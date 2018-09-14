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    «Бомбардир» запускает подкаст. Послушайте прямо сейчас

    Мы наконец-то открыли собственный подкаст. Это еженедельная разговорная программа «Скинь мяч». Там мы будем говорить о больших важных футбольных темах, спорить, как лучше и кто прав, а также иногда обсуждать массовую культуру, важные общественные явления и просто жизнь. Потому что уверены: футбол не только игра в мяч, но часть большого мира.

    В первом выпуске мы разобрались, зачем сборным и всем нам нужна Лига наций, что интересного в хоккее и заодно как Эминем обругал всех подряд в новом альбоме. Там участвуют главный редактор «Бомбардира» Роман Абрамов, менеджер по развитию Данил Замалетдинов и один из наших ключевых авторов Александр Плеханов.

    Еще можно послушать здесь:

    ЮТУБ

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    Вот более подробное содержание:

    00:34 Матчи сборных – круто?
    04:36 Лига Наций – полная хрень
    08:47 Лигу Наций нужно менять. Как?
    13:35 Футбол сборных в кризисе. На примере Словакии-Дании
    15:40 Что делать, если нет футбола?
    16:25 Начался новый сезон КХЛ. Будет интересно
    19:20 КХЛ – конкурент НХЛ?
    21:30 За какую команду КХЛ болеть?
    23:36 Хоккей или футбол – чем отличаются?
    24:28 Про организацию, шоу и хоккейные арены
    25:43 Почему футбол в России популярнее хоккея?
    28:46 Футбол интереснее смотреть. Или нет?
    31:00 Шайба – где она?
    33:03 Новый альбом Эминема! Зачем слушать?
    37:27 Что если Эминем всех обманул?

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2018 17:00
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +7

      maratkartuzov 14 сентября 2018, 18:59

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/presdoma

      0
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 22:21

      Этого еще не хватало.

      7
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      Рейтинг: +83

      Makar_78 13 сентября 2018, 21:46

      Так, в принципе, норм, но вот этого вот "три пацана"...

      3
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      Рейтинг: +11478

      alex1951 13 сентября 2018, 20:31

      Ну чё?
      Ну ,сами знаете ,что у русских собиратся втроем - это самое то....на троих....
      напрашивается пузырь на троих,которого мы не видим ,но чувствуем...
      оттого и разговор пошел правильный ,,....вложите туда до хэра денег.... и далее,,
      Подействовала беленькая)))) Дафай робята,впердёд!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 13 сентября 2018, 20:38

      Лёша, под такой базар и боярышник не полезет...

      7
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      Рейтинг: +11478

      alex1951 > Рубик Докоян 13 сентября 2018, 21:02

      Я же не про нас с тобой.....)))

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 13 сентября 2018, 21:12

      Ну, если про нас, то другой базар будет и повод подсластить Вана Таллином... ))) Ещё производят его ? Помню ещё " Габриэль". "Линда" и конфеты фабрики " Калев" и сигареты " Вана Томас" и "Ориент".

      5
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      Рейтинг: +11478

      alex1951 > Рубик Докоян 13 сентября 2018, 21:41

      это уже теплее.....

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 13 сентября 2018, 21:44

      У меня сейчас перерыв. 0,7 "Меуков" приговорил. )))

      5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 сентября 2018, 19:38

      хрен с горчицей

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 13 сентября 2018, 17:15

      начало то какое..сидят три пацана!!!(( уже отбило все..рекорд мой пару секунд слушал..

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      Рейтинг: +108

      fosterwow 13 сентября 2018, 17:12

      super

      0
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 13 сентября 2018, 15:17

      Круто ты попола на ТВ, ты звезда...

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 13 сентября 2018, 14:31

      Хороший проект....только приглашайте на беседу людей сведущих в футболе....а не пацанов которые не черта не понимают в игре,,,две минуты только осилил их него трёпа...

      4
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 13 сентября 2018, 13:34

      Разговор пацанов во дворе с бутылочкой пива....))

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