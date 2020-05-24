Камболов – о драке с Дзюбой, Семине и матах на поле

Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов дал интервью «Чемпионату». «Бомбардир» выделил некоторые темы.
О матах на поле
– Футболисты на поле регулярно матерятся. Теперь все это будет слышно в трансляции?
– Все всe прекрасно понимают. Да, где-то придется себя сдерживать. Зато тренера будет лучше слышно.
– Скажите честно, кому из игроков «Краснодара» придется больше всего сдерживаться?
– Как раз мне. Ха-ха! Надо будет поаккуратнее. Хотя все в рабочем режиме. Психов у нас нет, чтобы ругаться – просто подсказываем друг другу.
О драке с Артемом Дзюбой
– Вы же застали времена, когда Сeмин и тренировал. При нем вы подрались с Дзюбой в Томске?
– Да. Сeмин тогда меня оштрафовал. Кажется, я без премиальных остался. На тот момент – большие деньги для меня были. Мы потом даже с Артемом вспоминали… Глупо вышло. Просто молодость, горячая кровь.
– Как отнеслись к уходу Сeмина?
– Разговоры об этом ходили давно. Я слышал, что если «Локомотив» закончит наверху таблицы, то Сeмин останется. А тут я открываю и вижу, что тренер покидает команду. Какой-то логики тут не найдешь. Наверное, серьезные причины появились, не знаю. Если подумать, то пусть уже команда доиграет сезон. Неожиданно получилось для всех, в том числе для меня. Я бы хотел пожелать Палычу здоровья. Уверен, что у него еще есть силы и желание возглавить команду, которая ему по душе.
- Камболов выступает за «Краснодар» с прошлого года.
- На счету игрока шесть матчей за сборную России.
- «Краснодар» в РПЛ идет третьим.