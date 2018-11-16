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    Главные выводы по матчу Германия – Россия


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    Голосов: 10
    16.11.2018 01:20
    Абсолютно логичный разгром.

    Нет второго состава

    У сборной России из-за травм вылетели несколько лидеров. В матче не сыграли Дзюба, Черышев, Головин и еще несколько парней, которые могли усилить команду. Проблема в том, что достойной замены им просто не оказалось. Ари дебютировал за сборную, старательно попадал в офсайд и много бегал, но даже с полной самоотдачей не проявил себя на этом уровне. Главный итог матча против Германии – сборная России сильно теряет в креативе, если на поле нет всего нескольких основных игроков. Для будущих матчей такие итоги не сулят вообще ничего хорошего. Наш резерв где-то потерялся.

    Почему не Чалов?

    С Ари все понятно. Русский бразилец заслужил возможность дебютировать в сборной собственной самоотдачей и игрой. Но к Черчесову есть вопросы по Федору Чалову и его перспективам в этой команде. Лучший бомбардир РПЛ так и не вышел даже на замену, хотя статус матча и развитие игры этому сильно способствовали. Йоахим Лев попробовал для сборной Германии несколько новых сочетаний и дал шанс молодым. Станислав Черчесов выпустил на замену Семенова и Кудряшова, но Чалов так и остался в стороне. Для чего тогда вообще нужны товарищеские матчи, если не пробовать в них перспективных игроков?

    Странная вера в Ерохина

    Ерохин отыграл весь матч, а Черчесов слишком много на нем экспериментировал. Забавно, что в какой-то момент центрального полузащитника Ерохина передвинули на роль крайнего латераля. В своей карьере Александр исполнял и нападающего, но отрабатывать по всей бровке с такими игровыми характеристиками ему тяжеловато. Кстати, уже после смены игрового места он отметился самым странным действием – в необъяснимом подкате Ерохин срубил Хектора, который получил травму. Хорошо, что Ерохин в этом эпизоде не удалился, но общее осуждение ему обеспечено. Еще одно впечатление о Ерохине на поле – вечные обрезы в передачах.

    Схема в двух центральных больше не работает

    Игнашевич смотрел матч по телевизору, а сборная России терпела самый больной разгром в первом тайме с 2004 года. Тогда россияне горели Португалии со счетом 0:3. Теперь случился провал с Германией, где одним из объяснений будет выбор игровой схемы. Изначально сборная России вышла против реактивного Вернера и креативного Гнабри всего в четыре защитника. Для сдерживания молодых ребят такого уровня этого оказалось мало. Россия провалилась, а немцы легко забили три раза. После перерыва Черчесов сделал Набабкина дополнительным центральным защитником, а сборная Германии сбавила давление. Проблем сразу стало меньше и голов россияне больше не пропускали.

    Играли за Сашку, но не пошло

    Немецкие болельщики закидали Рауша бумагой. Российские фанаты ответили на это куда более умными действиями. Например, взяли на игру вот такой креативный плакат. Жаль, что на результат это не повлияло.

    Германия унизила Россию вторым составом. Что это было?

    Текстовый онлайн матча Германия – Россия

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС
    Рейтинг: 4 Голосов: 10
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 17 ноября 2018, 14:07

      49 тренеров с Бомбардира осудили действия Черчесова, который им в подметки не годится...и как он по блату влез в сборную, когда столько гениев на диванах ожидают своего звездного часа?

      0
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      Рейтинг: +27

      Constantine2017 17 ноября 2018, 13:33

      На фоте у Ромаща нимб немецкий.

      0
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      Рейтинг: +57

      Доремидонт 17 ноября 2018, 13:13

      Матч принципиально не смотрел (иногда переключался на него, но счёт сразу же отпугивал). В принципе этот матч ничего не представлял, ни спортивной, ни турнирной мотивации у наших не было, а потому из кожи вон не лезли. Вот для Черчесова эта игра была очень полезной. Кстати, Чалов, при такой игре, ну никак не мог себя проявить, ибо Зная всё это Черчесов и не стал его даже выпускать не мотовила он, чтобы на приличной скорости обыгрывать немецкую защиту на раз-два. Вот когда идёт постоянное давление на чужие ворота, да, там он силён. Потому Черчесов его и попридержал на лавке.

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      Рейтинг: +200

      Stilgray 17 ноября 2018, 07:22

      Кстати , браво автору статьи более менее объективно, разобрал , привёл доводы! Не соглашусь только про схему в 3 защитника , эта схема прошлого века, а сейчас она используется тренерами- водителями автобусов , да и немцы во втором тайме уже особо не играли. Современный стиль игры в два центральных защитника с хорошим надежным цепким опорником

      0
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      Рейтинг: +200

      Stilgray 17 ноября 2018, 07:17

      у этой сборной с тренером - вратарем нет будущего ! А! есть вариант - провести чм или че в России!!! Ребята, по мундиалю гений черчесова не стоит оценивать , потому что команда играла на больших эмоциях, при огромной поддержке, тут уже явный задел был! А сейчас повторится все то что было до чм мира! Ожидайте полный провал команды до смены тренера !снйчас результаты по нисходящей пойдут вниз после чэма!

      0
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      Рейтинг: +12

      Угрюм Угрюмый 16 ноября 2018, 20:10

      Робяты! Может вякну крамолу, но молчать сил нет!
      По всем каналам возносят сборную за домашний ЧМ, выход в 14- херои, мать их.
      Не сборная со Стасиком выиграла(+ Дзюбиньё с Черышевым), а оппоненты плохо сыграли. Наши лидеры дутые, и это матч с немцами наглядно продемонстрировал.
      Вот шведы ешчо накидают и нормуль, до свиданья возвышенные вопли!!!

      2
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 16 ноября 2018, 19:19

      Мысли ,которые здесь высказаны,имеют право на жизнь....
      Но,как человек не российский,замечу без эмоций,
      Перед Чемпом Черчес наслушался ...уев в свой адрес....
      В итоге все писали от радости....
      Я это сваливаю на российский максимализм,что имеется ввиду?
      В Лиге Наций - у Черчеса ,порядок? Порядок...
      В сборной есть проблемы? Есть.
      Вообщем так ...война (как говорил тов. Сталин) без жертв ни бивает!
      ps 2 декабря жеребьевка ЧЕ. Тогда и посмотрим. Черчес кое что ,кое кому уже что то доказал!
      Не гоношитесь,цыплят по осени считають!

      1
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      Рейтинг: +4251

      mutabor0992 > alex1951 17 ноября 2018, 01:15

      Бла бла бла...Итог?

      0
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      Рейтинг: +701

      Хведя 16 ноября 2018, 16:48

      Есть две вещи, абсолютно бесполезные между Россией и Германией.
      1. Им с нами бесполезно воевать - всё равно проиграют.
      2. Нам с ними по аналогичной причине бесполезно играть в футбол.

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      Рейтинг: +63

      vasily2591 16 ноября 2018, 16:38

      Не будет с Черчесовым ничего путного - неужели это не ясно ?

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      Рейтинг: +187

      zubr252 16 ноября 2018, 15:34

      Ничего страшного не произошло практически основы не было .Второй состав не потянул Германию . Вот Ари зря взяли и Набабкина они не должны играть за сборную.

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      Рейтинг: +200

      Stilgray > zubr252 17 ноября 2018, 07:02

      То то и страшно, что берут 33-летнего ари! Кто его берет ? Кто принимает эти решения ? От того и страшно, что непонятно, что в голове у тренера, который принимает такие решения

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