Бывшим защитником «Динамо» Раушем интересуются в США и Европе

Экс-защитник «Динамо» Константин Рауш рассказал о предложениях от клубов из Европы и США.
— Были удивлены тем, что с вами не продлили контракт?
— Нет, мы это обсуждали с клубом еще в начале ноября — с Бувачом и тренерским штабом. Мне сказали, что у них другие планы — они хотят омолодить состав. Я это воспринял профессионально, потому что был предупрежден заранее.
— Какие варианты сейчас?
— Есть пара предложений от клубов Европы, уже прошло несколько встреч. Есть варианты в США, мне это всегда было интересно. По России ни от кого ничего не слышал пока, мне никто не звонил.
- Рауш выступал за «Динамо» с января 2018 года.
- В его активе 48 матчей, 2 забитых гола и 8 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»