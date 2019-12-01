Болельшики «Спартака» начали оскорблять Дзюбу. На стадионе включили глушилки, от которых болят уши

В матче 18-го тура РПЛ «Зенит» принимает на своем поле «Спартак» (1:0, перерыв).

По информации журналиста Василия Конова, болельщики московского клуба начали оскорблять нападающего «Зенита» Артема Дзюбу после его участия в голевой атаке.

Отмечается, что сразу после выкриков оскорблений по стадиону были включены глушилки. Некоторые болельщики сообщают, что звук от них настолько громкий, что у них болят уши.

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«Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча.

Ранее болельщики «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время матча с «Уралом» (0:0).

Болельщики «Спартака» освистали Дзюбу во время объявления составов

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