Рауш: «В РПЛ все много бегают, лучше «физика». В Европе концентрация на работе с мячом»

Бывший футболист «Динамо», «Штутгарта» и «Кельна» Константин Рауш рассказал о различиях между РПЛ и Бундеслигой.

— В чем главное отличие РПЛ и Бундеслиги?

— В России лучше «физика», а по индивидуальным качествам сильнее Европа. В РПЛ много борьбы, хорошо подготовленных команд, все много бегают, в Европе больше концентрации на работе с мячом, меньше ошибок, потерь.