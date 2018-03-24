Камболов покинул расположение сборной России за три дня до матча с Францией

Защитник «Рубина» Руслан Камболов покинул расположение сборной России.

«Футболист национальной сборной России Руслан Камболов, имеющий незначительное мышечное повреждение, покинул расположение сборной и проложит лечение в клубе. Желаем Руслану скорейшего возвращения в строй!», – сообщает аккаунт российской сборной в твиттере.

27 марта подопечные Станислава Черчесова в рамках товарищеской встречи примут команду Франции.

Вчерашний матч со сборной Бразилии завершился для россиян поражением – 0:3.