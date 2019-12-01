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  • РПЛ. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» и оторвался от «Локомотива» на восемь очков

РПЛ. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» и оторвался от «Локомотива» на восемь очков

1 декабря 2019, 20:53
351

В центральном матче 18-го тура РПЛ «Зенит» одержал минимальную победу над «Спартаком» со счетом 1:0.

Единственный гол на 21-й минуте в собственные ворота забил защитник «Спартака» Илья Кутепов.

Благодаря этой победе «Зенит» (42 очка) упрочил лидерство в турнирной таблице, увеличив отрыв от «Локомотива» до восьми очков. «Спартак» (22) остался восьмым.

Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Кутепов, 21 (в свои ворота).

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас, Шатов (Ерохин, 56), Барриос, Оздоев, Дриусси (Мусаев, 90), Азмун (Сутормин, 63), Дзюба.

«Спартак»: Максименко, Айртон (Шюррле, 54), Кутепов (Мельгарехо, 46), Джикия, Жиго, Зобнин, Умяров, Бакаев, Крал (Ананидзе, 73), Понсе, Ларссон.

Предупреждения: Оздоев, 15; Шатов, 28 – Бакаев, 29; Кутепов, 34; Умяров, 44; Крал, 68; Жиго, 75; Шюррле, 88.

Удаление: Оздоев, 50 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (351)
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dinar7777dinar
1575223101
случайность не более !
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dinar7777dinar
1575223323
все более и более убеждаюсь какое же это дно рпл когда чемпион такое гавно как женит )))))
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serhio80
1575223513
Бомжам два пенальти не поставили) свисток игнорирует фолы бомжатни) кб, мы лучшие! Бомжи сосать!
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dinar7777dinar
1575223588
лан петушары радуйтесь отскоку и первому месту ! Только что вы чемпион рашки это уровень хуже вильяреала аутсайдера ла лиги который пнул ЧАМПИОНА РОССИИ из ле ))))) ахахахахах ! лан петушки кукарекайте тут ! жалкие холопы !
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Mariner
1575223652
Читсто на классе не напрягаясь вынесли розовых лузеров. Всех людей с победой!
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johnny983
1575223654
Футбольные интеллект и мастерство в Спартаке отсутствуют полностью: непонятные и нелепые удары, детские ошибки в передачах, игроки раз за разом идут в какую-то абсурдную обводку. Мысли абсолютно никакой нет, игра бей-беги. Ещё ладно, если бы кто-нибудь бить или бегать умел, так нет же)
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tushkanlz
1575223850
Поздравляю «Зенит» и всех зенитовских болельщиков с победой! Трудной и справедливой...«Спартаку» - удачи! «Зениту» - тем более,особенно в ЛЧ!!!
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serhio80
1575224448
Бомжам *** сосать с такими победами) звенит гавно)
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Dec898989
1575224594
Поздравляю конченых с победой! Очередной присуженный матч. Купили игроков на 1000 млн, а без судьи сыграть не могут! Конченые, с победой!!!!!!
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Frankfurt Am Main
1575227669
Не унывать нам Спартак, несчастный случий, автогол.Скоро придёт другой президент российской Федерации и остановит этот газпрям весь этот мыльный пузырь лопнет как случилось с анжыыыы, смеётся тот кто смеётся последним.)
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