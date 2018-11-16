Главные выводы по матчу Германия – Россия

Абсолютно логичный разгром.

Нет второго состава

У сборной России из-за травм вылетели несколько лидеров. В матче не сыграли Дзюба, Черышев, Головин и еще несколько парней, которые могли усилить команду. Проблема в том, что достойной замены им просто не оказалось. Ари дебютировал за сборную, старательно попадал в офсайд и много бегал, но даже с полной самоотдачей не проявил себя на этом уровне. Главный итог матча против Германии – сборная России сильно теряет в креативе, если на поле нет всего нескольких основных игроков. Для будущих матчей такие итоги не сулят вообще ничего хорошего. Наш резерв где-то потерялся.

twit text — Сборная России (@TeamRussia) 15 ноября 2018 г.

Почему не Чалов?

С Ари все понятно. Русский бразилец заслужил возможность дебютировать в сборной собственной самоотдачей и игрой. Но к Черчесову есть вопросы по Федору Чалову и его перспективам в этой команде. Лучший бомбардир РПЛ так и не вышел даже на замену, хотя статус матча и развитие игры этому сильно способствовали. Йоахим Лев попробовал для сборной Германии несколько новых сочетаний и дал шанс молодым. Станислав Черчесов выпустил на замену Семенова и Кудряшова, но Чалов так и остался в стороне. Для чего тогда вообще нужны товарищеские матчи, если не пробовать в них перспективных игроков?

Странная вера в Ерохина

Ерохин отыграл весь матч, а Черчесов слишком много на нем экспериментировал. Забавно, что в какой-то момент центрального полузащитника Ерохина передвинули на роль крайнего латераля. В своей карьере Александр исполнял и нападающего, но отрабатывать по всей бровке с такими игровыми характеристиками ему тяжеловато. Кстати, уже после смены игрового места он отметился самым странным действием – в необъяснимом подкате Ерохин срубил Хектора, который получил травму. Хорошо, что Ерохин в этом эпизоде не удалился, но общее осуждение ему обеспечено. Еще одно впечатление о Ерохине на поле – вечные обрезы в передачах.

Схема в двух центральных больше не работает

Игнашевич смотрел матч по телевизору, а сборная России терпела самый больной разгром в первом тайме с 2004 года. Тогда россияне горели Португалии со счетом 0:3. Теперь случился провал с Германией, где одним из объяснений будет выбор игровой схемы. Изначально сборная России вышла против реактивного Вернера и креативного Гнабри всего в четыре защитника. Для сдерживания молодых ребят такого уровня этого оказалось мало. Россия провалилась, а немцы легко забили три раза. После перерыва Черчесов сделал Набабкина дополнительным центральным защитником, а сборная Германии сбавила давление. Проблем сразу стало меньше и голов россияне больше не пропускали.

Играли за Сашку, но не пошло

Немецкие болельщики закидали Рауша бумагой. Российские фанаты ответили на это куда более умными действиями. Например, взяли на игру вот такой креативный плакат. Жаль, что на результат это не повлияло.

twit text — СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 15 ноября 2018 г.

Германия унизила Россию вторым составом. Что это было?

Текстовый онлайн матча Германия – Россия