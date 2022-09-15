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Рауш: «Почему мне должно быть стыдно за то, что я русский?»

15 сентября 2022, 11:19
9

Бывший защитник «Динамо» и сборной России Константин Рауш ответил на вопросы об отстранении российских команд, кризисе в Европе и отношении к тому, что некоторым стыдно быть русскими.

– Клубы без еврокубков, сборная без турниров – это справедливо?

– Не хочу лезть в политику, но не понимаю ситуации, когда кому-то запрещают участвовать в спортивных соревнованиях.

Я считаю, что каждый имеет право играть в футбол, теннис или любой другой вид спорта. Для меня спорт и политика не связаны друг с другом.

Вы сейчас живете в небольшом немецком городке. В плане жизни ощущаете наступающий кризис?

– Когда смотришь на цены в магазинах или на бензин – это все очевидно.

Сильно выросли?

– Очень. Но вообще на тему политики я бы много говорить не хотел.

– Понимаю. Один только вопрос задам: за последние полгода довольно мейнстримным стало настроение, которое можно сформулировать так: «Мне стыдно за то, что я русский». Что вы скажете?

– Могу так ответить: а почему мне должно быть стыдно?

– Из-за того, что происходит последние полгода.

– Я русский человек, потому что родился в России. Это данность. И нет, мне не стыдно за это.

  • Большую часть карьеры Рауш провел в Германии.
  • За «Динамо» он выступал с 2018 по 2020 год.
  • В составе сборной России сделал 2 ассиста в 9 матчах.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Рауш Константин
Комментарии (9)
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Enter2006
1663230814
Стыдно должно быть Гейропе и всем кто носит флаг ЛГБТ, кто делает каминг-ауты, трансам и прочей нечисти. Русским быть не стыдно конечно.
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Persona_non_Grata
1663232785
Русский ? С такой то фамилией ??? ))) Уточним - россиянин !!!
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выапирт
1663242663
И что за **** задавал эти вопросы?
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