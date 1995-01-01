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    Бывшим защитником «Динамо» Раушем интересуются в США и Европе

    Экс-защитник «Динамо» Константин Рауш рассказал о предложениях от клубов из Европы и США.

    — Были удивлены тем, что с вами не продлили контракт?

    — Нет, мы это обсуждали с клубом еще в начале ноября — с Бувачом и тренерским штабом. Мне сказали, что у них другие планы — они хотят омолодить состав. Я это воспринял профессионально, потому что был предупрежден заранее.

    — Какие варианты сейчас?

    — Есть пара предложений от клубов Европы, уже прошло несколько встреч. Есть варианты в США, мне это всегда было интересно. По России ни от кого ничего не слышал пока, мне никто не звонил.

    • Рауш выступал за «Динамо» с января 2018 года.
    • В его активе 48 матчей, 2 забитых гола и 8 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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