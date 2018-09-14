«Бомбардир» запускает подкаст. Послушайте прямо сейчас

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Мы наконец-то открыли собственный подкаст. Это еженедельная разговорная программа «Скинь мяч». Там мы будем говорить о больших важных футбольных темах, спорить, как лучше и кто прав, а также иногда обсуждать массовую культуру, важные общественные явления и просто жизнь. Потому что уверены: футбол не только игра в мяч, но часть большого мира.
В первом выпуске мы разобрались, зачем сборным и всем нам нужна Лига наций, что интересного в хоккее и заодно как Эминем обругал всех подряд в новом альбоме. Там участвуют главный редактор «Бомбардира» Роман Абрамов, менеджер по развитию Данил Замалетдинов и один из наших ключевых авторов Александр Плеханов.
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Вот более подробное содержание:
00:34 Матчи сборных – круто?
04:36 Лига Наций – полная хрень
08:47 Лигу Наций нужно менять. Как?
13:35 Футбол сборных в кризисе. На примере Словакии-Дании
15:40 Что делать, если нет футбола?
16:25 Начался новый сезон КХЛ. Будет интересно
19:20 КХЛ – конкурент НХЛ?
21:30 За какую команду КХЛ болеть?
23:36 Хоккей или футбол – чем отличаются?
24:28 Про организацию, шоу и хоккейные арены
25:43 Почему футбол в России популярнее хоккея?
28:46 Футбол интереснее смотреть. Или нет?
31:00 Шайба – где она?
33:03 Новый альбом Эминема! Зачем слушать?
37:27 Что если Эминем всех обманул?