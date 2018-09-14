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«Бомбардир» запускает подкаст. Послушайте прямо сейчас

14 сентября 2018, 17:00
49

Мы наконец-то открыли собственный подкаст. Это еженедельная разговорная программа «Скинь мяч». Там мы будем говорить о больших важных футбольных темах, спорить, как лучше и кто прав, а также иногда обсуждать массовую культуру, важные общественные явления и просто жизнь. Потому что уверены: футбол не только игра в мяч, но часть большого мира.

В первом выпуске мы разобрались, зачем сборным и всем нам нужна Лига наций, что интересного в хоккее и заодно как Эминем обругал всех подряд в новом альбоме. Там участвуют главный редактор «Бомбардира» Роман Абрамов, менеджер по развитию Данил Замалетдинов и один из наших ключевых авторов Александр Плеханов.

Еще можно послушать здесь:

ЮТУБ

ВКОНТАКТЕ

Вот более подробное содержание:

00:34 Матчи сборных – круто?
04:36 Лига Наций – полная хрень
08:47 Лигу Наций нужно менять. Как?
13:35 Футбол сборных в кризисе. На примере Словакии-Дании
15:40 Что делать, если нет футбола?
16:25 Начался новый сезон КХЛ. Будет интересно
19:20 КХЛ – конкурент НХЛ?
21:30 За какую команду КХЛ болеть?
23:36 Хоккей или футбол – чем отличаются?
24:28 Про организацию, шоу и хоккейные арены
25:43 Почему футбол в России популярнее хоккея?
28:46 Футбол интереснее смотреть. Или нет?
31:00 Шайба – где она?
33:03 Новый альбом Эминема! Зачем слушать?
37:27 Что если Эминем всех обманул?

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (49)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Jack24
1536760417
КХЛ? там тоже сейчас мячем играют?
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Львиное сердце
1536764418
ну и зачем эта хрень???????? лучше бы КП улучшили!
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sv1969
1536764919
Ни о чём!!!(((
Ответить
Project Бабангида
1536768195
чёрт возьми, не дурно!! и Эминема технично приплели, за это отдельный плюс. правильно что не стали на одном футбике зацикливаться
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Рубик Докоян
1536772980
Слушать эти посиделки пэтэушников на кухне хватило 10 минут, чтобы ещё раз убедиться типа конкретно и всё в той же стилистике и лексике. Я уже не говорю у самом уровне понимания футбола и организации различных турниров ФИФА и УЕФА. С таким же успехом могли рассуждать о решении интимных проблем супружеской пары путём открытого голосования на сайте " Бомбардир "...
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Vizual
1536773678
Бомбер как обычно жжет,чем дурнее тем лучше для них
Ответить
_Marqella_
1536834864
Разговор пацанов во дворе с бутылочкой пива....))
Ответить
Chernyi Lis
1536848100
начало то какое..сидят три пацана!!!(( уже отбило все..рекорд мой пару секунд слушал..
Ответить
alex1951
1536859873
Ну чё? Ну ,сами знаете ,что у русских собиратся втроем - это самое то....на троих.... напрашивается пузырь на троих,которого мы не видим ,но чувствуем... оттого и разговор пошел правильный ,,....вложите туда до хэра денег.... и далее,, Подействовала беленькая)))) Дафай робята,впердёд!
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zigbert
1536866479
Этого еще не хватало.
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