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    Рауш: «Почему мне должно быть стыдно за то, что я русский?»

    Бывший защитник «Динамо» и сборной России Константин Рауш ответил на вопросы об отстранении российских команд, кризисе в Европе и отношении к тому, что некоторым стыдно быть русскими.

    – Клубы без еврокубков, сборная без турниров – это справедливо?

    – Не хочу лезть в политику, но не понимаю ситуации, когда кому-то запрещают участвовать в спортивных соревнованиях.

    Я считаю, что каждый имеет право играть в футбол, теннис или любой другой вид спорта. Для меня спорт и политика не связаны друг с другом.

    Вы сейчас живете в небольшом немецком городке. В плане жизни ощущаете наступающий кризис?

    – Когда смотришь на цены в магазинах или на бензин – это все очевидно.

    Сильно выросли?

    – Очень. Но вообще на тему политики я бы много говорить не хотел.

    – Понимаю. Один только вопрос задам: за последние полгода довольно мейнстримным стало настроение, которое можно сформулировать так: «Мне стыдно за то, что я русский». Что вы скажете?

    – Могу так ответить: а почему мне должно быть стыдно?

    – Из-за того, что происходит последние полгода.

    – Я русский человек, потому что родился в России. Это данность. И нет, мне не стыдно за это.

    • Большую часть карьеры Рауш провел в Германии.
    • За «Динамо» он выступал с 2018 по 2020 год.
    • В составе сборной России сделал 2 ассиста в 9 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +26

      Спокойно...Я Дубровский 54 минуты назад

      Из-за того, что происходит последние полгода.======И за это не стыдно ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9860

      R_a_i_n > Спокойно...Я Дубровский 48 минут назад

      Ну вот пиндосы много лет бомбили Сирию. Им за это должно быть стыдно?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26

      Спокойно...Я Дубровский > R_a_i_n 28 минут назад

      Сирийскую оппозицию Башару Асаду и российские бомбили...Им за это не стыдно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      Дух помойки > Спокойно...Я Дубровский 24 минуты назад

      Михалыч, ты - щирый незалэжный кал ! Под какой бы учёткой ты на бомбе не залогинился, либеральным укроговнищем за версту несёт

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26

      Спокойно...Я Дубровский > Дух помойки 5 минут назад

      Твой ник про тебя все сказал.)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26

      Спокойно...Я Дубровский 56 минут назад

      Да не парься Рауш.Ты то точно не русский. Не за чо стыдиться.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18833

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Русский ? С такой то фамилией ??? ))) Уточним - россиянин !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4768

      Enter2006 2 часа назад

      Стыдно должно быть Гейропе и всем кто носит флаг ЛГБТ, кто делает каминг-ауты, трансам и прочей нечисти. Русским быть не стыдно конечно.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10705

      "supermax" > Enter2006 2 часа назад

      еще редакторам бомбардира

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18833

      Persona_non_Grata > Enter2006 1 час назад

      А в Европе все геи или в России их нет ???
      И конечно должно быть стыдно в этом плане за Зенит )))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +10705

      "supermax" > Persona_non_Grata 1 час назад

      как раз к теме о редакторах..ахах

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24652

      bset 2 часа назад

      Красавчик. Дети наших чиновников тоже сидят в США в своих дорогих аппартаментах и говорят "Мне не стыдно". Вот это патриотизм.

      4
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      Рейтинг: +9860

      R_a_i_n > bset 45 минут назад

      Думаю детям наших чинуш сейчас очень не сладко, ибо они жили в основном на западе. А там русских уже не во все заведения пускают и ограничения вводят.

      1
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      Рейтинг: +26

      Спокойно...Я Дубровский > R_a_i_n 4 минуты назад

      очень не сладко====Гы гы пожалел нищеброд миллионеров казнокрадов.

      0
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