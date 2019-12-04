Объясняем всю историю с задержанием фанатов «Спартака». Из-за чего? Какие наказания? Связано ли с Дзюбой?

Собрали простую хронологию.

Истории с арестами фанатов в Питере, глушилками на стадионе, оскорблениями Дзюбы, реакцией Дзюбы, недовольством фанатов продолжаются уже несколько недель.

Пора цельно разобраться в хронологии событий, с чего все началось, сколько задержали фанатов, за что. И что дальше.

Дзюба – начало

• 20 ноября на матче с Сан-Марино Дзюбу с трибун оскорбляют группа российских фанатов.

• 24 ноября. Болельщики «Спартака» в Екатеринбурге на игре с «Уралом» оскорбляют Дзюбу с трибун.

«Зенит» – «Спартак» – до и во время игры

• Дзюба о матче со «Спартаком»: «Впереди война».

• Президент «Зенита» Медведев: «Матч со «Спартаком» – сражение, битва, футбольная война».

• Твиттер «Спартака» после прилета команды в Петербург: «Что-то будет».

twit text — Фратрия (@fratria) December 6, 2019

• Перед «Газпром Ареной» нашли предмет, похожий на гранату.

• В Петербурге прошли задержания болельщиков на улицах. В итоге задержанных оказалось более 70 человек.

• Во время матча с фанатского сектора «Спартака» снова звучали оскорбления в адрес Дзюбы. Над сектором включили глушилки (шум из динамиков).

Кого задержали как наказали

• Шестерых фанатов «Спартака» задержали за нарушение общественного порядка у стадиона. Они называли Дзюбу «кривоногим».

• Фрунзенский районный суд Петербурга вынес постановления о привлечении к административной ответственности 19 футбольных болельщиков. Каждого оштрафовали на 500 рублей.

• Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности троих болельщиков «Спартака» за нецензурную брань.

Нарушители вину не признали и на заседании утверждали, что были задержаны без причины. Суд назначил им наказание в виде 15 суток ареста.

• Заводящий фанатского сектора «Спартака» Валерий Бевз получил штраф 5000 рублей и запрет на посещение футбольных матчей на 1,5 года. Он скандировал оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы.

Заявления клубов и фанатских организаций

• «Спартак»: «Обеспокоены задержаниями в Петербурге. Намерены юридически помочь нашему заводящему».

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) December 5, 2019

• Фанаты ЦСКА поддержали задержанных болельщиков «Спартака».

• «Спартак»: «Поддержка своей команды не преступление!»

• «Фратрия» – крупнейшая фанатской организацией «Спартака»:

«Мы считаем все это провокацией против всех нас, болельщиков. Мы считаем недопустимым тот факт, что закрываются глаза на права и свободы людей только из-за того, что они едут в другой город поддерживать свой клуб. Мы считаем это осознанной дискриминацией фанатского сообщества со стороны властей и показательной «охотой на ведьм».

Мы призываем всех болельщиков выразить свое несогласие с происходящим, высказать свою поддержку всем незаконно задержанным фанатам и наглядно продемонстрировать, каким может быть футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка».

В связи с этим призываем покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ. Кроме того, на ближайшей домашней игре мы полностью откажемся от флагов, баннеров и других атрибутов визуальной поддержки!».

twit text — Фратрия (@fratria) December 6, 2019

Что понятно

То, что задержания фанатов Петербурге с оскорблениями Дзюбы напрямую никак не связаны.

• ГУ МВД Санкт-Петербурга назвало задержания фанатов «Спартака» результатом «профилактической работы».

• Есть информация , что задержания фанатов – операция силовиков по предотвращению массовой драки. Это меры правоохранительных органов в рамках подготовки к обеспечению безопасности матчей Евро-2020 в Петербурге.

Еще материалы по всей этой теме:

Заводящего «Спартака» увезли в Петербург на допрос о драке, которая была полгода назад

Сколько же всего странного происходило вокруг матча «Зенит» – «Спартак»