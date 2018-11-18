Бразильцы в сборной России – это ок. Говорим в новом подкасте

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Это новый выпуск нашего подкаста «Скинь мяч». В нем мы обсуждаем футбол и мир вокруг. Сейчас главная тема – вызов в сборную очередного бразильца Ари. Заслуженно или нет? Опасно или нет? Хорошо или нет? Ищем ответы, рассказываем истории, не смешно шутим и проговариваем важные вещи.

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Краткое содержание:

01:32 Заслуженно ли вызвали Ари?

04:45 5 иностранцев в сборной за 3 года. Это вызывает вопросы?

09:30 Есть ощущение вторичности

11:15 Катар против Сан-Марино

15:53 Лимит. Да, он тут тоже в тему

18:26 Кажется, где-то в РФС нас пытаются обмануть. Не выйдет

24:22 Плеханов – о коррупции, президенте и натурализации

25:42 Мы будем болеть за такую сборную