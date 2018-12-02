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    • Дзюба: «Мне понравилось, что к нам попала сборная Сан-Марино. Этой команде рад всегда»

    Дзюба: «Мне понравилось, что к нам попала сборная Сан-Марино. Этой команде рад всегда»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал результаты жеребьевки квалификационного раунда к Евро-2020 для россиян.

    Соперниками сборной России станут команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

    «Бельгия – жесткий фаворит группы, она одна из лучших сборных в мире наряду с Францией, Испанией. Шотландцы очень неприятные, особенно дома. Кипр также домашняя команда, может попортить нервы любому. Казахстан порой ловит соперников на своем поле.

    Единственное, мне понравилось, что к нам попала сборная Сан-Марино. Этой команде я рад всегда. В общем, группа непростая. Будем сражаться за путевку, битва обещает быть жаркой!» – сказал Дзюба.

    Россия узнала соперников по отбору на Евро-2020. Сложно, но проходимо

    Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Твиттер сборной России

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    02.12.2018 15:32
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 2 декабря 2018, 21:36

      Для России и Сан-Марино серьезный соперник

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7798

      mihail200606 2 декабря 2018, 21:06

      трепло.. посмотрим че ты Бельгии сможешь сделать...

      0
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    • ...
      Рейтинг: -5

      Govy 2 декабря 2018, 20:27

      Зеньке Пора продавать этого народного артиста......

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 декабря 2018, 19:00

      Нет арабов, так хоть Сан-Марино с Казахстаном попали, будет кому забивать...

      2
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 2 декабря 2018, 18:27

      Ну да, Дзюба только и может Люксембургам, Лихтенштейнем и Сан-Марино хет трики делать

      3
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    • ...
      Рейтинг: +80

      war20071 2 декабря 2018, 18:23

      да группа проходимая но нашы могут себе сами сделать проблемы с выходом

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 2 декабря 2018, 18:05

      Вам чем слабее соперник тем лучше.понравилось попадать на чемпионат без отборочных.

      6
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 2 декабря 2018, 16:49

      Эх Атёмка, Атёмка, тебе бы только хохмить!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 2 декабря 2018, 16:47

      Убогое мышление аутсайдеров, рожденный ползать - Это Артемка про тебя.)))
      Немцы с такими играть не хотят, а мы радуемся ...какие еще вопросы?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2459

      docndoc 2 декабря 2018, 16:28

      Тёма, будь моя воля, я б тебе ещё и сборную Антарктиды подогнал бы )))

      3
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