«Замените Черчесова на Кононова, тогда пройдем». Фанаты обсуждают перспективы России на Евро-2020

Результаты жеребьевки понравились не всем.

Сборная России узнала соперников по отбору на Евро-2020. Россияне сыграют с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино. Из игроков сборной России первым отреагировал Руслан Камболов. Он дебютировал в сборной России именно в матче с Казахстаном, но считает, что за выход из группы наши поборются с Бельгией и Шотландией. Мы во многом с ним согласились и разобрали перспективы сборной России.

«Бельгия – жесткий фаворит группы, она одна из лучших сборных в мире наряду с Францией, Испанией. Шотландцы очень неприятные, особенно дома. Кипр также домашняя команда, может попортить нервы любому. Казахстан порой ловит соперников на своем поле. Единственное, мне понравилось, что к нам попала сборная Сан-Марино. Этой команде я рад всегда. В общем, группа непростая. Будем сражаться за путевку, битва обещает быть жаркой», – рассказал Артем Дзюба.

Болельщики тоже обсуждают соперников сборной России. Вот главные комментарии пользователей «Бомбардира»:

Мнение пользователей твиттера:

twit text — Nina (@robin2urbatman_) 2 декабря 2018 г.

twit text — Ap6y3 (@ap6y30603) 2 декабря 2018 г.

twit text — Dan Goptarev (@goptarev_jr) 2 декабря 2018 г.

twit text — зозо » быть первыми. (@hxoss) 2 декабря 2018 г.

twit text — чe сразу олег-то? (@oleg__lego) 2 декабря 2018 г.

twit text — loveless флэйк (@__unicorn75__) 2 декабря 2018 г.

twit text — VladSmirnov (@BBC_RU) 2 декабря 2018 г.

twit text — Заметки на полях (@RomanUshakoff79) 2 декабря 2018 г.

Самое важное о жеребьевке Евро-2020:

Состав всех групп

Разбор соперников сборной России