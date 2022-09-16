Рауш объяснил, зачем получил российский паспорт

Бывший защитник «Динамо» и сборной России Константин Рауш ответил на вопрос об оформлении гражданства РФ.

– Переход в «Динамо» стал во многом возможен из-за русского паспорта, который вы получили в 2015-м. Он был вам нужен, чтобы позвали в сборную?

– Паспорт я и так бы сделал – рано или поздно. Приглашение в сборную просто этот процесс несколько ускорило. Я мечтал играть за Россию.