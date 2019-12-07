Семин – о протесте фанатов: «Такие акции не в интересах футбола ни с одной, ни с другой стороны»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 19-го тура РПЛ против «Арсенала» (0:4) прокомментировал акцию фанатов обеих команд, которые ушли с трибун на 30-й минуте игры в знак протеста против действий полиции по отношению к болельщикам.

«Ситуация сложная с обеих сторон. Когда Луиш Фигу перешел из «Барселоны» в «Реал», его тоже оскорбляли во время матчей. Наверное, тогда в Испании приняли какое-то правильное решение, и дальше дело не пошло.

В интересах футбола болельщики и правоохранительные органы должны найти общий язык. Без болельщиков футбола нет. Такие акции не в интересах футбола ни с одной, ни с другой стороны.

А Дзюбе – терпеть. Он крепкий парень. Когда игрок переходит из одного клуба в другой, он должен понимать, что подобные ситуации будут, что он получит долю критики. Нужно терпеть», – сказал Семин.

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