Бывшим защитником «Динамо» Раушем интересуются в США и Европе

Экс-защитник «Динамо» Константин Рауш рассказал о предложениях от клубов из Европы и США.

— Были удивлены тем, что с вами не продлили контракт?

— Нет, мы это обсуждали с клубом еще в начале ноября — с Бувачом и тренерским штабом. Мне сказали, что у них другие планы — они хотят омолодить состав. Я это воспринял профессионально, потому что был предупрежден заранее.

— Какие варианты сейчас?

— Есть пара предложений от клубов Европы, уже прошло несколько встреч. Есть варианты в США, мне это всегда было интересно. По России ни от кого ничего не слышал пока, мне никто не звонил.