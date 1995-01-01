«Зенит» – «Спартак»: Кутепов забил в свои ворота

П.изде.цц. Одного Бакаева на поле мало. Убрали Крала - выпустили Ананидзе. Е.бануться просто. Кто в центре будет играть? Ну не до такой же степени.... Я думал, Ананиздзе уже подарили кому-нибудь. А он на поле с Зенитом выходит. Может быть их одним пакетом с Бакаевым кто-нибудь заберёт - прельтившись на дешевизну??
В матче 18-го тура РПЛ «Зенит» принимает «Спартак» (1:0, первый тайм).
На 21-й минуте петербургский клуб вышел вперед благодаря голу защитника «Спартака» Ильи Кутепова в собственные ворота.
- «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча.
Болельщики «Спартака» освистали Дзюбу во время объявления составов