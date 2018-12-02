Дзюба: «Мне понравилось, что к нам попала сборная Сан-Марино. Этой команде рад всегда»

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал результаты жеребьевки квалификационного раунда к Евро-2020 для россиян.

Соперниками сборной России станут команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

«Бельгия – жесткий фаворит группы, она одна из лучших сборных в мире наряду с Францией, Испанией. Шотландцы очень неприятные, особенно дома. Кипр также домашняя команда, может попортить нервы любому. Казахстан порой ловит соперников на своем поле.

Единственное, мне понравилось, что к нам попала сборная Сан-Марино. Этой команде я рад всегда. В общем, группа непростая. Будем сражаться за путевку, битва обещает быть жаркой!» – сказал Дзюба.

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