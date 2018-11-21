Исландцы кончились, Швейцария ярче всех, турнир – кайф. Главные итоги Лиги наций

Получилось очень хорошо.

Сборная России не разочаровала

Все боялись, что Россия перестанет удивлять сразу после чемпионата мира. Состав сборной сильно изменился, но игра команды продолжает прогрессировать и даже радовать. Вынесем за скобки матч со Швецией, где не было многих лидеров, а Черчесов ошибся с планом на конкретного соперника. Дзюба все еще на морали тащит сборную, а обновленный коллектив на равных играет со схожими по классу командами. Две победы над Турцией, ничья и поражение со Швецией – нормальные результаты для переходного этапа при участии в новом турнире. Впереди отборочный цикл к Евро-2020, но прямо сейчас команда демонстрирует неплохую готовность уже в официальных матчах.

Главные выводы по матчу Швеция – Россия

Лига наций – огонь

У нового турнира очень сомнительный формат, который не все до конца понимают. Это все еще почти товарищеские матчи, потому что отборы на крупные турниры ценятся значительно больше. Но это уже что-то интереснее, чем простое перекатывание мяча полуторными составами. В Лиге наций есть борьба, крутые сценарии и впечатляющие истории. Голландия сравняла счет с Германией после передачи записки от тренера, Швейцария забила пять мячей Бельгии в почти проигранном матче, а Хорватия и Англия отыграли лучшую встречу со стороны турнирных интриг. Разве не для таких впечатляющих сюжетов создавали новый турнир?

Желтые – финалисты, зеленые – прошедшие в следующую лигу, красные – вылетевшие в низшую лигу

Есть провалы

Сборная Германии продолжила деградировать и после чемпионата мира. Лев чудом избежал увольнения, но никак не может найти победные сочетания. Немцы ни разу не выиграли в матчах с Голландией и Францией, завершив цикл вылетом из высшего дивизиона. Разгромная победа над Россией (3:0) в товарищеском матче – единственная радость для Германии прямо сейчас. В официальном турнире они забили столько же голов за четыре встречи, а при жеребьевке отбора на Евро попали во вторую корзину.

Италия, кажется, совсем разучилась кого-то удивлять даже поражениями. Пришел Роберто Манчини, который тренирует команду под музыку и вызывает 18-летнего юниора. Результаты сборной Италии с ним лучше не становятся, а игра вообще потеряла всякий смысл. В Лиге наций итальянцы попали в группу к играющим Португалии и Польше, но все матчи засушили. При двух забитых и двух пропущенных мячах у них есть победа и пара ничейных исходов. По результату все средне, но перспектив здесь не видят никаких.

Суровая реальность мощно врезала по Исландии, которая вообще оказалась не готова к месту в высшем дивизионе Лиги наций. Куражные швейцарцы и мощная Бельгия издевались над Исландией, которая взяла ноль очков за четыре матча. Все предыдущие успехи забыты, теперь есть только боль в виде разницы мячей -12 и одного забитого гола. Такой Исландии уже никто не сопереживает, а проблесков в ее игре вообще не видно.

Открылись команды-сенсации

Первый хет-трик Сеферовича в сборной Швейцарии сразу принес впечатляющую победу над Бельгией. Швейцарцы вообще удивили качеством игры, хотя в группе с бельгийцами и Исландией на них все стеснялись ставить. Теперь Швейцария официально в топе лучших команд Европы, а еще имеет шансы на обладание реальным трофеем. Между четырьмя главными командами Лиги А разыграют реальный кубок. Голландия, Англия и Португалия – хорошие соперники для такой Швейцарии. Хотя Португалия тоже хороша и сильна даже без Роналду, а еще именно она примет матчи финального этапа.

Сборная Сербии доказала всем, что по классу должна быть выше Лиги С. Сербы набрали 14 очков в играх с Румынией, Черногорией и Литвой. Александр Митрович из «Фулхэма» в 2018 году показал сумасшедшую статистику из 11 голов за сборную, неудачно исполнил пенальти паненкой, а потом красиво оправдался. Сербия хороша, но с ней связано много политики и братской репутации. Румыны вывесили баннер «Косово – это Сербия», за что получили наказание в виде матча без зрителей. Сербы сначала поблагодарили их, а потом сдержанно радовались успеху над Черногорией, которую тоже считают братской.

Путь не всеми признанной сборной Косово впечатляет больше остальных. Мы рассказывали об этой команде в подробном тексте, но вы должны знать главное: в 2018 году команда не проиграла ни разу! В Лиге наций сборная провела шесть матчей в группе с Азербайджаном, Фарерскими островами и Мальтой. В них получились четыре победы и две ничьи. Косово заслуженно поднимается в Лигу С и отмечает забавный факт: только 11 сентября этого года сборная одержала первую победу в официальных матчах (Фарерские острова – 2:0). Лига наций творит историю.

twit text — Бомбардир (@bombardir_ru) 20 ноября 2018 г.

Истории и факты

• В заключительном туре Лиги наций одновременно проиграли все призеры ЧМ-2018. Кстати, ни одна из команд не прошла в итоговый полуфинал Лиги А. Франция и Бельгия заняли вторые места в своих группах, а Хорватия вообще вылетела в Лигу B с последнего места в группе.

• Сборная Сан-Марино проиграла все матчи Лиги наций с общим счетом 0:16. За команду играют студенты и мебельщики, но вы обязательно должны знать ее философию.

• Турция оказалась последней в группе с Россией и Швецией, а главного тренера Луческу ненавидят даже журналисты. Когда турки проиграли Швеции, пресс-конференция Луческу длилась около минуты. Никто не задавал ему вопросов, опасаясь бесконечных и привычных оправданий.

• Продолжается деградация сборной Испании. Впервые с 1950 года испанцы пропустили по три мяча в двух официальных матчах подряд. Со счетом 2:3 команда проиграла Англии и Хорватии в Лиге наций. Хорошо, что осталась на втором месте и не вылетела в дивизион B.

• Зато Словения опустилась в Лигу D, а еще в октябре скандально уволила тренера Томажа Кавчича. Он критиковал и обвинял во лжи голкипера «Атлетико» Яна Облака, который не приехал в сборную на матчи Лиги наций из-за травмы. Все поверили звездному вратарю.