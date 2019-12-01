Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался относительно победы в матче 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

«Не обидно ли, что гол не на меня записали? Нет, главное, что сегодня выиграли. Одни лают и хрюкают, другие – берут и выигрывают. Опять же я говорю это их сектантам и фашистам. Все остальные болельщики «Спартака» – молодцы», – сказал Дзюба.

Болельщики «Спартака» оскорбляли Дзюбу на протяжении двух матчей РПЛ подряд – с «Уралом» (0:0) и «Зенитом» (0:1).

На сегодняшнем матче на «Газпром Арене» включили глушилки, чтобы этих фанатов не было слышно.

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