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    «Зенит» – «Спартак»: Кутепов забил в свои ворота

    В матче 18-го тура РПЛ «Зенит» принимает «Спартак» (1:0, первый тайм).

    На 21-й минуте петербургский клуб вышел вперед благодаря голу защитника «Спартака» Ильи Кутепова в собственные ворота.

    Болельщики «Спартака» освистали Дзюбу во время объявления составов

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:24
    Комментарии18
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      Рейтинг: +1769

      Томик 22 минуты назад

      П.изде.цц. Одного Бакаева на поле мало. Убрали Крала - выпустили Ананидзе. Е.бануться просто. Кто в центре будет играть? Ну не до такой же степени.... Я думал, Ананиздзе уже подарили кому-нибудь. А он на поле с Зенитом выходит. Может быть их одним пакетом с Бакаевым кто-нибудь заберёт - прельтившись на дешевизну??

      0
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      Рейтинг: +35733

      portero 46 минут назад

      ну и кто судью купил?????
      вопросик такой......

      0
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      Рейтинг: +3399

      САДЫЧОК 53 минуты назад

      Надо срочно менять Кутепова , он хуже , даже Дзюбы !...пока его не удалили !

      1
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      Рейтинг: +1501

      Ден 781 57 минут назад

      Маска красавчик, жахнул по Виражу с 40 метров, завалил Дзюбу, гол забил

      3
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      Рейтинг: +663

      ZENIT***** 58 минут назад

      Дзюба через Кутепова загнал "свояка".Как есть-так есть.

      2
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      Рейтинг: +3245

      RotBerg 58 минут назад

      Даже Тихонов сказал, что гол забит по правилам, а у мясных опять пукан горит на бомбардире))) мясные ну себе то не врите, кто сильнее сейчас на поле ну ка скажите?)

      1
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      Рейтинг: +22051

      gol_kak_sokol 58 минут назад

      Спартак играет блекло без креатива. Но гол дурной затолкали, зюба положил Кутепа руками, хорошо было видно. Надо было Жиго ставить против дерева, Кутепка худосочен играть в корпус.

      3
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      Рейтинг: +3245

      RotBerg > gol_kak_sokol 57 минут назад

      Без креатива? По мне просто ссыкливо. Автобус выкатили вот и вся игра спартака.

      2
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      Рейтинг: +22051

      gol_kak_sokol > RotBerg 55 минут назад

      Это не автобус, а игра без прессинга.

      1
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      Рейтинг: +1245

      PNZ1985 1 час назад

      ну что , ЗЕнит - шампиньон шлакочемпионата! поздравляю!

      2
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      Рейтинг: +1616

      giluxa1963 1 час назад

      казачек то засланный

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      Рейтинг: +450

      Dizgen 1 час назад

      Виноват Федун дибил

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