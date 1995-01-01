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    У входа на сектор «Спартака» на «Газпром Арене» нашли гранату

    У входа на гостевой сектор на «Газпром Арене», где состоялся матч «Зенит»«Спартак» (1:0), была найдена граната.

    По информации источника, сотрудники ОМОНа около 10-15 минут думали, что с ней делать, после чего один из них подбежал и унес гранату. Уточняется, что это оружие может быть страйкбольным.

    Изображение

    РПЛ. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» и оторвался от «Локомотива» на восемь очков

    Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие – берут и выигрывают. Это я говорю спартаковским сектантам»

    Источник: телеграм-канал OF News

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3900

      nik55 23 минуты назад

      деревянный же сказал война вот бомжи и подкинули

      0
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      Рейтинг: +22071

      gol_kak_sokol 24 минуты назад

      Фэйк - для чего это печатать ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1235

      rash1959 38 минут назад

      Наверно тот же омоновец и потерял...

      1
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      Рейтинг: +380

      andruhs 56 минут назад

      Наверное лучший комментарий: Без комментариев!

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