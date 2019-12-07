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Рауш – о протесте фанатов: «Я ничего не заметил»

7 декабря 2019, 08:49
5

Защитник «Динамо» Константин Рауш признался, что не обратил внимание на массовую акцию болельщиков во время матча 19-го тура РПЛ против «Зенита».

  • Фанаты обеих команд в первом тайме ушли с трибун в знак протеста против действий полиции.
  • «Зенит» разгромил «Динамо» со счетом 3:0.

«Я ничего не заметил. Для этого нужно смотреть на шестьдесят метров вверх, на это просто нет времени на поле. Не увидел этого», – сказал Рауш.

Семин – о протесте фанатов: «Такие акции не в интересах футбола ни с одной, ни с другой стороны»

Семак – о протесте фанатов: «Спасибо тем, кто пришел и ушел. Они обратили внимание органов. Футбол – для болельщиков»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Рауш Константин
Комментарии (5)
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RusNovoross
1575700145
Ну, да, ну, да, как же, трудился,пахал, не поднимая головы! Да ему, наверное, просто пофигу на болельщиков, как и большинству футболистов! Они просто отрабатывают зарплату, не обращая внимания на тех, кто их смотрит и поддерживает! Но, надо бы задуматься, что не будет болельщиков, не будет и футбола!!!
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AZ
1575701266
Тупо nи_3д@6ол...
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Decorhome
1575701430
Правильно. Нужно смотреть на поле
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arrivalgist
1575702045
Смотреть еще ладно, можно не усмотреть, но он что туповат на ухо?)) Так бы и сказал, что ему без разницы. Не люблю лицемерие ...
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Garrincha58
1575709986
вот именно никто и не заметил и не заметит если их вообще не будет
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