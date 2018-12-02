Камболов – о жеребьевке к Евро-2020: «Группа интересная. Бельгийцы – фавориты, но легко им точно не будет»

Полузащитник сборной России Руслан Камболов поделился мнением о жеребьевке квалификационного раунда к Евро-2020 для национальной команды.

«Группа интересная. Думаю, борьба за две путевки будет вестись между Бельгией, Шотландией и нами, но и три другие команды могут преподнести сюрприз.

Бельгийцы – фавориты, но легко им точно не будет», – сказал Камболов.

Соперниками россиян по групповому этапу станут команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

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Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

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