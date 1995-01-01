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    Рауш: «В РПЛ все много бегают, лучше «физика». В Европе концентрация на работе с мячом»

    Бывший футболист «Динамо», «Штутгарта» и «Кельна» Константин Рауш рассказал о различиях между РПЛ и Бундеслигой.

    — В чем главное отличие РПЛ и Бундеслиги?

    — В России лучше «физика», а по индивидуальным качествам сильнее Европа. В РПЛ много борьбы, хорошо подготовленных команд, все много бегают, в Европе больше концентрации на работе с мячом, меньше ошибок, потерь.

    • «Динамо» не стало продлевать контракт с Раушем. Им интересуются в США и Европе.
    • Рауш выступал за «Динамо» с января 2018 года.
    • В его активе 48 матчей, 2 забитых гола и 8 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:31
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2434

      nemolod 24 минуты назад

      Да борьбы на поле много,беготни тоже бывает только вот почему-то в ЛЧ и ЛЕ физических кондиций только на один тайм хватает (за редким исключением)! Вот и сейчас,спустя всего месяц перерыва,команды начнут сборы и снова начнут набирать форму-к майским праздникам возможно и наберут! А вот европейские клубы почему-то эту форму за месяц успевают это сделать!

      0
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      Рейтинг: +1781

      Fusballer 1 час назад

      У российских футболистов слабая физика

      0
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      Рейтинг: +44245

      portero 2 часа назад

      Что-то он перепутал, когда смотришь ЛЧ и ЛЕ наши команды все умирают, причём с любым соперником.
      РПЛ лига стоячков и пешеходов, ЕК сразу это показывают...

      6
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      Рейтинг: +7427

      Hektor 84 2 часа назад

      И это он ходьбу бегом называет?

      3
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      Рейтинг: +1739

      Валерий2705 2 часа назад

      Чего то как не посмотришь Еврокубок,наших "физически подготовленных" хватает минут на 30 - 50 максимум...

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