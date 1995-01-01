Михаил Кержаков: «По накалу матч со «Спартаком» был важнее игры с «Лионом»

Михуил!
Да не лезьте вы футболёры в "филолухи"! Пинайте мяч, а рот держите на замке - за умного сойдёте!
ВАЖНОСТЬ МАТЧА "ПО НАКАЛУ"НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ!)))))
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков подвел итоги встречи 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).
«Надеюсь, лучшая неделя в карьере еще впереди. Неделя получилась хорошая, очень приятно.
Второй тайм был чем-то похож на второй тайм матча с «Лионом» (2:0). Мы остались в меньшинстве, «Спартак» перестроился, стал играть в 4-4-2. Если сначала они играли в пять защитников, то потом стали в четыре. Плюс удаление. Было тяжело, но спасибо болельщикам — они заставляли держаться.
Является ли «Спартак» самым принципиальным соперником? Да. По накалу эта игра была важнее, чем игра с «Лионом», – сказал Кержаков в эфире телеканала «Матч Премьер».
РПЛ. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» и оторвался от «Локомотива» на восемь очков