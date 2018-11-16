Рауша закидали бумагой. Немцы, вы чего?

Ему не простили переход в сборную России.

Рауш родился в Томске в семье российских немцев, а в шестилетнем возрасте переехал в Германию. Там левый латераль играл за все молодежные сборные Германии и менял немецкие клубы. Например, выступал за «Ганновер», «Штутгарт», «Дармштадт» и «Кельн». Именно из «Кельна» Рауш переехал в московское «Динамо», а заодно попал и в сборную России. Взрослой немецкой команде Константин как-то не пригодился, но болельщики его выбор не оценили.

Главный эпизод товарищеского матча Германии и России – бросание бумаги в Константина Рауша. Когда Рауш отправился подавать угловой, немецкие болельщики устроили ему бумажную бомбардировку. Такие эпизоды явно никого не красят, а выглядело все действительно странно.

twit text — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) 15 ноября 2018 г.

Сам Рауш сыграл с Германией плохо. Он часто ошибался и проваливался на своем фланге. Возможно, перенервничал от давления трибун. Если что, стадион не был заполнен, а случай с Раушем – единственное проявление серьезной активности от фанатов.