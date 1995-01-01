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    Рауш – о протесте фанатов: «Я ничего не заметил»

    Защитник «Динамо» Константин Рауш признался, что не обратил внимание на массовую акцию болельщиков во время матча 19-го тура РПЛ против «Зенита».

    • Фанаты обеих команд в первом тайме ушли с трибун в знак протеста против действий полиции.
    • «Зенит» разгромил «Динамо» со счетом 3:0.

    «Я ничего не заметил. Для этого нужно смотреть на шестьдесят метров вверх, на это просто нет времени на поле. Не увидел этого», – сказал Рауш.

    Семин – о протесте фанатов: «Такие акции не в интересах футбола ни с одной, ни с другой стороны»

    Семак – о протесте фанатов: «Спасибо тем, кто пришел и ушел. Они обратили внимание органов. Футбол – для болельщиков»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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