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  • У входа на сектор «Спартака» на «Газпром Арене» нашли гранату

У входа на сектор «Спартака» на «Газпром Арене» нашли гранату

1 декабря 2019, 22:02
9

У входа на гостевой сектор на «Газпром Арене», где состоялся матч «Зенит»«Спартак» (1:0), была найдена граната.

По информации источника, сотрудники ОМОНа около 10-15 минут думали, что с ней делать, после чего один из них подбежал и унес гранату. Уточняется, что это оружие может быть страйкбольным.

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РПЛ. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» и оторвался от «Локомотива» на восемь очков

Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие – берут и выигрывают. Это я говорю спартаковским сектантам»

Источник: телеграм-канал OF News
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (9)
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andruhs
1575227315
Наверное лучший комментарий: Без комментариев!
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rash1959
1575228401
Наверно тот же омоновец и потерял...
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nik55
1575229265
деревянный же сказал война вот бомжи и подкинули
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alp
1575231198
че та не верится мне... чтобы дойти до сектора, обшманают 3 раза + рамки... лажа какая то...
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житель СПб
1575234488
Насчет того, что это невозможно - у нас все возможно! И не такое (по размерам) проносили. Очень похоже на то, что как раз сильно сегодня проверяли, и кто-то сбросил. Вот до чего доходит вседозволенность фанатов. Ужас! Кто-нибудь представляет себе, чтобы могло быть - если бы она была применена? Это - граната защитного характера, с огромным числом осколков, если настоящая - пострадать могли бы человек 200... Это - главная и худшая новость на сегодня...
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paracetamol
1575238946
Свинота она и есть свинота. Фашисты!
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Decorhome
1575267872
Хорошо еще атомную бомбу не занесли)
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vladimir-7
1575277900
Так что, спартаковские болельщики сами себе на свою трибуну принесли? Похоже на муляж.
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