • Более 15 футболистов, игравших за сборную России, остаются без клуба за месяц до закрытия трансферного окна

Более 15 футболистов, игравших за сборную России, остаются без клуба за месяц до закрытия трансферного окна

8 августа 2024, 09:00
13

17 футболистов с опытом выступлений за сборную России, игравших в сезоне-2023/24 за профессиональные клубы, остаются свободными агентами. При этом никто из них не заявлял о завершении профессиональной карьеры.

В это число входят:

Еще 4 экс-игрока сборной не играли на профессиональном уровне после сезона-2022/23. Они также не заявляли об окончательном завершении профессиональной карьеры:

Летнее трансферное окно в России закроется 5 сентября.

Свободных агентов можно заявлять вне трансферных окон с разрешения РФС.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия Дзюба Артем Набабкин Кирилл Шунин Антон Васин Виктор Камболов Руслан Джанаев Сослан Григорьев Максим Щенников Георгий Полоз Дмитрий Гилерме Семенов Андрей Крицюк Станислав Стоцкий Дмитрий Могилевец Павел Джикия Георгий Ефремов Дмитрий Черышев Денис Набиуллин Эльмир Фернандес Марио Миранчук Антон
Комментарии (13)
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acor94
1723097596
Привыкли к большим бабкам, поэтому идии на понижение никто не хочет, хотя уровень этих игроков, по большому счету фнл-2.
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ivany4
1723099122
И зачем этот "глас вопиющего в пустыне"? Это всего лишь подтверждение наших мудрых мыслей, пословиц, поговорок. Время все расставляет по своим местам. Желания должны совпадать с возможностями. Береги платье снову, а честь смолоду.
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SLADE2019
1723099226
Миранчук, Джикия, Семенов, ну и Дзюба, как раскрученный персонаж, клубы скорее всего найдут. А вот остальным пора начинать жить без игры в футбол на профессиональном уровне.
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prostotak2023
1723099777
Да их смело можно собрать в один клуб ) в десятке рпл точно будут)
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НедраЧили
1723101402
Из них можно сделать ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ, заявить в РФПЛ и они все равно будут ВЫШЕ СПАРТАКА в таблице ))))))
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ArReal
1723106720
Половину точно разберут_
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BRO_football
1723109905
Удивительно, как этих "гениальных" футболистов не спасает даже наличие российского паспорта и лимит на легионеров. Что-то опять пошло не так. Кто бы мог подумать? Судя по всему, русские футболисты возрастом за 30, уже не востребованы. Проще молодого легионера купить. Хотя, клубам из второй восьмёрки таблицы кто-нибудь из списка точно бы стал усилением. Нужно лишь снизить требования к зарплате.
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Каратель помойников
1723109945
Какие игроки,такая и сборная...зажравшиеся мажорики
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