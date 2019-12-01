У входа на сектор «Спартака» на «Газпром Арене» нашли гранату

У входа на гостевой сектор на «Газпром Арене», где состоялся матч «Зенит» – «Спартак» (1:0), была найдена граната.

По информации источника, сотрудники ОМОНа около 10-15 минут думали, что с ней делать, после чего один из них подбежал и унес гранату. Уточняется, что это оружие может быть страйкбольным.

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