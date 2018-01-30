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  • ФИФА начала расследование в отношении Камболова по делу о допинге

ФИФА начала расследование в отношении Камболова по делу о допинге

30 января 2018, 19:41
12

ФИФА начала расследование в отношении защитника «Рубина» Руслана Камболова из-за допинг-пробы, взятой у игрока в 2015 году.

«ФИФА начала расследование в отношении Камболова. Оно связано с допинг-пробой, взятой в 2015 году», — сообщил источник в РФС.

Однако в пресс-службе «Рубина» заявили, что никаких уведомлений о расследовании не получали. Казанцы не исключают, что ФИФА могла связаться с Камболовым индивидуально.

Камболов дважды играл за сборную России. В 2017 году он попал в заявку на Кубок конфедераций, но на поле не появился.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Россия Рубин Камболов Руслан
Комментарии (12)
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Антибиотик
1517331650
Неужели и ФИФА продался американцам? Что за беспредел творится? Пробу брали в 2015 году, а сейчас они втихаря решили расследование провести. Моральные уроды.
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absent32
1517333154
звоночек? отправная точка? или все же пронесет? ох не нравится все это...
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DOCTOR PENALTY
1517333613
Эти сволочи успокоятся только после ЧМ. И то не совсем
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upiter622
1517337667
А что,тормозную жидкость тоже считают как допинг?
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Stemtigor
1517339575
ребята зайдите посмотрите иностранные каналы там чето говорят как и что они ели это только по нашему телевизору наши святые Ангели а их обвиняют . Проктически все спортсмены из России выступали под допингами на уровни высшей власти дано было добро. Почему иранцев Северную Корею не обвиняют ну или Китай а вот Россию обвиняют наверное просто Путин молодец и мы начнём жить хорошо вот скоро а пока держитесь
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