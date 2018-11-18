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    Бразильцы в сборной России – это ок. Говорим в новом подкасте


    4
    Голосов: 4
    18.11.2018 12:45
    Вам снова есть, что послушать.

    Это новый выпуск нашего подкаста «Скинь мяч». В нем мы обсуждаем футбол и мир вокруг. Сейчас главная тема – вызов в сборную очередного бразильца Ари. Заслуженно или нет? Опасно или нет? Хорошо или нет? Ищем ответы, рассказываем истории, не смешно шутим и проговариваем важные вещи.

    Подкасты – это очень удобно. Их можно слушать на любом устройстве в любом сервисе и в любое время. Обязательно попробуйте, если еще не.

    Наш подкаст есть и на ютубе:

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    Краткое содержание:

    01:32 Заслуженно ли вызвали Ари?
    04:45 5 иностранцев в сборной за 3 года. Это вызывает вопросы?
    09:30 Есть ощущение вторичности
    11:15 Катар против Сан-Марино
    15:53 Лимит. Да, он тут тоже в тему
    18:26 Кажется, где-то в РФС нас пытаются обмануть. Не выйдет
    24:22 Плеханов – о коррупции, президенте и натурализации
    25:42 Мы будем болеть за такую сборную

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 17 ноября 2018, 19:23

      Мнение крана плеханова кого нибудь вообще интересует

      -2
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