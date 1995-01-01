Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    2 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    3 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?

    РПЛ. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» и оторвался от «Локомотива» на восемь очков

    В центральном матче 18-го тура РПЛ «Зенит» одержал минимальную победу над «Спартаком» со счетом 1:0.

    Единственный гол на 21-й минуте в собственные ворота забил защитник «Спартака» Илья Кутепов.

    Благодаря этой победе «Зенит» (42 очка) упрочил лидерство в турнирной таблице, увеличив отрыв от «Локомотива» до восьми очков. «Спартак» (22) остался восьмым.

    Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Кутепов, 21 (в свои ворота).

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас, Шатов (Ерохин, 56), Барриос, Оздоев, Дриусси (Мусаев, 90), Азмун (Сутормин, 63), Дзюба.

    «Спартак»: Максименко, Айртон (Шюррле, 54), Кутепов (Мельгарехо, 46), Джикия, Жиго, Зобнин, Умяров, Бакаев, Крал (Ананидзе, 73), Понсе, Ларссон.

    Предупреждения: Оздоев, 15; Шатов, 28 – Бакаев, 29; Кутепов, 34; Умяров, 44; Крал, 68; Жиго, 75; Шюррле, 88.

    Удаление: Оздоев, 50 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:53
    Комментарии364
    ...
    • ...
      Рейтинг: +682

      ДяДь ПашА 9 минут назад

      А мне больше всего не нравится Джикия,как кэп.Что то не то в нем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6952

      ivanthebest 13 минут назад

      По факту 1-ый гол зины липовый. Не поставленная пенка и удаление Оздоева. Потом левенькая жёлтая и удаление Оздоева (судья решил откровенно не палиться, поняв ошибку в 1-ом эпизоде). Но, 1-1 с зиной в большинстве, это не 0-1, когда они паркуют всей командой автобус. Вторая пенка - всё очевидно.

      Не буду искать заговора, должны были забивать свои 2 прекрасных момента. В первом случае Ларссон не сыграл хладнокровно, когда Кержак уже завалился, во втором не хватило удачи.

      Да, должны играть и побеждать несмотря на судей, но стоит признать тот факт, что судейка напрямую повлиял на ход игры и 3 важнейших эпизода, которые напрямую влияли на голевые действия, он все решил в одну сторону.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +204

      Valeron2790 > ivanthebest 10 минут назад

      Заговор, опять заговор) при том, что даже болелы спартака, адекватные, здесь пишут, что спартак не наиграл и на ничью, «самый умный» где то увидел здесь победу. Да вы наверно на первом должны быть, если бы не заговор, а не в жопе как сейчас.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +204

      Valeron2790 > ivanthebest 8 минут назад

      За последние ска 40 минут, в десятером, Зенит был ближе к голу чем спартак, но виноват судейка) истинный фонат сраптака

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2207

      knikos 20 минут назад

      Сколько комментов и ни одного про лучшего игрока матча - Михаила Кержакова . Последнее время очень хорошо играет , главное - уверенно. Сегодня Спам мало ему работы давал на линии , а выходы ( как с Лионом ) делал просто блестяще . Молодец , Керж !!! Мои поздравления !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +858

      Давид59 31 минуту назад

      Спартак "отскочил". 89-я и 91-я минута - Дзюба и Ерохин "простили"

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2207

      knikos > Давид59 18 минут назад

      Да, если бы Артём Барриосу покатил мяч ...ну а Ерохин ... ногу левую с утра не помыл , блин .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +838

      Frankfurt Am Main > knikos 7 минут назад

      Да если бы не штанга то был бы другой счёт, да если бы у бабушки был бы куй то бабушка была бы дедушка!!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2207

      knikos > Frankfurt Am Main 22 секунды назад

      Если бы не штанга , то была бы ... рука Кержа ! Пересмотри момент !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1723

      Фан666 32 минуты назад

      И это битва титанов? Да это было унылое говно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1352

      richi > Фан666 4 минуты назад

      Давно ли СпаМ титаны?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3037

      мы_не_рабы 34 минуты назад

      Надо признать, что на сегодня Зенит не "по зубам" Спартаку. Сегодня на поле, до замен, играли все сильнейшие игроки, но ничего путного не показали. Судья, который начал раздавать карточки налево и направо, окончательно сломал игру удалив Оздоева. В принципе ни за что. Уже не удивляет то, что судьи по разному трактуют эпизоды в середине поля и в штрафной - это про толчок в спину Айртона. Но даже это не умаляет достоинств Зенита, который выстоял и имел в конце моменты для второго гола. Замены вообще развалили игру Спартака в атаке. Мельгорехо и Джано - это не усиление, это "тихий ужас". Шюррле брали что бы он своим примером, своей игрой чемпиона мира, был примером для молодёжи Спартака. Но... такой пример нам не нужен! Вообщем у Тедеско работы непочатый край! Питер с победой! Нам - не унывать. Видно что работа идёт. Главное, что бы Федун и компания не мешали.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2207

      knikos 37 минут назад

      Интересно было наблюдать за Тедеско . Попрыгунчик-стрекозёл. Прыг-прыг, прыг-прыг ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4035

      alp > knikos 22 минуты назад

      я тоже обратил внимание.. ведет себя как истеричка

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2207

      knikos > alp 15 минут назад

      Ну . Я понимаю эмоциональных тренеров , кричат , ругаются , но ведут себя , как мужики , а этот ... Он точно нормальной ориентации ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1235

      rash1959 40 минут назад

      Конечно ФИФА намудила с правилами по поводу руки в штрафной, тут пенальти, тут нет. Должно быть просто - Касание мяча рукой в штрафной хоть умышленно, хоть нет- это однозначный пенальти.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2207

      knikos > rash1959 36 минут назад

      Ну да . Зобнин коснулся мяча в штрафной рукой. Почему не был назначен пеналь ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3037

      мы_не_рабы > rash1959 26 минут назад

      Было два момента игры рукой в штрафной:
      1. Зобнин боролся за позицию с Дриусси, оба толкались и "работали "руками, причём Дриусси держал Зобнина под локоть, в который и отскочил мяч. Пенальти не было, так как была обоюдная борьба руками.
      2. Мяч попал в руку защитнику Зенита от его же ноги, когда он катился по земле. Куда надо было деть эту руку? Пенальти не было.
      Всё справедливо. Просто мы сами не до конца разбираемся ещё в этих нововведениях ФИФА.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2207

      knikos > мы_не_рабы 2 минуты назад

      Не , ну я потроллил мальца. А с написанным тобой совершенно согласен . Не было пеналей ни в первом , ни во втором случае. Да и вторая Оздоеву - сомнительная , он не видел соперника и не выставлял локоть для борьбы, просто взмах руками в прыжке .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +580

      Докторо123 40 минут назад

      Фраза комментатора : "...Дзюба просто смял Кутепова и пробил головой в упор! ..." В ЛЧ засчитали бы этот гол ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2207

      knikos > Докторо123 32 минуты назад

      Конечно. Зорро цеплял Дзюбу , держал его ( или держался за него ??? ) . Дзюба рвался к мячу , а Кутепов не смотрел на мяч и лишь противодействовал Артёму. Дзюба шёл на мяч , а Кутепов пятился назад. Соответственно позиция Кутепова в борьбе стала заведомо проигрышной , вот Дзюба его и продавил. Это не я сказал. Это в студии эксперт ( Тихонов ) разобрал !!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3037

      мы_не_рабы > Докторо123 23 минуты назад

      На самом деле Кутепов самый слабый защитник из Спартаковской тройки. Он проиграл борьбу за позицию и Дзюба его элементарно продавил, как делал это много раз на тренировках сборной России. Вопрос в другом: почему именно Кутепов играл против Дзюбы?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1464

      Александ1982 43 минуты назад

      у Спартака проблемы с атакой!! нет острого нападающего который может взять игру на себя!! будем ждать и верить в команду( обидно что исход матча решил рикошет )

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74680
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru