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    Убойные игры в Лиге наций – счастье


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    Голосов: 7
    19.11.2018 00:40
    Футбол сборных немного взбодрился.

    Да, это по-прежнему чем-то напоминает товарищеские матчи. Полноценно заменить игры без мотивации не получится хотя бы из-за ограниченных возможностей игроков. Сохранять концентрацию на каждый матч – тяжелая задача. Еще тяжелее становится, когда тебя заставляют играть в каком-то неизвестном турнире. В нашем подкасте мы говорили, почему Лига наций ничего не спасет. 19 ноября 2018 года войдет в историю турнира двумя эпизодами, которые бьют против наших теорий.

    Хорватия – в Лиге В

    Сборная Хорватии начинала Лигу наций с безнадежных 0:6 от Испании. Потом были тяжелые нули с англичанами и полное отсутствие перспектив на первое место. Но хорваты собрались и взяли у испанцев сложный реванш (3:2) с победным голом на 93-й минуте. Игра с Англией определяла вообще все, а турнирное положение трех команд в группе менялось несколько раз. Хорватия забила и стала первой, потом пропустила – на первое вышла Испания, а потом пропустила еще и уже окончательно пустила в лидеры Англию. Счастье чуть было не состоялось, но следующий цикл Лиги наций хорваты начнут в Лиге В. Хотя за героизм они достойны явно большего.

    Швейцария уделала Бельгию

    Эта история выглядит еще прекраснее. К заключительному туру Бельгия подходила с девятью набранными очками в статусе лидера группы. Швейцария шла вторая с шестью баллами и проигранной бельгийцам встречей (1:2). Сборной Швейцарии обязательно нужно было победить, но начало матча всех обескуражило. Торган Азар забил два гола к 17-й минуте. Два пропущенных мяча в такой ситуации делали положение Швейцарии безнадежным, хотя сами они так не думали. Хет-трик Сеферовича и голы Родригеса с Эльведи принесли Швейцарии разгромную и важную победу. Когда еще вы увидите непонимающие взгляды Азаров или Тибо Куртуа в момент очередного мяча в его воротах. Швейцария – лидер группы, а бельгийцы остались лишь вторыми. Вылетают отсюда исландцы, у которых 0 очков и разница мячей -12.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 19 ноября 2018, 21:26

      Пока наши побеждают, лига Европы будет нравиться народу

      0
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      Рейтинг: +24993

      bset 19 ноября 2018, 11:04

      Соперники равные, все игры интересные. Наконец-то мы и от сборных этого дождались. Только глупость делать некоторые группы по 3 команды. Получается, что у тебя 33% шансов на вылет. Уж слишком круто. Сделали бы хотя бы 4 команды, а в низшем дивизионе поменьше групп. Ну и какие-нибудь стыки для перехода из одного дивизиона в другой с разным количеством групп.

      2
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 19 ноября 2018, 09:33

      мда, Испания продолжает разочаровывать, а вто от Бельгии не ожидал...

      0
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 19 ноября 2018, 08:57

      в отличии от товарняков, бесполезных и никому не нужных (разве что коучам сборных))) лига наций намного зрелищнее, да и стимул есть хоть какой-то

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      Рейтинг: +98

      Victor1961 19 ноября 2018, 08:52

      А чё, нормальный такой турнирчик. У команд мотивация появилась, а у нас, зрителей, много футбола не бывает!

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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 19 ноября 2018, 08:39

      Лига наций намного зрелищней чем просто товарняки!!! Отличный турнир с интригой и красивыми матчами!!!

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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 19 ноября 2018, 08:20

      Молодцы щвейцария!!!

      0
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 19 ноября 2018, 08:10

      Швейцарцы удивили!

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      Рейтинг: +80

      war20071 19 ноября 2018, 06:01

      Да бельгийцы после 0-2 на старте поверили в свою победу и поплатились по делу.

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      Рейтинг: +12321

      DeStar 19 ноября 2018, 01:06

      исландия в лиге А это что-то с чем-то на самом деле.

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