Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Камболов – о драке с Дзюбой, Семине и матах на поле

24 мая 2020, 14:25
2

Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов дал интервью «Чемпионату». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

О матах на поле

– Футболисты на поле регулярно матерятся. Теперь все это будет слышно в трансляции?

– Все всe прекрасно понимают. Да, где-то придется себя сдерживать. Зато тренера будет лучше слышно.

– Скажите честно, кому из игроков «Краснодара» придется больше всего сдерживаться?

– Как раз мне. Ха-ха! Надо будет поаккуратнее. Хотя все в рабочем режиме. Психов у нас нет, чтобы ругаться – просто подсказываем друг другу.

О драке с Артемом Дзюбой

– Вы же застали времена, когда Сeмин и тренировал. При нем вы подрались с Дзюбой в Томске?

– Да. Сeмин тогда меня оштрафовал. Кажется, я без премиальных остался. На тот момент – большие деньги для меня были. Мы потом даже с Артемом вспоминали… Глупо вышло. Просто молодость, горячая кровь.

О Юрии Семине

– Как отнеслись к уходу Сeмина?

– Разговоры об этом ходили давно. Я слышал, что если «Локомотив» закончит наверху таблицы, то Сeмин останется. А тут я открываю и вижу, что тренер покидает команду. Какой-то логики тут не найдешь. Наверное, серьезные причины появились, не знаю. Если подумать, то пусть уже команда доиграет сезон. Неожиданно получилось для всех, в том числе для меня. Я бы хотел пожелать Палычу здоровья. Уверен, что у него еще есть силы и желание возглавить команду, которая ему по душе.

  • Камболов выступает за «Краснодар» с прошлого года.
  • На счету игрока шесть матчей за сборную России.
  • «Краснодар» в РПЛ идет третьим.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Локомотив Дзюба Артем Камболов Руслан Семин Юрий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1590336182
Какой счёт в драке интересно был?...
Ответить
valkam72
1590339955
Ну раз его штрафанули, значит надавал люлей бревну. Бревно же неповоротливое.
Ответить
Главные новости
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
4
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
17
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Все новости
Все новости
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
1
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
1
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
17
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
3
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
7
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
Вчера, 18:57
9
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
Вчера, 18:41
3
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
Вчера, 18:25
21
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
Вчера, 18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
Вчера, 17:53
«Динамо» близко к «топ-приобретению»
Вчера, 17:31
4
Подробности переговоров ЦСКА и «Динамо Мх» по Аззи
Вчера, 17:21
1
ЦСКА принял окончательное решение по Гонду
Вчера, 17:07
9
Боярский оценил уровень «Зенита» для еврокубков
Вчера, 16:44
7
Гендиректор «Динамо» объяснил позицию клуба по отъезду Тюкавина в Европу
Вчера, 16:26
Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»
Вчера, 16:17
6
Галактионова перестали звать на заседания по трансферам в «Локомотиве»
Вчера, 16:08
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+