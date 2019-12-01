Михаил Кержаков: «По накалу матч со «Спартаком» был важнее игры с «Лионом»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков подвел итоги встречи 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

«Надеюсь, лучшая неделя в карьере еще впереди. Неделя получилась хорошая, очень приятно.

Второй тайм был чем-то похож на второй тайм матча с «Лионом» (2:0). Мы остались в меньшинстве, «Спартак» перестроился, стал играть в 4-4-2. Если сначала они играли в пять защитников, то потом стали в четыре. Плюс удаление. Было тяжело, но спасибо болельщикам — они заставляли держаться.

Является ли «Спартак» самым принципиальным соперником? Да. По накалу эта игра была важнее, чем игра с «Лионом», – сказал Кержаков в эфире телеканала «Матч Премьер».

РПЛ. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» и оторвался от «Локомотива» на восемь очков