Рауш: «В РПЛ все много бегают, лучше «физика». В Европе концентрация на работе с мячом»

Бывший футболист «Динамо», «Штутгарта» и «Кельна» Константин Рауш рассказал о различиях между РПЛ и Бундеслигой.
— В чем главное отличие РПЛ и Бундеслиги?
— В России лучше «физика», а по индивидуальным качествам сильнее Европа. В РПЛ много борьбы, хорошо подготовленных команд, все много бегают, в Европе больше концентрации на работе с мячом, меньше ошибок, потерь.
- «Динамо» не стало продлевать контракт с Раушем. Им интересуются в США и Европе.
- Рауш выступал за «Динамо» с января 2018 года.
- В его активе 48 матчей, 2 забитых гола и 8 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»