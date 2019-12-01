РПЛ. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» и оторвался от «Локомотива» на восемь очков

В центральном матче 18-го тура РПЛ «Зенит» одержал минимальную победу над «Спартаком» со счетом 1:0.

Единственный гол на 21-й минуте в собственные ворота забил защитник «Спартака» Илья Кутепов.

Благодаря этой победе «Зенит» (42 очка) упрочил лидерство в турнирной таблице, увеличив отрыв от «Локомотива» до восьми очков. «Спартак» (22) остался восьмым.

Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Кутепов, 21 (в свои ворота).

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас, Шатов (Ерохин, 56), Барриос, Оздоев, Дриусси (Мусаев, 90), Азмун (Сутормин, 63), Дзюба.

«Спартак»: Максименко, Айртон (Шюррле, 54), Кутепов (Мельгарехо, 46), Джикия, Жиго, Зобнин, Умяров, Бакаев, Крал (Ананидзе, 73), Понсе, Ларссон.

Предупреждения: Оздоев, 15; Шатов, 28 – Бакаев, 29; Кутепов, 34; Умяров, 44; Крал, 68; Жиго, 75; Шюррле, 88.

Удаление: Оздоев, 50 – нет.

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