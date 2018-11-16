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    Рауша закидали бумагой. Немцы, вы чего?


    3
    Голосов: 11
    16.11.2018 10:45
    Ему не простили переход в сборную России.

    Рауш родился в Томске в семье российских немцев, а в шестилетнем возрасте переехал в Германию. Там левый латераль играл за все молодежные сборные Германии и менял немецкие клубы. Например, выступал за «Ганновер», «Штутгарт», «Дармштадт» и «Кельн». Именно из «Кельна» Рауш переехал в московское «Динамо», а заодно попал и в сборную России. Взрослой немецкой команде Константин как-то не пригодился, но болельщики его выбор не оценили.

    Главный эпизод товарищеского матча Германии и России – бросание бумаги в Константина Рауша. Когда Рауш отправился подавать угловой, немецкие болельщики устроили ему бумажную бомбардировку. Такие эпизоды явно никого не красят, а выглядело все действительно странно.

    Сам Рауш сыграл с Германией плохо. Он часто ошибался и проваливался на своем фланге. Возможно, перенервничал от давления трибун. Если что, стадион не был заполнен, а случай с Раушем – единственное проявление серьезной активности от фанатов.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС
    Рейтинг: 3 Голосов: 11
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +89

      Klop-22 17 ноября 2018, 14:02

      Как таких берут в сборную? Рауш - дно. Днище.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      ЗакирСаб 16 ноября 2018, 22:47

      рауш Красавец!!!! и сборную тащит
      и Динамо!!!

      0
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      Рейтинг: +115

      Сын_маминой_подруги 16 ноября 2018, 19:33

      мне одному кажется, что сборной России не объяснили принцип, что натурализовывать надо ХОРОШИХ футболистов?..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 16 ноября 2018, 17:11

      mga

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 ноября 2018, 16:54

      Ну он жешь белый и даже не гей, так что можно и свистеть и посторонними предметами закидывать, это не расизм же.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 16 ноября 2018, 16:50

      подтиркой закидали

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement 16 ноября 2018, 13:48

      Твит в статье порадовал))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7391

      Старикан 16 ноября 2018, 13:17

      Как он играл, так и я бы в него чего-нибудь кинул...

      5
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      Рейтинг: +621

      Кирпичный 16 ноября 2018, 12:24

      В гадский трибунал, надо подать на немцев, за угнетение лысого немцеРоссиянина, куда фифа смотрит.

      1
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      Рейтинг: +24993

      bset 16 ноября 2018, 11:12

      Такого игрока немцы потеряли... Вон как расстроены.

      8
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