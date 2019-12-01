Болельшики «Спартака» начали оскорблять Дзюбу. На стадионе включили глушилки, от которых болят уши

Читаю комменты и офигиваю,половине глубоко нас...ть на футбол,лишь бы посоревноваться в оскорблениях. Сам болею за Спартак,но "загоняться" по Дзюбе,это идиотизм. Ушёл давно,суперфутболистом,один фиг не стал. Ну да,в этом отрезке,по статистике,вроде и лучший,но в реальности,средний футболист,которых валом. Не поддерживаю оскорбления,в его адрес,но и не понимаю питерских,которые здесь,ничем не лучше тех,кто на стадионе. И кстати,может Спартак и проиграет,снова,но он не раз и выигрывал у Питера,поэтому доказывать игрокам надо только себе то,что они достойны играть в Спартаке
В матче 18-го тура РПЛ «Зенит» принимает на своем поле «Спартак» (1:0, перерыв).
По информации журналиста Василия Конова, болельщики московского клуба начали оскорблять нападающего «Зенита» Артема Дзюбу после его участия в голевой атаке.
Отмечается, что сразу после выкриков оскорблений по стадиону были включены глушилки. Некоторые болельщики сообщают, что звук от них настолько громкий, что у них болят уши.
twit text
— Snusmumrik (@snus1986) December 1, 2019
- «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча.
- Ранее болельщики «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время матча с «Уралом» (0:0).
Болельщики «Спартака» освистали Дзюбу во время объявления составов
«Зенит» – «Спартак»: Кутепов забил в свои ворота