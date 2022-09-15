Рауш ответил, почему ему не удалось заиграть в «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» и сборной России Константин Рауш рассказал, что помешало ему выступать более успешно за московскую команду.

– Нет ощущения, что если бы остались в Германии, а не перешли в «Динамо», то добились бы большего?

– Я не жалею ни о чем. Да, большие проблемы начались именно в России, но здоровье могло подвести, играй я где угодно: в Германии, Турции – не важно.

Наверное, нагрузки за 15 лет карьеры дали о себе знать. Так вышло – спина не выдержала.

– Кардинально решить проблему было невозможно?

– Перепробовал все варианты, чтобы вылечить медикаментозно.

– А операция?

– Вариант возникал много раз, но ни один из врачей, с которыми я консультировался, на ней не настаивал. Сам я тоже не особо хотел ложиться под нож.

– Зафиксируем: единственная причина, почему в «Динамо», скорее, не получилось – это травма?

– Да, она мешала мне, даже когда мог играть – ее риск все равно сидел голове.

– Просто несколько раз слышал такую причину, почему у вас и Нойштедтера не получилось в России...

– Что русскому хорошо, то немцам смерть? (смеется)

– Почти. Вы формировались в более конкурентной среде – Бундеслиге, и переходя в менее конкурентную РПЛ, попадали в зону комфорта. И это мешало показать максимум.

– Не согласен.

– Объясняйте.

– В зоне комфорта можно оказаться, где бы ты ни играл – это зависит от характера, от того, как человек воспринимает футбол. Какая у него мотивация.

У меня она всегда была 100-процентной. Неважно, какая команда, какой чемпионат – я отдавался по полной.