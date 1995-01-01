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    Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие – берут и выигрывают. Это я говорю спартаковским сектантам»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался относительно победы в матче 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

    «Не обидно ли, что гол не на меня записали? Нет, главное, что сегодня выиграли. Одни лают и хрюкают, другие – берут и выигрывают. Опять же я говорю это их сектантам и фашистам. Все остальные болельщики «Спартака» – молодцы», – сказал Дзюба.

    • Болельщики «Спартака» оскорбляли Дзюбу на протяжении двух матчей РПЛ подряд – с «Уралом» (0:0) и «Зенитом» (0:1).
    • На сегодняшнем матче на «Газпром Арене» включили глушилки, чтобы этих фанатов не было слышно.

    РПЛ. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» и оторвался от «Локомотива» на восемь очков

    Семак: «Спартак» удивил во втором тайме. Молодцы, старались изменить ход матча»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:39
    Комментарии38
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      Рейтинг: +4034

      alp 4 минуты назад

      знатно тут внизу бомбит ))) римерно так выглядят "пылающие пердаки"

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      Рейтинг: +58

      Armani nn 7 минут назад

      Походу совсем головушку мячиком отбили.Совсем не соображает че говорит!!!Публичный человек все таки речь свою контролировать надо.

      0
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      Рейтинг: +333

      mirspirs 7 минут назад

      Проблема Дзюбы, что он ну никак не может помолчать. При всех его отрицательных и положительных качествах и заслугах, неумение помолчать - это то, что нейтральных болельщиков заставляет хвататься за голову.



      За последние 20-25 лет были у сборной разные ключевые фигуры - карпин, мостовой, титов, аршавин, кержаков, бесчастных, берёзы, игнашевич, акинфеев, онопко, жирков, павлюченко, семак и широков. Но такого длинного языка как у Артёма ни у кого не было, по поводу и без, по теме и нет, все болтает без умолку. И ладно бы, Артём был бы интересным собеседником, начитанным, или философом, или стратегом, или разносторонне развитым человеком, но честное слово - его скудный словарный запас, топорные речи и туповатые шутки ставят его в совсем неважное положение, эдакий простофиля и шут гороховый. Спартаковцы его думаю имеют право ненавидеть, но мне конечно противно все эти выкрутасы наблюдать, это как некоторые украинцы вполне имеют право ненавидеть путина и вертикаль российской власти вцелом, но вот скакать и орать Путин пнх и хйло - это уровень пещерных людей.

      0
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      Рейтинг: +6952

      ivanthebest 19 минут назад

      Не стрёмно побеждать за счёт купленного судьишки? Да, было немного липовое удаление Оздоева. Но, оно было именно для того, чтобы судью не отстранили за явное судейство в одну сторону. Ибо одно дело по делу удалить игрока в эпизоде и поставить чистый пенальти, 1-1 с зиной в большинстве, это абсолютно другое чем 0-1 с парковочным автобусом и заряженным судьишкой, который мало того что и 2 пенку чистую не поставил, так и засчитал левый гол в первом тайме. И вдруг ни с того ни с сего, на стадионе перестали показывать нормальные повторы, показывая только финальный эпизод. Стрём да и только. Нас..сали!

      2
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      Рейтинг: +35756

      portero 23 минуты назад

      Дзюба устал и захотел пофилонить, дискву то под Динамо успеют нарисовать?
      надо ему отдохнуть пусть хоть Семак мозг включит, а то игры нет , навесы на Дзюбу и вся тактика... дворовая..

      4
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      Рейтинг: +1158

      serhio80 25 минут назад

      Шлюба просто дурак) червь и шлюба два персонажа, которых будут ненавидеть вечно)

      2
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      Рейтинг: +2796

      uBaH_ 30 минут назад

      В европе за такие высеры можно матчей 5 словить)

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      Рейтинг: +35756

      portero > uBaH_ 19 минут назад

      здесь тоже дадут, может поделят на условные 2-3

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      Рейтинг: +308

      АндрейФКСМ 30 минут назад

      Ну ты и бревно конченное

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      Рейтинг: +22071

      gol_kak_sokol 31 минуту назад

      Надо же к бревну голос вернулся. ...."другие – берут и выигрывают" - берут судей на содержание))). Постыдный, незаслуженный результат. Гнилые слова от сгнившего пня. Если бы при иностранном судье так затолкал защитника, как было с Кутеповым, то гол бы не был засчитан, что обычно и происходит при играх в Европе. зюба, идешь ты на куй. Опять п.и.здешь, видно мало уроду позора.

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      Рейтинг: +112

      Каменный стояк > gol_kak_sokol 30 минут назад

      Вообще он ****** сраный!

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      Рейтинг: +275

      Ceнит 37 минут назад

      А вы в курсе что ногу в Панина засовывал шлюба?

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      Рейтинг: +202

      Valeron2790 > Ceнит 20 минут назад

      В тебя много кто ноги засовывал и не только ноги. От этого твоё очко разроченное так бомбит)

      1
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