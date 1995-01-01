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    Семак: «Спартак» удивил во втором тайме. Молодцы, старались изменить ход матча»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче 18-го тура РПЛ.

    «Мы весь второй тайм играли в меньшинстве. Отсюда такая нервотрeпка. Понятно, что вдесятером играть сложнее, хотя и после удаления у нас тоже были моменты. Мы могли забить и второй мяч.

    Учитывая сложный график и неравенство составов, мы не могли действовать столь же активно во втором тайме. А в первой половине почти ничего не позволили создать у наших ворот. В атаке смотрелись неплохо.

    Очень обидное удаление Оздоева. Было оно или нет — это судить не мне. Он не играл опасно. Таких эпизодов десятки, а то и сотни в каждом матче. Игрокам нужно куда-то руки девать. Просто когда попадают — дают карточки, когда не попадают — не дают карточки. Никакого рецепта тут нет. К нему нет никаких претензий.

    «Спартак» удивил во втором тайме. Они молодцы, старались изменить ход матча. Но даже в меньшинстве мы справлялись с атаками. Да, были удары издали, навесы, но голевых моментов, ударов с убойных позиций, как у Ерохина, не было. Удар в штангу — это, наверное, самый опасный момент «Спартака». У нас был момент поострее», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

    РПЛ. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» и оторвался от «Локомотива» на восемь очков

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:31
    Комментарии6
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      Рейтинг: +635

      Sky Spartak 1 час назад

      Согласен..первый тайм Зенит играл намного лучше...В начале второго тайма Спартак действительно удивил..играл очень хорошо и должен был сравнивать счёт...

      2
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      Рейтинг: +3308

      RotBerg 1 час назад

      Богданыч, спасибо тебе за команду! Спасибо , что не видим такой херни, как рамсы между собой у игроков пищевика. Спасибо за победы в ЛЧ. Гордимся тобой Зенит!

      2
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      Рейтинг: +635

      Sky Spartak > RotBerg 1 час назад

      Рамсы между собой это значит,что небезразлична игра...А так Зенит играет в непонятно,что...забросы и немного давления если есть силы....Спартак конечно вообще не во что не играет...

      -1
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      Рейтинг: +3308

      RotBerg > Sky Spartak 1 час назад

      Зенит играет на результат, идёт вторым в группе ЛЧ и первым в России. Играет на столько, на сколько позволяет состав. Халка сейчас в команде нет. Но результатами мы, болельщики Зенита, довольны. А вы своими?

      1
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      Рейтинг: +635

      Sky Spartak > RotBerg 1 час назад

      Спартаком сейчас не довольны не игрой не результатом...Просто смотрю зенит и не вижу хорошей игры...уже два года... Поэтому понимаю,какой уровень РПЛ...

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      Рейтинг: +668

      SPbZenit12 > Sky Spartak 58 минут назад

      2 года это как раз после чемпионства Спартака? А Спартак показывал чемпионскую игру?

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