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    Россия не выиграла досрочно группу Лиги наций. Но шанс все равно хороший


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    Голосов: 5
    17.11.2018 22:05
    Теперь нужно не проиграть шведам там, где однажды случилось 0:16.

    Какими были расклады в группе

    Перед предпоследним туром в той группе 2 Лиги наций, где выступает сборная России, положение для нашей команды было вполне оптимистичным. Турция принимала Швецию, матч россиян против шведов запланирован на вторник.

    • Победа Турции: Россия выигрывает группу, Швеция вылетает
    • Ничья: Россия выигрывает группу, положение на 2-3 местах зависит от матча Швеция – Россия
    • Победа Швеции: Турция вылетает, Швеция и Россия в Сольне решают вопрос с первым местом

    Конечно, нам было выгоднее болеть за турок.

    Как сыграли Турция и Швеция

    В довольно равном матче без особых опасных моментов турки и шведы вполне могли сыграть вничью, не забив голов, но в середине второго тайма Окай сбил Берга в своей штрафной, и Гранквист был точен с пенальти. В следующей же атаке Классон чуть было не удвоил счет. Шведы выиграли минимально – 1:0. Теперь все очень просто: Турция точно вылетает в дивизион С, а за первое место бьются Швеция и Россия. Нас устроит и ничья, шведам надо побеждать.

    Что дальше

    20 ноября, во вторник, сборная России сыграет против Швеции в гостях, матч пройдет в Стокгольме, а если точнее – в Сольне, пригороде шведской столицы. Шведы примут наших на своем главном стадионе – «Френдс Арене», здесь весной прошлого года Лигу Европы выиграл «Манчестер Юнайтед», победивший в финале «Аякс» 2:0.

    На «Френдс Арене» сборная России уже играла со Швецией, было это осенью 2014 года – в отборочной группе к Евро-2016. Тогда счет открыл Кокорин, затем Акинфеев отразил пенальти после удара Ларссона, но все же ответный гол забил Тойвонен, так и закончили – 1:1.

    Со Стокгольмом связано не слишком приятное воспоминание в истории российского футбола. Именно в Сольне, на старом стадионе «Росунда», Россия потерпела самое крупное поражение в истории, аналогов которому уже не будет – 0:16 от сборной Германии на Олимпийских играх в 1912 году. «Так обидно бессилие русских игроков. Наши лучшие игроки совершенно не были заметны. Мимо них катали мяч, водили вокруг и около, а они не могли ни отнять мяча, ни помешать передаче. Здесь особенно ясно было видеть значение бега в футболе. Наша защита не могла догнать ни одного вырвавшегося форварда, не могла отобрать передачу, и голи сыпались один за другим. Голкипер Фаворский не отбил ни одного верхового мяча, его как будь-то не было в воротах», – так писали тогда в прессе.

    Ждут только сборную России

    Остальные команды дивизиона B уже вышли досрочно. Сборная Украины опередила Чехию и Словакию в первой группе, Босния превзошла Австрию и Северную Ирландию в третьей, а Дания оказалась сильнее Уэльса и Ирландии в четвертой.

    Украина, Босния и Дания в следующем турнире Лиги наций сыграют в дивизионе А.

    После этого о Лиге наций командам из дивизионов В, С и D можно будет забыть на полтора года. Полуфиналы между четырьмя победителями групп в каждом из дивизионов пройдут только в марте 2020 года. Если же кто-то из этих победителей квалифицируется на Евро через обычный отборочный турнир (который будет проходить в 2019 году), то вместо них в эти полуфиналы попадут следующие лучшие команды из групп. Так что, например, если Россия, Украина, Босния и Дания выйдут через квалификацию, то на их месте в полуфинале Лиги наций вполне могут оказаться, скажем, Швеция, Чехия, Австрия и Уэльс.

    Впрочем, нам еще предстоит заработать себе это место, а для этого надо не проиграть в Швеции.

    Календарь Лиги В

    Турнирные таблицы Лиги В

    Бразильцы в сборной России – это ок. Говорим в новом подкасте

    Главные выводы по матчу Германия – Россия

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, rusteam.permian.ru
    Рейтинг: 4 Голосов: 5
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 21 ноября 2018, 21:59

      позор!

      0
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      Рейтинг: +32

      Gamer84 19 ноября 2018, 15:15

      Подскажите, я правильно понял, если мы завтра выиграем или сыграем вничью, то мы досрочно получаем путёвку в Катар???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12304

      Вомбат 18 ноября 2018, 13:45

      Двух равноценных составов у нас нет. Первый выбыл, а второй уступает очень сильно. У некоторых запасных низкий футбольный потенциал (Ерохин, Заболотный, Нойштедтер, Рауш, Кудряшов, Набабкин), другие (Миранчуки) не понимают что такое профессионализм и тушуются против сильного соперника, у третьих лучшие годы позади, они просто доигрывают карьеру (Дзагоев, Ари). Наш резерв объективно слабее шведской команды и помочь нам во вторник может только чудо. Дай бог, конечно...

      1
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      Рейтинг: +5338

      _Marqella_ 18 ноября 2018, 10:13

      Что то мне подсказывает, что Россия проиграет в Швеции...

      2
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      ...
      Рейтинг: +3928

      Kollljan > _Marqella_ 18 ноября 2018, 11:33

      100%

      0
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      Рейтинг: +41

      Колхоз 18 ноября 2018, 04:19

      Халява не пролезла. Надо биться на победу.

      1
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 18 ноября 2018, 00:53

      я бы х1 поставил

      -1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 18 ноября 2018, 00:26

      Надеюсь, как минимум, на ничью...

      1
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      Рейтинг: +7391

      Старикан 17 ноября 2018, 22:35

      До сих пор не пойму в чём же фишка Лиги наций...

      5
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      Рейтинг: +4251

      mutabor0992 > Старикан 18 ноября 2018, 00:07

      Хрень какая то!Слишком мудренно...

      3
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