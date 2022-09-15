Рауш: «Почему мне должно быть стыдно за то, что я русский?»

Бывший защитник «Динамо» и сборной России Константин Рауш ответил на вопросы об отстранении российских команд, кризисе в Европе и отношении к тому, что некоторым стыдно быть русскими.

– Клубы без еврокубков, сборная без турниров – это справедливо?

– Не хочу лезть в политику, но не понимаю ситуации, когда кому-то запрещают участвовать в спортивных соревнованиях.

Я считаю, что каждый имеет право играть в футбол, теннис или любой другой вид спорта. Для меня спорт и политика не связаны друг с другом.

– Вы сейчас живете в небольшом немецком городке. В плане жизни ощущаете наступающий кризис?

– Когда смотришь на цены в магазинах или на бензин – это все очевидно.

– Сильно выросли?

– Очень. Но вообще на тему политики я бы много говорить не хотел.

– Понимаю. Один только вопрос задам: за последние полгода довольно мейнстримным стало настроение, которое можно сформулировать так: «Мне стыдно за то, что я русский». Что вы скажете?

– Могу так ответить: а почему мне должно быть стыдно?

– Из-за того, что происходит последние полгода.

– Я русский человек, потому что родился в России. Это данность. И нет, мне не стыдно за это.