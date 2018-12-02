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    Россия узнала соперников по отбору на Евро-2020. Сложно, но проходимо


    4
    Голосов: 13
    02.12.2018 14:55
    Пробьемся на турнир?

    В Дублине состоялась жеребьевка отборочного этапа на Евро-2020. Из 55-ти сборных определили состав десяти групп, в каждой из которых оказалось по пять-шесть команд. Сборная России попала в группу I , а полная раскладка выглядит вот так:

    Соперники сборной России

    В группе Лиги наций сборная России осталась второй после Швеции и лишилась возможности попасть на Евро-2020 еще одним путем. Теперь единственный вариант – обыгрывать вот этих соперников и занимать первое или второе место в группе официального отбора. При жеребьевке Россия была во второй корзине, поэтому оказалась вместе с топ-сборной. С другими командами могло повезти даже чуть больше, но все получилось вполне проходимо.

    Бельгия

    1-е место в рейтинге ФИФА

    Бельгийцы провалились в Лиге наций, где неожиданно проиграли первое место Швейцарии. Но один матч – исключение из общей тенденции. Команда Роберто Мартинеса начнет отбор на Евро в качестве бронзового призера чемпионата мира. Там по-прежнему хорош Ромелу Лукаку, зажигают братья Азары, а в воротах тащит Тибо Куртуа. Вратарь «Реала» вообще стал голкипером года по версии IFFHS. Кстати, сборная России никогда в своей истории не выигрывала у Бельгии (2 ничьи, 3 поражения). В марте 2017-го команды играли в Сочи, где забили друг другу по три мяча. Если Роберто Мартинес не уедет в «Реал», сборная Бельгии по-прежнему будет считаться грандом, который сделал именно он. И это самый опасный соперник российской команды в этой группе.

    Шотландия

    38-е место в рейтинге ФИФА

    Забавно, что Россия и Шотландия провели друг с другом всего два ничейных матча. Были они еще в 90-х, поэтому результаты и сила команд потеряли актуальность. Главная звезда этой сборной – крайний защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон. Еще есть много игроков «Селтика» и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скот Мактомини. Недавно шотландцы проводили товарищеский матч с Бельгией, где проиграли со счетом 0:4. Зато в двух заключительных матчах Лиги наций Шотландия забила семь мячей, а пропустила всего два. Именно в атаке главная сила этой команды. Ждем веселых матчей!

    Кипр

    86 место в рейтинге ФИФА

    Из восьми матчей в 2018-м сборная Кипра выиграла только один, когда обыграла Словению в Лиге наций. Забавно, что именно с Кипром проводила последний матч в своей истории сборная СССР. Было это 27 лет назад: 13 ноября 1991 года команда СССР разгромила киприотов со счетом 3:0. Вряд ли вы сразу назовете хотя бы одного игрока сборной Кипра, но мы попробуем. 26-летний нападающий Пьерос Сотериу играет за «Копенгаген», а в предыдущем сезоне забил 14 голов в чемпионате. Кажется, именно на него и будет сделана основная ставка в дальнейших матчах.

    Казахстан

    120-е место в рейтинге ФИФА

    О Казахстане мы вспоминаем, когда думаем про Андрея Аршавина в «Кайрате». С окончанием карьеры Аршавина совпало то, что теперь мы чаще будем рассуждать именно о сборной Казахстана. Силу этого соперника можно оценить по Лиге наций. Там Казахстан оба матча проиграл Грузии, играл ничьи с Латвией и победил Андорру. По составу нужно знать только пару вещей. «Уфу» представляет 18-летний нападающий Еркебулан Сейдахмет, которого уже сравнивают с Лионелем Месси. Еще выделяется Исламхан – бывший одноклубник Аршавина, который много забивает на позиции полузащитника. От сборной Казахстана в этом отборе ничего не ждут, а она точно не будет главным соперником за выход на Евро.

    Сан-Марино

    211-е место в рейтинге ФИФА

    Сборная Сан-Марино – самая слабая национальная команда мира. Она выиграла всего один матч в своей истории, а комплектует состав из студентов и мебельщиков. Наш корреспондент Сергей Беседин разговаривал с представителями сборной Сан-Марино об их философии. Они специально избегают натурализации, чтобы давать возможность играть в сборной обычным парням. Естественно, что почти все они представляют любительские команды, за которые выступают в перерывах между основной работой и домашним отдыхом. Все шесть матчей в Лиге наций киприоты проиграли, не забив ни одного мяча. Представьте, сколько этой команде наколотит Дзюба!

    Реакция фанатов на результаты жеребьевки

    Как пройдет отбор?

    Евро-2020 – второй турнир, где сыграют 24 сборные. Из нововведений в честь 60-летия туринра выделяется то, что матчи финальной стадии пройдут в 12-ти странах (в России тоже). Впервые ни одна из них не гарантирует себе автоматическое попадание на чемпионат Европы. Поэтому не удивляйтесь, если сходите на игры в Санкт-Петербурге, но будете болеть совсем не за сборную России.

    Из десяти отборочных групп по две лучшие сборные выходят на Евро. Еще четыре путевки разыграют в Лиге наций. Там пройдут четыре плей-офф в лигах разного уровня, победитель каждого из которых тоже попадет на Евро. Важно: если победитель плей-офф Лиги наций пробьется на Евро через официальный отбор, то его путевку заберет следующая лучшая команда в дивизионе.

    Десять туров квалификационного этапа отыграют с 21 марта по 19 ноября 2019-го года. Сам турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020-го, а откроют турнир игрой в Риме. Полуфиналы и финалы турнира примет лондонский стадион «Уэмбли».

    Более подробная информация о формате проведения всех этапов Евро-2020 есть на официальном сайте УЕФА.

    Актуальные материалы про сборную России:

    Тест про сборную России-2018, который вы точно не пройдете на максимум

    Исландцы кончились, Швейцария ярче всех, турнир – кайф. Главные итоги Лиги наций

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС, твиттер УЕФА
    Рейтинг: 4 Голосов: 13
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +665

      Snerg 3 декабря 2018, 01:34

      Сан-Марино

      211-е место в рейтинге ФИФА
      . Все шесть матчей в Лиге наций киприоты проиграли, не забив ни одного мяча.
      ---------------------------
      я хз, может у меня с географией полная беда , но даже с моими познаниями ,с каких пор Сан марино ---это киприоты?

      4
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 > Snerg 3 декабря 2018, 04:48

      С тех пор как Фернандес ,Гильерме и Ари стали русскими))))))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 2 декабря 2018, 23:19

      Нет ну если из такой группы не выйдут, то и Черчесу и игрокам нужно будет задуматься о смене профессии...

      1
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      Рейтинг: +979

      TUMS 2 декабря 2018, 22:53

      Надо будет побороться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 2 декабря 2018, 19:39

      бельгия...... первый номер в рейтинге фифа.... поборемся с шотландцами за второе место...

      2
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      Рейтинг: +106

      nice_taste 2 декабря 2018, 18:21

      у голландии на картинке флаг португалии почему то

      1
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      ...
      Рейтинг: +15

      Kudryashka > nice_taste 3 декабря 2018, 19:16

      Португландия

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 2 декабря 2018, 17:32

      нам хоть сан марино и фарейские острава с андорой в группу можем и тут пролететь зависит все от того что в голове у наших будет нужно набирать очки с Казахстаном кипром и сан-марино

      0
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      Рейтинг: +7395

      Старикан 2 декабря 2018, 17:03

      Всё зависит от состояния нашей сборной в 2019...могут занять и первое место, а могут и вообще не выйти на Евро...

      0
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 2 декабря 2018, 16:19

      сложно это пипец надо было чтоб 5 гиброалтаров попало тогда 2место наше былобы

      2
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    • ...
      Рейтинг: +115

      Сын_маминой_подруги 2 декабря 2018, 15:56

      "сложно"? вы смеетесь?

      3
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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement 2 декабря 2018, 15:52

      Со второго места напрямую? Однозначно выйдут.

      1
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