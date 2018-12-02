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    Жеребьевка отбора Евро-2020. Результаты

    Завершилась церемония жеребьевки отборочного турнира на чемпионат Европы-2020. Предлагаем вашему вниманию ее результаты.

    Группа А: Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово.

    Группа В: Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург.

    Группа С: Нидерланды, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Белоруссия.

    Группа D: Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар.

    Группа Е: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан.

    Группа F: Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фарерские острова, Мальта.

    Группа G: Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия.

    Группа Н: Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдавия, Андорра.

    Группа I: Бельгия, РОССИЯ, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино.

    Группа J: Италия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Греция, Армения, Лихтенштейн.

    Россия узнала соперников по отбору на Евро-2020. Сложно, но проходимо

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2018 14:48
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    Комментарии81
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 11 марта 2019, 15:07

      почему где по 5 а где по 8 команд в группе? понятно же где 6 команд выход куда сложнее будет

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 2 декабря 2018, 22:51

      Главное кальянов перед матчами не курить и шапками не кидаться) Тогда пройдём.

      1
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 2 декабря 2018, 22:09

      Шотландцы могут преподнести сюрприз.

      2
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      Рейтинг: +1020

      г.Онега 2 декабря 2018, 21:20

      Если таким составом ,которым сборная играла последних два матча,то есть и все шансы не выйти)) ну +если не ошибаюсь Черчесов говорил что к таким матчам (лига нация товорняк) надо больше времени на подготовку)) на ЧМ сборная тренировалась месяц а то и больше)) а тут выйдите хз неделя до игры) а так опять Главному трениру повезло с жребием

      1
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      Рейтинг: +7798

      mihail200606 2 декабря 2018, 17:38

      Скока команд выходят из группы напрямую?

      1
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      Рейтинг: +81

      Евгеша 85 > mihail200606 2 декабря 2018, 17:54

      две команды

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 декабря 2018, 17:36

      Жребий можно сказать удачный, надо готовиться и играть. А не заранее себе место определять в группе. Шотландия и Кипр могут очки отобрать и на значки змс смотреть не будут...

      4
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      Рейтинг: +1608

      koli4ka 2 декабря 2018, 16:47

      Кроме группы F все остальные 100% абсолютно точно прогнозируемые,кстати из группы I-однозначно выйдут Бельгия и Шотландия...

      1
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      Рейтинг: +87

      Elektronua > koli4ka 2 декабря 2018, 19:23

      Кто же выйдет из гпуппы B?

      1
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      Рейтинг: +1608

      koli4ka > Elektronua 2 декабря 2018, 20:07

      Ну канеша Люксембург и Литва ,а что Вы сомневаетесь???

      0
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > koli4ka 11 марта 2019, 15:28

      вы в футболе разбираетесь???? группа B и H вообще не ясно кто выйдет, а коли вам ясно -тотализатор -лям-и пруф сюда

      0
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      Рейтинг: +1608

      koli4ka 2 декабря 2018, 16:44

      Кроме группы

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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 2 декабря 2018, 16:43

      Купленная группа как и на Ч М в ы й б а т ь мало всех чиновников

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 2 декабря 2018, 16:01

      Да

      0
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