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  • Семин – о протесте фанатов: «Такие акции не в интересах футбола ни с одной, ни с другой стороны»

Семин – о протесте фанатов: «Такие акции не в интересах футбола ни с одной, ни с другой стороны»

7 декабря 2019, 07:36
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 19-го тура РПЛ против «Арсенала» (0:4) прокомментировал акцию фанатов обеих команд, которые ушли с трибун на 30-й минуте игры в знак протеста против действий полиции по отношению к болельщикам.

«Ситуация сложная с обеих сторон. Когда Луиш Фигу перешел из «Барселоны» в «Реал», его тоже оскорбляли во время матчей. Наверное, тогда в Испании приняли какое-то правильное решение, и дальше дело не пошло.

В интересах футбола болельщики и правоохранительные органы должны найти общий язык. Без болельщиков футбола нет. Такие акции не в интересах футбола ни с одной, ни с другой стороны.

А Дзюбе – терпеть. Он крепкий парень. Когда игрок переходит из одного клуба в другой, он должен понимать, что подобные ситуации будут, что он получит долю критики. Нужно терпеть», – сказал Семин.

Объясняем всю историю с задержанием фанатов «Спартака». Из-за чего? Какие наказания? Связано ли с Дзюбой?

Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Арсенал Локомотив Семин Юрий
Комментарии (6)
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Garrincha58
1575695757
правильно какой смысл в этом во всех этих протестах ведите себя нормально болейте уважайте себе подобных и никто вас не будет арестовывать просто так
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Zenit_Zenit
1575698556
Палыч мудр...
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vladimir-7
1575699792
Юрий Павлович, узко смотрите на ситуацию, протест заключается не против футбола, а против незаконных действий полиции и руководства города и стадиона, против полицейского произвола и полицейского режима. Что касается Дзюбы, то терпеть ему придется очень долго, по крайней мере, пока он не перестанет трепать своим языком и это при том, что если простят ему болельщики его переход (предательство) в Зенит.
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Чец
1575703461
Если власти возомнили себя богами и на народ им наплевать,если по иному до них не достучаться, остается какой-то метод, болельщики придумали именно такой.
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nemolod
1575704969
Начнется зимний перерыв,все стороны успокоятся-из года в год все повторялось и будет повторяться!
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neveldomha
1575714466
Красиво поступили. Кинули свой клуб на растерзание пушкарям. Ай да истинные болельщики. А Палыч дело говорит. Только врядли он дойдет до спартачьих обиженных детишек, так как этот посыл для взрослых людей.
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