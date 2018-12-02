«Замените Черчесова на Кононова, тогда пройдем». Фанаты обсуждают перспективы России на Евро-2020

Сборная России узнала соперников по отбору на Евро-2020. Россияне сыграют с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино. Из игроков сборной России первым отреагировал Руслан Камболов. Он дебютировал в сборной России именно в матче с Казахстаном, но считает, что за выход из группы наши поборются с Бельгией и Шотландией. Мы во многом с ним согласились и разобрали перспективы сборной России.

«Бельгия – жесткий фаворит группы, она одна из лучших сборных в мире наряду с Францией, Испанией. Шотландцы очень неприятные, особенно дома. Кипр также домашняя команда, может попортить нервы любому. Казахстан порой ловит соперников на своем поле. Единственное, мне понравилось, что к нам попала сборная Сан-Марино. Этой команде я рад всегда. В общем, группа непростая. Будем сражаться за путевку, битва обещает быть жаркой», – рассказал Артем Дзюба.

Болельщики тоже обсуждают соперников сборной России. Вот главные комментарии пользователей «Бомбардира»:

Мнение пользователей твиттера:

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