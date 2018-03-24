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  • Камболов покинул расположение сборной России за три дня до матча с Францией

Камболов покинул расположение сборной России за три дня до матча с Францией

24 марта 2018, 14:25
6

Защитник «Рубина» Руслан Камболов покинул расположение сборной России.

«Футболист национальной сборной России Руслан Камболов, имеющий незначительное мышечное повреждение, покинул расположение сборной и проложит лечение в клубе. Желаем Руслану скорейшего возвращения в строй!», – сообщает аккаунт российской сборной в твиттере.

27 марта подопечные Станислава Черчесова в рамках товарищеской встречи примут команду Франции.

Вчерашний матч со сборной Бразилии завершился для россиян поражением – 0:3.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Франция Камболов Руслан
Комментарии (6)
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Sergil
1521893056
Он просто не захотел позориться и свалил подальше
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vladimir-7
1521893741
Первый пошёл. Кто следующий?
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yorgenbarenz
1521893831
Правильно сделал.Репутацию убить легко в такой команде.
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KARAT777
1521898462
Если будет разгром - это хорошо!!! Чтобы не летали в облаках наши короли футбола
Ответить
zigbert
1521902689
Еще одна потеря.Здоровья Руслан.
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