Россия не выиграла досрочно группу Лиги наций. Но шанс все равно хороший

Теперь нужно не проиграть шведам там, где однажды случилось 0:16.

Какими были расклады в группе

Перед предпоследним туром в той группе 2 Лиги наций, где выступает сборная России, положение для нашей команды было вполне оптимистичным. Турция принимала Швецию, матч россиян против шведов запланирован на вторник.

Победа Турции : Россия выигрывает группу, Швеция вылетает

: Россия выигрывает группу, Швеция вылетает Ничья : Россия выигрывает группу, положение на 2-3 местах зависит от матча Швеция – Россия

: Россия выигрывает группу, положение на 2-3 местах зависит от матча Швеция – Россия Победа Швеции: Турция вылетает, Швеция и Россия в Сольне решают вопрос с первым местом

Конечно, нам было выгоднее болеть за турок.

Как сыграли Турция и Швеция

В довольно равном матче без особых опасных моментов турки и шведы вполне могли сыграть вничью, не забив голов, но в середине второго тайма Окай сбил Берга в своей штрафной, и Гранквист был точен с пенальти. В следующей же атаке Классон чуть было не удвоил счет. Шведы выиграли минимально – 1:0. Теперь все очень просто: Турция точно вылетает в дивизион С, а за первое место бьются Швеция и Россия. Нас устроит и ничья, шведам надо побеждать.

Что дальше

20 ноября, во вторник, сборная России сыграет против Швеции в гостях, матч пройдет в Стокгольме, а если точнее – в Сольне, пригороде шведской столицы. Шведы примут наших на своем главном стадионе – «Френдс Арене», здесь весной прошлого года Лигу Европы выиграл «Манчестер Юнайтед», победивший в финале «Аякс» 2:0.

На «Френдс Арене» сборная России уже играла со Швецией, было это осенью 2014 года – в отборочной группе к Евро-2016. Тогда счет открыл Кокорин, затем Акинфеев отразил пенальти после удара Ларссона, но все же ответный гол забил Тойвонен, так и закончили – 1:1.

Со Стокгольмом связано не слишком приятное воспоминание в истории российского футбола. Именно в Сольне, на старом стадионе «Росунда», Россия потерпела самое крупное поражение в истории, аналогов которому уже не будет – 0:16 от сборной Германии на Олимпийских играх в 1912 году. «Так обидно бессилие русских игроков. Наши лучшие игроки совершенно не были заметны. Мимо них катали мяч, водили вокруг и около, а они не могли ни отнять мяча, ни помешать передаче. Здесь особенно ясно было видеть значение бега в футболе. Наша защита не могла догнать ни одного вырвавшегося форварда, не могла отобрать передачу, и голи сыпались один за другим. Голкипер Фаворский не отбил ни одного верхового мяча, его как будь-то не было в воротах», – так писали тогда в прессе.

Ждут только сборную России

Остальные команды дивизиона B уже вышли досрочно. Сборная Украины опередила Чехию и Словакию в первой группе, Босния превзошла Австрию и Северную Ирландию в третьей, а Дания оказалась сильнее Уэльса и Ирландии в четвертой.

Украина, Босния и Дания в следующем турнире Лиги наций сыграют в дивизионе А.

После этого о Лиге наций командам из дивизионов В, С и D можно будет забыть на полтора года. Полуфиналы между четырьмя победителями групп в каждом из дивизионов пройдут только в марте 2020 года. Если же кто-то из этих победителей квалифицируется на Евро через обычный отборочный турнир (который будет проходить в 2019 году), то вместо них в эти полуфиналы попадут следующие лучшие команды из групп. Так что, например, если Россия, Украина, Босния и Дания выйдут через квалификацию, то на их месте в полуфинале Лиги наций вполне могут оказаться, скажем, Швеция, Чехия, Австрия и Уэльс.

Впрочем, нам еще предстоит заработать себе это место, а для этого надо не проиграть в Швеции.

Календарь Лиги В

Турнирные таблицы Лиги В

Бразильцы в сборной России – это ок. Говорим в новом подкасте

Главные выводы по матчу Германия – Россия