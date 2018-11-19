Убойные игры в Лиге наций – счастье

Футбол сборных немного взбодрился.

Да, это по-прежнему чем-то напоминает товарищеские матчи. Полноценно заменить игры без мотивации не получится хотя бы из-за ограниченных возможностей игроков. Сохранять концентрацию на каждый матч – тяжелая задача. Еще тяжелее становится, когда тебя заставляют играть в каком-то неизвестном турнире. В нашем подкасте мы говорили, почему Лига наций ничего не спасет. 19 ноября 2018 года войдет в историю турнира двумя эпизодами, которые бьют против наших теорий.

Хорватия – в Лиге В

Сборная Хорватии начинала Лигу наций с безнадежных 0:6 от Испании. Потом были тяжелые нули с англичанами и полное отсутствие перспектив на первое место. Но хорваты собрались и взяли у испанцев сложный реванш (3:2) с победным голом на 93-й минуте. Игра с Англией определяла вообще все, а турнирное положение трех команд в группе менялось несколько раз. Хорватия забила и стала первой, потом пропустила – на первое вышла Испания, а потом пропустила еще и уже окончательно пустила в лидеры Англию. Счастье чуть было не состоялось, но следующий цикл Лиги наций хорваты начнут в Лиге В. Хотя за героизм они достойны явно большего.

Швейцария уделала Бельгию

Эта история выглядит еще прекраснее. К заключительному туру Бельгия подходила с девятью набранными очками в статусе лидера группы. Швейцария шла вторая с шестью баллами и проигранной бельгийцам встречей (1:2). Сборной Швейцарии обязательно нужно было победить, но начало матча всех обескуражило. Торган Азар забил два гола к 17-й минуте. Два пропущенных мяча в такой ситуации делали положение Швейцарии безнадежным, хотя сами они так не думали. Хет-трик Сеферовича и голы Родригеса с Эльведи принесли Швейцарии разгромную и важную победу. Когда еще вы увидите непонимающие взгляды Азаров или Тибо Куртуа в момент очередного мяча в его воротах. Швейцария – лидер группы, а бельгийцы остались лишь вторыми. Вылетают отсюда исландцы, у которых 0 очков и разница мячей -12.

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