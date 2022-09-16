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    Рауш объяснил, зачем получил российский паспорт

    Бывший защитник «Динамо» и сборной России Константин Рауш ответил на вопрос об оформлении гражданства РФ.

    Переход в «Динамо» стал во многом возможен из-за русского паспорта, который вы получили в 2015-м. Он был вам нужен, чтобы позвали в сборную?

    – Паспорт я и так бы сделал – рано или поздно. Приглашение в сборную просто этот процесс несколько ускорило. Я мечтал играть за Россию.

    • Большую часть карьеры Рауш провел в Германии.
    • За «Динамо» он выступал с 2018 по 2020 год.
    • В составе сборной России сделал 2 ассиста в 9 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +41

      Вот как то так 2 часа назад

      зачем получил российский паспорт====Но живет он в Германии..Издалека Россию любить выгоднее.)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11444

      Алексей З 2 часа назад

      Одни и те же блогеры , одни и те же глупые вопросы.
      Если знаешь ответ , зачем спрашивать?

      0
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