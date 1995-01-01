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    Семин – о протесте фанатов: «Такие акции не в интересах футбола ни с одной, ни с другой стороны»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 19-го тура РПЛ против «Арсенала» (0:4) прокомментировал акцию фанатов обеих команд, которые ушли с трибун на 30-й минуте игры в знак протеста против действий полиции по отношению к болельщикам.

    «Ситуация сложная с обеих сторон. Когда Луиш Фигу перешел из «Барселоны» в «Реал», его тоже оскорбляли во время матчей. Наверное, тогда в Испании приняли какое-то правильное решение, и дальше дело не пошло.

    В интересах футбола болельщики и правоохранительные органы должны найти общий язык. Без болельщиков футбола нет. Такие акции не в интересах футбола ни с одной, ни с другой стороны.

    А Дзюбе – терпеть. Он крепкий парень. Когда игрок переходит из одного клуба в другой, он должен понимать, что подобные ситуации будут, что он получит долю критики. Нужно терпеть», – сказал Семин.

    Объясняем всю историю с задержанием фанатов «Спартака». Из-за чего? Какие наказания? Связано ли с Дзюбой?

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 07:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +47

      Zenit_Zenit 4 минуты назад

      Палыч мудр...

      0
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      Рейтинг: +11425

      Garrincha58 50 минут назад

      правильно какой смысл в этом во всех этих протестах ведите себя нормально болейте уважайте себе подобных и никто вас не будет арестовывать просто так

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