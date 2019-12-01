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  • Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие – берут и выигрывают. Это я говорю спартаковским сектантам»

Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие – берут и выигрывают. Это я говорю спартаковским сектантам»

1 декабря 2019, 21:39
80

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался относительно победы в матче 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

«Не обидно ли, что гол не на меня записали? Нет, главное, что сегодня выиграли. Одни лают и хрюкают, другие – берут и выигрывают. Опять же я говорю это их сектантам и фашистам. Все остальные болельщики «Спартака» – молодцы», – сказал Дзюба.

  • Болельщики «Спартака» оскорбляли Дзюбу на протяжении двух матчей РПЛ подряд – с «Уралом» (0:0) и «Зенитом» (0:1).
  • На сегодняшнем матче на «Газпром Арене» включили глушилки, чтобы этих фанатов не было слышно.

РПЛ. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» и оторвался от «Локомотива» на восемь очков

Семак: «Спартак» удивил во втором тайме. Молодцы, старались изменить ход матча»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем
Комментарии (80)
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Dizgen
1575226363
Дэюба пошел н а х у й
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rash1959
1575227744
Был шанс всё погасить (и наверняка всё утихло бы) - просто промолчать, но .... Ещё раз доказывает, что ума у него нет, только гниль внутри. Дальше будет получать говна в свой адрес только больше.
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anatolich72
1575231191
Раньше писал что оно просто иуда, извините ошибался, оно подонок.
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RamosRM
1575231553
Дзюба просто куча говнища !!!!!
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JTherry
1575231762
дзюпа совсем перестал следить за своими высказываниями: то "война, то фашисты и сектанты хрюкают и лают"... Комитету по этике пора рассмотреть эти "перлы" капитана сборной и посадить на лавку матча на 2-3, подумать, будучи публичным человеком, что можно говорить, а что нет; в любом случае - нельзя опускаться до уровня ничтожества...
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Томик
1575232099
Вот чума тупая. Думал повзрослел он. Ну так что потом обижаться, когда с тобой на твоём же языке разговаривают трибуны?
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САДЫЧОК
1575233123
Бревно , навечно записало себя в изгои !
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slavа0508
1575233452
Разум и Дзюба понятия не совместимые,,,,,,
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vka1970
1575233655
Собственно Полено доказало, что о нём не зря трибуны скандировали и последние дни не зря наша пресса писала. Теперь говно лови очередную ответку.
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aaaaahhhh
1575234730
как был куском дерьма без мозгов так и остался.
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