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    Михаил Кержаков: «По накалу матч со «Спартаком» был важнее игры с «Лионом»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков подвел итоги встречи 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

    «Надеюсь, лучшая неделя в карьере еще впереди. Неделя получилась хорошая, очень приятно.

    Второй тайм был чем-то похож на второй тайм матча с «Лионом» (2:0). Мы остались в меньшинстве, «Спартак» перестроился, стал играть в 4-4-2. Если сначала они играли в пять защитников, то потом стали в четыре. Плюс удаление. Было тяжело, но спасибо болельщикам — они заставляли держаться.

    Является ли «Спартак» самым принципиальным соперником? Да. По накалу эта игра была важнее, чем игра с «Лионом», – сказал Кержаков в эфире телеканала «Матч Премьер».

    РПЛ. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» и оторвался от «Локомотива» на восемь очков

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:27
    Комментарии3
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      Рейтинг: +914

      solodealer 12 минут назад

      Михуил!
      Да не лезьте вы футболёры в "филолухи"! Пинайте мяч, а рот держите на замке - за умного сойдёте!
      ВАЖНОСТЬ МАТЧА "ПО НАКАЛУ"НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ!)))))

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      Рейтинг: +203

      житель СПб 1 час назад

      Как интересно! Хороший пример: не опускай руки, старайся, держись - и удача придет. Думал ли кто лет 5 назад, что настанет такой день для Михаила Кержакова?! Поздравляю его и радуюсь за него и за команду. Возможно, вырастет в стабильного вратаря...

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      Рейтинг: +297

      tushkanlz 1 час назад

      Нормально отстоял."Молодэс"!))

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