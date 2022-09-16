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Константин Рауш
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01:20
«Бавария» побила рекорд Лиги чемпионов
01:08
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Фанат напрыгнул на Месси после матча «Бавария» – «ПСЖ»
1
00:58
Лига чемпионов. «Милан» удержал ничью с «Тоттенхэмом» (0:0) и впервые с сезона-2011/12 вышел в 1/4 финала
00:53
Текст
В 2011-м шейхи обещали, что «ПСЖ» возьмет ЛЧ. Дальше были сплошные разочарования
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Все новости
00:44
Лига чемпионов. «Бавария» вновь победила «ПСЖ» (2:0) и вышла в 1/4 финала
10
00:37
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«Удинезе» подписал игрока, которого зимой просматривал «Урал»
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Только одна команда сезона Лиги чемпионов ни разу не пропустила в первом тайме
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«Бавария» вышла вперед в матче с «ПСЖ». Чупо-Мотинг забил бывшему клубу
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«Наш мясник отрезает руку Катара». Фанаты «Баварии» – на матче против «ПСЖ»
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Константин Рауш
Защитник
Имя
Константин
Фамилия
Рауш
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Кожевниково
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
15 марта 1990 (32 года)
Рост
182
Вес
80
Статистика
Новости
Статьи
Посты
16 сентября 2022
14:51
Рауш объяснил, зачем получил российский паспорт
15 сентября 2022
12:44
Рауш ответил, почему ему не удалось заиграть в «Динамо»
11:19
Рауш: «Почему мне должно быть стыдно за то, что я русский?»
15
10:10
Экс-защитник сборной России Рауш объяснил решение закончить карьеру в 32 года
29 августа 2022
15:30
Экс-игрок сборной России Рауш объявил о завершении карьеры в 32 года
1
15 августа 2021
09:30
Фото
Экс-игрок сборной России Рауш стал футболистом «Нюрнберга» из второй Бундеслиги
5
13 апреля 2021
11:24
Фото
Тейшейра – самый дорогой свободный агент. Рауш, Муса и Еременко – в топ-10
1
13 января 2021
16:31
Рауш: «В РПЛ все много бегают, лучше «физика». В Европе концентрация на работе с мячом»
6
14:21
Бывшим защитником «Динамо» Раушем интересуются в США и Европе
3
21 декабря 2020
08:27
Фото
«Верю, что скоро цели клуба будут достигнуты»: Рауш попрощался с «Динамо»
2
17 декабря 2020
20:47
«Хочу попробовать что-то новое». Рауш подтвердил уход из «Динамо»
4
09:36
«СЭ»: Рауш до конца года покинет «Динамо»
1
1 июля 2020
18:58
«Сочи» выставил на матч с «Динамо» Джанаева, Заболотного, Кокорина; Скопинцев, Жоаозиньо, Рауш – в старте гостей
3
7 декабря 2019
08:49
Рауш – о протесте фанатов: «Я ничего не заметил»
5
6 декабря 2019
08:14
Рауш: «Нет лучше момента для встречи с «Зенитом», чем после двух подряд побед «Динамо»
10
5 декабря 2019
13:54
«Коммерсант»: «Динамо» грозит запрет на трансферы из-за судов по делу о переходе Рауша
3
2 декабря 2019
14:28
Видео
«Вызываем на баттл «Уфу» и Вадима Евсеева». Рауш станцевал в раздевалке «Динамо» после победы над «Локо»
4
1 декабря 2019
15:38
Коченков, Куликов, Мурило – в старте «Локомотива» на матч с «Динамо»; Рауш, Нойштедтер, Филипп сыграют у гостей
9
22 ноября 2019
23:23
Рауш: «Многие в Германии думают, что игрокам, переезжающим в Россию, безразлична карьера»
3
18:43
Рауш: «Игру за «Ганновер» совмещал с работой в фан-шопе. У меня покупали майку с моей фамилией»
9 ноября 2019
01:25
Рауш: «Новиков – большой молодец. Наш тренер отлично работает»
5 ноября 2019
17:38
Фото
Рауш, Карпов, Рыбус – в сборной 15-го тура РПЛ по версии WhoScored
2
2 ноября 2019
12:40
Плиев, Рауш, Нойштедтер – в старте «Динамо» на матч с «Ахматом»; Семенов, Глушаков, Понсе сыграют у клуба из Чечни
1
22 сентября 2019
17:15
Видео
Журналист Егоров: «Хохлов после матча с «Сочи» не говорил игрокам об отставке. Была критика и претензии к Раушу»
1
30 августа 2019
19:05
Анюков, Чернов, Гацкан – в старте «Крыльев Советов» на матч с «Динамо»; Рауш, Филипп, Н’Жи сыграют у москвичей
2
14 августа 2019
22:49
Рауш: «Зенит» – самая сильная команда России. ЦСКА, «Локомотиву» и «Спартаку» сложно конкурировать»
16
29 июля 2019
06:41
Рауш: «Хотим взять реванш у «Спартака» за прошлый сезон»
38
19 марта 2019
21:12
Уткин: «Динамо» купило Рауша при участии агента Черчесова»
8
11 декабря 2018
21:01
Рауш: «Считаю себя русским. Не натурализованным»
2
9 декабря 2018
19:34
Рауш – о победе над «Уралом»: «Это наш лучший матч в первой части сезона»
2
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