Семак: «Спартак» удивил во втором тайме. Молодцы, старались изменить ход матча»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче 18-го тура РПЛ.

«Мы весь второй тайм играли в меньшинстве. Отсюда такая нервотрeпка. Понятно, что вдесятером играть сложнее, хотя и после удаления у нас тоже были моменты. Мы могли забить и второй мяч.

Учитывая сложный график и неравенство составов, мы не могли действовать столь же активно во втором тайме. А в первой половине почти ничего не позволили создать у наших ворот. В атаке смотрелись неплохо.

Очень обидное удаление Оздоева. Было оно или нет — это судить не мне. Он не играл опасно. Таких эпизодов десятки, а то и сотни в каждом матче. Игрокам нужно куда-то руки девать. Просто когда попадают — дают карточки, когда не попадают — не дают карточки. Никакого рецепта тут нет. К нему нет никаких претензий.

«Спартак» удивил во втором тайме. Они молодцы, старались изменить ход матча. Но даже в меньшинстве мы справлялись с атаками. Да, были удары издали, навесы, но голевых моментов, ударов с убойных позиций, как у Ерохина, не было. Удар в штангу — это, наверное, самый опасный момент «Спартака». У нас был момент поострее», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

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