Рауш ответил, почему ему не удалось заиграть в «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» и сборной России Константин Рауш рассказал, что помешало ему выступать более успешно за московскую команду.
– Нет ощущения, что если бы остались в Германии, а не перешли в «Динамо», то добились бы большего?
– Я не жалею ни о чем. Да, большие проблемы начались именно в России, но здоровье могло подвести, играй я где угодно: в Германии, Турции – не важно.
Наверное, нагрузки за 15 лет карьеры дали о себе знать. Так вышло – спина не выдержала.
– Кардинально решить проблему было невозможно?
– Перепробовал все варианты, чтобы вылечить медикаментозно.
– А операция?
– Вариант возникал много раз, но ни один из врачей, с которыми я консультировался, на ней не настаивал. Сам я тоже не особо хотел ложиться под нож.
– Зафиксируем: единственная причина, почему в «Динамо», скорее, не получилось – это травма?
– Да, она мешала мне, даже когда мог играть – ее риск все равно сидел голове.
– Просто несколько раз слышал такую причину, почему у вас и Нойштедтера не получилось в России...
– Что русскому хорошо, то немцам смерть? (смеется)
– Почти. Вы формировались в более конкурентной среде – Бундеслиге, и переходя в менее конкурентную РПЛ, попадали в зону комфорта. И это мешало показать максимум.
– Не согласен.
– Объясняйте.
– В зоне комфорта можно оказаться, где бы ты ни играл – это зависит от характера, от того, как человек воспринимает футбол. Какая у него мотивация.
У меня она всегда была 100-процентной. Неважно, какая команда, какой чемпионат – я отдавался по полной.
- Рауш завершил карьеру в 32 года.
- За «Динамо» он выступал с 2018 по 2020 год.
- В активе защитника 2 гола и 8 ассистов в 48 матчах.