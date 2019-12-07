Рауш – о протесте фанатов: «Я ничего не заметил»

Защитник «Динамо» Константин Рауш признался, что не обратил внимание на массовую акцию болельщиков во время матча 19-го тура РПЛ против «Зенита».

Фанаты обеих команд в первом тайме ушли с трибун в знак протеста против действий полиции.

«Зенит» разгромил «Динамо» со счетом 3:0.

«Я ничего не заметил. Для этого нужно смотреть на шестьдесят метров вверх, на это просто нет времени на поле. Не увидел этого», – сказал Рауш.

Семин – о протесте фанатов: «Такие акции не в интересах футбола ни с одной, ни с другой стороны»

Семак – о протесте фанатов: «Спасибо тем, кто пришел и ушел. Они обратили внимание органов. Футбол – для болельщиков»