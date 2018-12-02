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    • Камболов – о жеребьевке к Евро-2020: «Группа интересная. Бельгийцы – фавориты, но легко им точно не будет»

    Камболов – о жеребьевке к Евро-2020: «Группа интересная. Бельгийцы – фавориты, но легко им точно не будет»

    Полузащитник сборной России Руслан Камболов поделился мнением о жеребьевке квалификационного раунда к Евро-2020 для национальной команды.

    «Группа интересная. Думаю, борьба за две путевки будет вестись между Бельгией, Шотландией и нами, но и три другие команды могут преподнести сюрприз.

    Бельгийцы – фавориты, но легко им точно не будет», – сказал Камболов.

    Соперниками россиян по групповому этапу станут команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

    Россия узнала соперников по отбору на Евро-2020. Сложно, но проходимо

    Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Твиттер сборной России

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    02.12.2018 15:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1608

      koli4ka 2 декабря 2018, 16:50

      Вот это ЭКСПЫРТ нарисовался,упасть- не встать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 2 декабря 2018, 15:24

      Ты хто..?

      0
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