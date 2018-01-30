ФИФА начала расследование в отношении Камболова по делу о допинге

ФИФА начала расследование в отношении защитника «Рубина» Руслана Камболова из-за допинг-пробы, взятой у игрока в 2015 году.

«ФИФА начала расследование в отношении Камболова. Оно связано с допинг-пробой, взятой в 2015 году», — сообщил источник в РФС.

Однако в пресс-службе «Рубина» заявили, что никаких уведомлений о расследовании не получали. Казанцы не исключают, что ФИФА могла связаться с Камболовым индивидуально.

Камболов дважды играл за сборную России. В 2017 году он попал в заявку на Кубок конфедераций, но на поле не появился.