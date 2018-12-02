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  • «Замените Черчесова на Кононова, тогда пройдем». Фанаты обсуждают перспективы России на Евро-2020

«Замените Черчесова на Кононова, тогда пройдем». Фанаты обсуждают перспективы России на Евро-2020

Сборная России узнала соперников по отбору на Евро-2020. Россияне сыграют с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино. Из игроков сборной России первым отреагировал Руслан Камболов. Он дебютировал в сборной России именно в матче с Казахстаном, но считает, что за выход из группы наши поборются с Бельгией и Шотландией. Мы во многом с ним согласились и разобрали перспективы сборной России.

«Бельгия – жесткий фаворит группы, она одна из лучших сборных в мире наряду с Францией, Испанией. Шотландцы очень неприятные, особенно дома. Кипр также домашняя команда, может попортить нервы любому. Казахстан порой ловит соперников на своем поле. Единственное, мне понравилось, что к нам попала сборная Сан-Марино. Этой команде я рад всегда. В общем, группа непростая. Будем сражаться за путевку, битва обещает быть жаркой», – рассказал Артем Дзюба.

Болельщики тоже обсуждают соперников сборной России. Вот главные комментарии пользователей «Бомбардира»:

Мнение пользователей твиттера:

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Самое важное о жеребьевке Евро-2020:

Состав всех групп

Разбор соперников сборной России

[poll id=1846]

Отбор ЧЕ-2020 Европа Россия Бельгия Шотландия Кипр Казахстан Сан-Марино
Комментарии (13)
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ivany4
1543756483
Вот умеют же, в заголовок статьи, из кучи нормальных коментов выбрать чушь!))
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Хведя
1543756832
Можно из этой группы выйти на Евро. Можно и не выйти. Для сборной России "проходные" соперники хуже топ-команд. Замена Черчесова на Кононова ни на что не повлияет.
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САДЫЧОК
1543757372
Замените Черчесова на Кононова .....Абсолютно два одинаковых тренера (средние ).Только у Черчесова есть своё мнение , а у Коннонова нет !
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Olga85
1543759381
Я за последние годы уже привыкла, что сборная России и наши клубы могут проиграть вообще кому угодно, так что мне кажется, что рассуждения на счет того, насколько трудная или легкая группа, вообще не актуальны. Наши игроки, к сожалению, перекормлены деньгами и сильно переоценены в нашем чемпионате. Будем болеть за наших, а в конце по факту либо на руках носить будем, либо с вилами за ними гоняться.
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Karpathian
1543759748
3 место и невыход, сто процентов...
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maratagliulin
1543764222
Поменьше гавна на тренера и сборную, тогда точно все будет хорошо...
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Михайловский Технарь
1543768449
Для сборной России нет легких соперников. Для нее каждый соперник сильный, особенно "проходные".
Ответить
Schahr78
1543785002
Надеюсь всё сложиться у наших футболистов
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Alemann
1543817029
Бельгия - однозначный фаворит, да, а остальных должны проходить и уверенно брать 2е место. Но да, согласен, для российской сборной все соперники трудные, и согласен, замена Черчесова на Кононова ничего не даст. Лучше просто замена Черчесова.
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АндрейТугарев
1543825173
Сборная никакая при черчесове разве не понятно, на чм все было видно
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