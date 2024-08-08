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Руслан Камболов
Руслан Камболов
Завершил карьеру
1 января 1990 (36), Владикавказ
#88 | Полузащитник
182 см | 73 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Более 15 футболистов, игравших за сборную России, остаются без клуба за месяц до закрытия трансферного окна
2024.08.08 09:00
13
Фото
Экс-игрок сборной России Камболов перешел в «Актобе»
2022.03.05 14:35
1
Камболов продолжит карьеру в «Актобе» (Сергей Ильев)
2022.02.25 19:06
Тульский «Арсенал» разорвал контракты с Камболовым, Тудоре и Денисовым
2022.01.14 10:59
3
Фото
Тульский «Арсенал» подписал контракт с Камболовым
2021.09.07 12:58
2
Экс-игрок сборной России Камболов подпишет контракт с «Арсеналом» Т
2021.09.03 20:46
1
«Краснодар»: «Матч с «Сочи» – последний домашний в нашей команде для Ари, Берга, Камболова»
2021.05.01 17:13
1
Мусаев – о трансферах «Краснодара»: «Я ошибся, взяв Кайо, Вилену, Намли и Камболова»
2021.04.09 09:59
14
Камболов – о возможных соперниках «Краснодара» в ЛЧ: «Хочется грандов. Например, «Ювентус»
2020.10.01 08:35
3
Камболов – о драке с Дзюбой, Семине и матах на поле
2020.05.24 14:25
2
Камболов – о митинге во Владикавказе против самоизоляции: «Он ничего не дал. Люди только заразили друг друга»
2020.05.24 12:42
1
Крицюк, Кайо и Камболов – в основе «Краснодара» на матч с «Нижним Новгородом»
2019.09.25 18:22
2
Камболов: «В России VAR работает как-то не очень. Многие моменты совсем нелогичные»
2019.09.16 00:47
3
Камболов: «В Шотландию едем не как гости, а выступать на чужом поле как хозяева»
2019.09.04 14:18
12
Вместо травмированного Алексея Миранчука в сборную России вызвали Камболова
2019.08.31 21:09
18
Мусаев: «Наверное, в ближайшее время будет еще один новый игрок»
2019.06.27 00:15
6
Фото
Камболов перешел из «Рубина» в «Краснодар»
2019.06.10 15:06
14
Камболов – лучший игрок РПЛ по отборам в сезоне-2018/19. В тройке – Гацкан и Гулиев
2019.06.01 16:44
4
Камболов – о жеребьевке к Евро-2020: «Группа интересная. Бельгийцы – фавориты, но легко им точно не будет»
2018.12.02 15:21
2
Камболов – о поражении от Швеции: «Как сыграли – так сыграли»
2018.11.21 06:53
12
Фото
Камболов – о Кокорине и Мамаеве: «Дайте шанс ребятам, они исправятся!»
2018.10.17 11:31
22
Фото
«Рубин» – о граффити у отеля Аргентины: «Едешь на матч и любуешься Камболовым»
2018.06.27 15:31
3
Игнашевич вызван в сборную России
2018.05.14 19:22
56
Камболов занимается по индивидуальному плану
2018.03.29 09:52
1
Камболов покинул расположение сборной России за три дня до матча с Францией
2018.03.24 14:25
6
Камболов вызван в сборную России для подготовки к матчам против Бразилии и Франции
2018.03.18 00:16
10
Мутко: «По Камболову и Князеву начали антидопинговое расследование»
2018.02.07 21:45
1
ФИФА начала расследование в отношении Камболова по делу о допинге
2018.01.30 19:41
12
Бердыев: «Не владею ситуацией о допинге»
2017.11.26 18:03
2
Камболов и Оздоев могут перейти в «Спартак»
2017.11.11 11:01
40
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2
3
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Сборная России может сыграть с участником плей-офф ЧМ-2026
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