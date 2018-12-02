Жеребьевка отбора Евро-2020. Результаты

почему где по 5 а где по 8 команд в группе? понятно же где 6 команд выход куда сложнее будет
Завершилась церемония жеребьевки отборочного турнира на чемпионат Европы-2020. Предлагаем вашему вниманию ее результаты.
Группа А: Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово.
Группа В: Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург.
Группа С: Нидерланды, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Белоруссия.
Группа D: Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар.
Группа Е: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан.
Группа F: Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фарерские острова, Мальта.
Группа G: Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия.
Группа Н: Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдавия, Андорра.
Группа I: Бельгия, РОССИЯ, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино.
Группа J: Италия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Греция, Армения, Лихтенштейн.
Россия узнала соперников по отбору на Евро-2020. Сложно, но проходимо