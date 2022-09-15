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    Рауш ответил, почему ему не удалось заиграть в «Динамо»

    Бывший защитник «Динамо» и сборной России Константин Рауш рассказал, что помешало ему выступать более успешно за московскую команду.

    – Нет ощущения, что если бы остались в Германии, а не перешли в «Динамо», то добились бы большего?

    – Я не жалею ни о чем. Да, большие проблемы начались именно в России, но здоровье могло подвести, играй я где угодно: в Германии, Турции – не важно.

    Наверное, нагрузки за 15 лет карьеры дали о себе знать. Так вышло – спина не выдержала.

    – Кардинально решить проблему было невозможно?

    – Перепробовал все варианты, чтобы вылечить медикаментозно.

    – А операция?

    – Вариант возникал много раз, но ни один из врачей, с которыми я консультировался, на ней не настаивал. Сам я тоже не особо хотел ложиться под нож.

    – Зафиксируем: единственная причина, почему в «Динамо», скорее, не получилось – это травма?

    – Да, она мешала мне, даже когда мог играть – ее риск все равно сидел голове.

    – Просто несколько раз слышал такую причину, почему у вас и Нойштедтера не получилось в России...

    – Что русскому хорошо, то немцам смерть? (смеется)

    – Почти. Вы формировались в более конкурентной среде – Бундеслиге, и переходя в менее конкурентную РПЛ, попадали в зону комфорта. И это мешало показать максимум.

    – Не согласен.

    – Объясняйте.

    – В зоне комфорта можно оказаться, где бы ты ни играл – это зависит от характера, от того, как человек воспринимает футбол. Какая у него мотивация.

    У меня она всегда была 100-процентной. Неважно, какая команда, какой чемпионат – я отдавался по полной.

    • Рауш завершил карьеру в 32 года.
    • За «Динамо» он выступал с 2018 по 2020 год.
    • В активе защитника 2 гола и 8 ассистов в 48 матчах.

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    Источник: Sport24

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