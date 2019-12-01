Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Болельшики «Спартака» начали оскорблять Дзюбу. На стадионе включили глушилки, от которых болят уши

Болельшики «Спартака» начали оскорблять Дзюбу. На стадионе включили глушилки, от которых болят уши

1 декабря 2019, 19:51
54

В матче 18-го тура РПЛ «Зенит» принимает на своем поле «Спартак» (1:0, перерыв).

По информации журналиста Василия Конова, болельщики московского клуба начали оскорблять нападающего «Зенита» Артема Дзюбу после его участия в голевой атаке.

Отмечается, что сразу после выкриков оскорблений по стадиону были включены глушилки. Некоторые болельщики сообщают, что звук от них настолько громкий, что у них болят уши.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Болельщики «Спартака» освистали Дзюбу во время объявления составов

«Зенит» – «Спартак»: Кутепов забил в свои ворота

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем
Комментарии (54)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
порт
1575219189
Дикари, что с них взять.
Ответить
Ссппааррттаакк
1575219347
Надо своих позорить , играть не умеют. При чем здесь Дзюба?
Ответить
Nikolai58CSKA
1575219402
Больные люди только могут болеть за Спартак
Ответить
Из Твери Леха
1575219940
Не испытваю симатий ни к Спартаку, ни к Дзюбе. Но это абсурд полный. Цензура уже и в футболе, свободу слова и тут уже душат. А в следущий раз газ пустят нервно-паралитический, чтоб Дзюбу никто не обидел и газовый барин-Миллер этого всего не слышал?
Ответить
BRO_football
1575220140
Идиоты! Только и могут оскорблять! Хоть бы раз делом доказали, что Спартак круче Зенита! Не раз замечал, что чем хуже играет команда, тем наглее и тупее у неё болельщики. Оставайтесь на 8 месте! Спартаку там самое место!
Ответить
dinar7777dinar
1575222508
не понимаю почему джуба обижается на правду ! брево мастер рикошета ГРОЗА САН МАРИНО И КИПРА !
Ответить
Ruryu
1575222683
Читаю комменты и офигиваю,половине глубоко нас...ть на футбол,лишь бы посоревноваться в оскорблениях. Сам болею за Спартак,но "загоняться" по Дзюбе,это идиотизм. Ушёл давно,суперфутболистом,один фиг не стал. Ну да,в этом отрезке,по статистике,вроде и лучший,но в реальности,средний футболист,которых валом. Не поддерживаю оскорбления,в его адрес,но и не понимаю питерских,которые здесь,ничем не лучше тех,кто на стадионе. И кстати,может Спартак и проиграет,снова,но он не раз и выигрывал у Питера,поэтому доказывать игрокам надо только себе то,что они достойны играть в Спартаке
Ответить
кошмарик
1575224629
позор "псевдоболельщикам" Спартака! гнусность на трибунах отворачивает от стадионов истинных болельщиков.. ну, неохота слушать рев быдлоты..
Ответить
GuberDV
1575224631
Вранье про уши. Было какое то храпение из колонок, но все равно был хорошо слышен свиной визг
Ответить
SOKOL 75
1575227547
Это полный пи...ей! Хватит друг друга помоями поливать. Вы же люди! Чему детей будете учить своих? Как друг друга ненавидеть из-за того что болеете за разные клубы? Вам самим не страшно за будущее!?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+