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    «Замените Черчесова на Кононова, тогда пройдем». Фанаты обсуждают перспективы России на Евро-2020


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    Голосов: 10
    02.12.2018 15:50
    Результаты жеребьевки понравились не всем.

    Сборная России узнала соперников по отбору на Евро-2020. Россияне сыграют с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино. Из игроков сборной России первым отреагировал Руслан Камболов. Он дебютировал в сборной России именно в матче с Казахстаном, но считает, что за выход из группы наши поборются с Бельгией и Шотландией. Мы во многом с ним согласились и разобрали перспективы сборной России.

    «Бельгия – жесткий фаворит группы, она одна из лучших сборных в мире наряду с Францией, Испанией. Шотландцы очень неприятные, особенно дома. Кипр также домашняя команда, может попортить нервы любому. Казахстан порой ловит соперников на своем поле. Единственное, мне понравилось, что к нам попала сборная Сан-Марино. Этой команде я рад всегда. В общем, группа непростая. Будем сражаться за путевку, битва обещает быть жаркой», – рассказал Артем Дзюба.

    Болельщики тоже обсуждают соперников сборной России. Вот главные комментарии пользователей «Бомбардира»:

    Мнение пользователей твиттера:

    Самое важное о жеребьевке Евро-2020:

    Состав всех групп

    Разбор соперников сборной России

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 10
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    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      АндрейТугарев 3 декабря 2018, 11:19

      Сборная никакая при черчесове разве не понятно, на чм все было видно

      1
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    • ...
      Рейтинг: +468

      Alemann 3 декабря 2018, 09:03

      Бельгия - однозначный фаворит, да, а остальных должны проходить и уверенно брать 2е место. Но да, согласен, для российской сборной все соперники трудные, и согласен, замена Черчесова на Кононова ничего не даст. Лучше просто замена Черчесова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Schahr78 3 декабря 2018, 00:10

      Надеюсь всё сложиться у наших футболистов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 2 декабря 2018, 19:34

      Для сборной России нет легких соперников. Для нее каждый соперник сильный, особенно "проходные".

      5
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 декабря 2018, 19:00

      Заменить Черчесова просто необходимо, но Кононова трогать из ПФК ЦСКА
      нельзя, ни в коем случае.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1163

      Karpathian > vladimir-7 2 декабря 2018, 20:13

      КОНОНОВ
      @
      ЦСКА

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus > vladimir-7 4 декабря 2018, 08:24

      Кононов в Арсенале же!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +334

      maratagliulin 2 декабря 2018, 18:23

      Поменьше гавна на тренера и сборную, тогда точно все будет хорошо...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1163

      Karpathian 2 декабря 2018, 17:09

      3 место и невыход, сто процентов...

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +311

      Olga85 2 декабря 2018, 17:03

      Я за последние годы уже привыкла, что сборная России и наши клубы могут проиграть вообще кому угодно, так что мне кажется, что рассуждения на счет того, насколько трудная или легкая группа, вообще не актуальны. Наши игроки, к сожалению, перекормлены деньгами и сильно переоценены в нашем чемпионате. Будем болеть за наших, а в конце по факту либо на руках носить будем, либо с вилами за ними гоняться.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9753

      САДЫЧОК 2 декабря 2018, 16:29

      Замените Черчесова на Кононова .....Абсолютно два одинаковых тренера (средние ).Только у Черчесова есть своё мнение , а у Коннонова нет !

      4
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    • ...
      Рейтинг: +701

      Хведя 2 декабря 2018, 16:20

      Можно из этой группы выйти на Евро. Можно и не выйти. Для сборной России "проходные" соперники хуже топ-команд. Замена Черчесова на Кононова ни на что не повлияет.

      1
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