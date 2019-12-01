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  • Семак: «Спартак» удивил во втором тайме. Молодцы, старались изменить ход матча»

Семак: «Спартак» удивил во втором тайме. Молодцы, старались изменить ход матча»

1 декабря 2019, 21:31
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче 18-го тура РПЛ.

«Мы весь второй тайм играли в меньшинстве. Отсюда такая нервотрeпка. Понятно, что вдесятером играть сложнее, хотя и после удаления у нас тоже были моменты. Мы могли забить и второй мяч.

Учитывая сложный график и неравенство составов, мы не могли действовать столь же активно во втором тайме. А в первой половине почти ничего не позволили создать у наших ворот. В атаке смотрелись неплохо.

Очень обидное удаление Оздоева. Было оно или нет — это судить не мне. Он не играл опасно. Таких эпизодов десятки, а то и сотни в каждом матче. Игрокам нужно куда-то руки девать. Просто когда попадают — дают карточки, когда не попадают — не дают карточки. Никакого рецепта тут нет. К нему нет никаких претензий.

«Спартак» удивил во втором тайме. Они молодцы, старались изменить ход матча. Но даже в меньшинстве мы справлялись с атаками. Да, были удары издали, навесы, но голевых моментов, ударов с убойных позиций, как у Ерохина, не было. Удар в штангу — это, наверное, самый опасный момент «Спартака». У нас был момент поострее», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Семак Сергей
Комментарии (12)
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RotBerg
1575225357
Богданыч, спасибо тебе за команду! Спасибо , что не видим такой херни, как рамсы между собой у игроков пищевика. Спасибо за победы в ЛЧ. Гордимся тобой Зенит!
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Sky Spartak
1575225457
Согласен..первый тайм Зенит играл намного лучше...В начале второго тайма Спартак действительно удивил..играл очень хорошо и должен был сравнивать счёт...
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Серж 69
1575230998
Ну а что,лапки сразу нужно свесить,когда к вам в Питер приезжаешь?Боролись-хорошо,только вот как-то бестолково,игры нет,надеюсь,что только пока нет.
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Давид59
1575233326
Эдак он хитро сказанул. Другими словами, раньше Спартак, по его мнению, номер на поле отбывал. А тут вдруг бороться стал?
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knikos
1575233590
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче 18-го тура РПЛ. "Бомбардир" - ты в своём уме ????????
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borodinaleksandrkic
1575252267
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цена по акции.Вот все описано---- https://bit.vodka/poyas
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Диктор
1575256490
При всем уважении к Семаку ,один вопрос ,а вы что гол забили????
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