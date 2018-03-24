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    Камболов покинул расположение сборной России за три дня до матча с Францией

    Защитник «Рубина» Руслан Камболов покинул расположение сборной России.

    «Футболист национальной сборной России Руслан Камболов, имеющий незначительное мышечное повреждение, покинул расположение сборной и проложит лечение в клубе. Желаем Руслану скорейшего возвращения в строй!», – сообщает аккаунт российской сборной в твиттере.

    27 марта подопечные Станислава Черчесова в рамках товарищеской встречи примут команду Франции.

    Вчерашний матч со сборной Бразилии завершился для россиян поражением – 0:3.

    Источник: Twitter

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    24.03.2018 14:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 17:44

      Еще одна потеря.Здоровья Руслан.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 24 марта 2018, 16:34

      Если будет разгром - это хорошо!!! Чтобы не летали в облаках наши короли футбола

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 24 марта 2018, 15:17

      Правильно сделал.Репутацию убить легко в такой команде.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 марта 2018, 15:15

      Первый пошёл. Кто следующий?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch > vladimir-7 24 марта 2018, 15:53

      Надеюсь что Черчесов)))Франция после проигрыша Колумбии приедет разрывать!

      1
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      Рейтинг: +588

      Sergil 24 марта 2018, 15:04

      Он просто не захотел позориться и свалил подальше

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