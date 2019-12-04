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    Объясняем всю историю с задержанием фанатов «Спартака». Из-за чего? Какие наказания? Связано ли с Дзюбой?


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 14:19
    Собрали простую хронологию.

    Истории с арестами фанатов в Питере, глушилками на стадионе, оскорблениями Дзюбы, реакцией Дзюбы, недовольством фанатов продолжаются уже несколько недель.

    Пора цельно разобраться в хронологии событий, с чего все началось, сколько задержали фанатов, за что. И что дальше.

    Дзюба – начало

    • 20 ноября на матче с Сан-Марино Дзюбу с трибун оскорбляют группа российских фанатов.

    • 24 ноября. Болельщики «Спартака» в Екатеринбурге на игре с «Уралом» оскорбляют Дзюбу с трибун.

    «Зенит» – «Спартак» – до и во время игры

    • Дзюба о матче со «Спартаком»: «Впереди война».

    • Президент «Зенита» Медведев: «Матч со «Спартаком» – сражение, битва, футбольная война».

    • Твиттер «Спартака» после прилета команды в Петербург: «Что-то будет».

    • Перед «Газпром Ареной» нашли предмет, похожий на гранату.

    • В Петербурге прошли задержания болельщиков на улицах. В итоге задержанных оказалось более 70 человек.

    • Во время матча с фанатского сектора «Спартака» снова звучали оскорбления в адрес Дзюбы. Над сектором включили глушилки (шум из динамиков).

    Кого задержали как наказали

    • Шестерых фанатов «Спартака» задержали за нарушение общественного порядка у стадиона. Они называли Дзюбу «кривоногим».

    • Фрунзенский районный суд Петербурга вынес постановления о привлечении к административной ответственности 19 футбольных болельщиков. Каждого оштрафовали на 500 рублей.

    • Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности троих болельщиков «Спартака» за нецензурную брань.

    Нарушители вину не признали и на заседании утверждали, что были задержаны без причины. Суд назначил им наказание в виде 15 суток ареста.

    Заводящий фанатского сектора «Спартака» Валерий Бевз получил штраф 5000 рублей и запрет на посещение футбольных матчей на 1,5 года. Он скандировал оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы.

    Заявления клубов и фанатских организаций

    • «Спартак»: «Обеспокоены задержаниями в Петербурге. Намерены юридически помочь нашему заводящему».

    • Фанаты ЦСКА поддержали задержанных болельщиков «Спартака».

    • «Спартак»: «Поддержка своей команды не преступление!»

    • «Фратрия» – крупнейшая фанатской организацией «Спартака»:

    «Мы считаем все это провокацией против всех нас, болельщиков. Мы считаем недопустимым тот факт, что закрываются глаза на права и свободы людей только из-за того, что они едут в другой город поддерживать свой клуб. Мы считаем это осознанной дискриминацией фанатского сообщества со стороны властей и показательной «охотой на ведьм».

    Мы призываем всех болельщиков выразить свое несогласие с происходящим, высказать свою поддержку всем незаконно задержанным фанатам и наглядно продемонстрировать, каким может быть футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка».

    В связи с этим призываем покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ. Кроме того, на ближайшей домашней игре мы полностью откажемся от флагов, баннеров и других атрибутов визуальной поддержки!».

    Что понятно

    То, что задержания фанатов Петербурге с оскорблениями Дзюбы напрямую никак не связаны.

    • ГУ МВД Санкт-Петербурга назвало задержания фанатов «Спартака» результатом «профилактической работы».

    • Есть информация , что задержания фанатов – операция силовиков по предотвращению массовой драки. Это меры правоохранительных органов в рамках подготовки к обеспечению безопасности матчей Евро-2020 в Петербурге.

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    Заводящего «Спартака» увезли в Петербург на допрос о драке, которая была полгода назад

    Сколько же всего странного происходило вокруг матча «Зенит» – «Спартак»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1115

      Stavropolets 33 минуты назад

      Честно сказать, херней занимаются. Придите спокойно поддержите свою команду и все. Нет, вот надо выпендриться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +499

      ARTHUR19 46 минут назад

      Классно написано, что задержание болельщиков нашей команды мы считаем провокацией, а прозвучавшие оскорбления провокацией получается не считается.
      Одно лицемерие со стороны фанатской организации.
      Почему нельзя просто ходить на футбол и получать удовольствие от игры вместе с остальным стадионом?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1009

      alarm 1 час назад

      да рылы они тарасовские. и ниже тоже рыло хрюкает.

      0
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      Рейтинг: +3966

      nik55 1 час назад

      виной всему----ДЕРЕВЯННЫЙ БЗДЮБА

      0
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      Рейтинг: +119

      vla4839 > nik55 43 минуты назад

      Дзюба никого не обзывал.Обвинения против него - плод воображения больных. Не было бы ненормальных - не было бы этого скандала.Есть ощущение,что всё это кем-то проплаченная акция.

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