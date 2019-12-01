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    Болельшики «Спартака» начали оскорблять Дзюбу. На стадионе включили глушилки, от которых болят уши

    В матче 18-го тура РПЛ «Зенит» принимает на своем поле «Спартак» (1:0, перерыв).

    По информации журналиста Василия Конова, болельщики московского клуба начали оскорблять нападающего «Зенита» Артема Дзюбу после его участия в голевой атаке.

    Отмечается, что сразу после выкриков оскорблений по стадиону были включены глушилки. Некоторые болельщики сообщают, что звук от них настолько громкий, что у них болят уши.

    Болельщики «Спартака» освистали Дзюбу во время объявления составов

    «Зенит» – «Спартак»: Кутепов забил в свои ворота

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:51
    Комментарии25
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      Рейтинг: +2234

      Ruryu 5 минут назад

      Читаю комменты и офигиваю,половине глубоко нас...ть на футбол,лишь бы посоревноваться в оскорблениях. Сам болею за Спартак,но "загоняться" по Дзюбе,это идиотизм. Ушёл давно,суперфутболистом,один фиг не стал. Ну да,в этом отрезке,по статистике,вроде и лучший,но в реальности,средний футболист,которых валом. Не поддерживаю оскорбления,в его адрес,но и не понимаю питерских,которые здесь,ничем не лучше тех,кто на стадионе. И кстати,может Спартак и проиграет,снова,но он не раз и выигрывал у Питера,поэтому доказывать игрокам надо только себе то,что они достойны играть в Спартаке

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      Рейтинг: +3824

      dinar7777dinar 8 минут назад

      не понимаю почему джуба обижается на правду ! брево мастер рикошета ГРОЗА САН МАРИНО И КИПРА !

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      Рейтинг: +1185

      Genz 14 минут назад

      Не помогут глушилки, включат стрелялки.

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      Рейтинг: +9

      RUBINTATAR 26 минут назад

      Ну давайте против Азара кричать всякую хрень.

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      Рейтинг: +15023

      DOCTOR PENALTY 31 минуту назад

      Какая же это мерзость: из-за одного недоумка-футболиста футбольная власть впадает в истерику и тем самым разгоняет ненависть ко всему в общем-то неплохому городу. Позорище!

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      Рейтинг: +1046

      CSKA471 > DOCTOR PENALTY 13 минут назад

      Да недоумки это те кто эту движуху мутят про дзюбу

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      Рейтинг: +3163

      Gek Dement > DOCTOR PENALTY 9 минут назад

      недоумки это те кто матерятся на весь стадион. мата не должно быть на современных стадионах, помимо фанатских секторов есть сектора семейные там люди с женами и детьми приходят. не умеете показать свое отношение без мата получайте глушилку, все правильно делают. надо это ввести повсеместно по всей РПЛ, сделать обязательным для всех клубов, пользы будет больше чем от ВАР.
      ты вот еще подумай сам, все говорят у нас несовременный футбол, клубы на господсосе, а как клубам зарабатывать если на стадионе матерящиеся недоумки? начинается все вот с таких как кажется "мелочей", пусть эти матерятся, те срут и т.д. и т.п., оправдываться будем Дзюбой а футбол в жопе... никто не будет платить за нахождение с матерящимися неандертальцами на одном секторе. и дело тут совсем не в Дзюбе, просто этим ты оправдываешь идиотизм этих людей. очень неудачное оправдание.

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      Рейтинг: +769

      Нас Много 45 минут назад

      Правый сектор Спартака в своём репертуаре...

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      Рейтинг: +3399

      САДЫЧОК 46 минут назад

      Оздоев-это НЕ ФУТБОЛИСТ !

      -1
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      Рейтинг: +5564

      BRO_football 48 минут назад

      Идиоты! Только и могут оскорблять! Хоть бы раз делом доказали, что Спартак круче Зенита! Не раз замечал, что чем хуже играет команда, тем наглее и тупее у неё болельщики.
      Оставайтесь на 8 месте! Спартаку там самое место!

      6
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      Рейтинг: +1046

      CSKA471 > BRO_football 10 минут назад

      Съезди в ближайшую деревню, зайди в хлев, понаблюдай минут 20 - вопросов у тебя больше не будет никогда

      0
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      Рейтинг: +44

      WHU 51 минуту назад

      1984

      0
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      Рейтинг: +791

      Из Твери Леха 51 минуту назад

      Не испытваю симатий ни к Спартаку, ни к Дзюбе. Но это абсурд полный. Цензура уже и в футболе, свободу слова и тут уже душат. А в следущий раз газ пустят нервно-паралитический, чтоб Дзюбу никто не обидел и газовый барин-Миллер этого всего не слышал?

      5
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      Рейтинг: -43

      Вот оно чё Михалыч > Из Твери Леха 34 минуты назад

      Согласен.Беспредел полный....Включили глушилки.Может и спецназ решили вызвать..Чтобы тех кто против Дзюбы давить.

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