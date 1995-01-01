Болельщики «Спартака» освистали Дзюбу во время объявления составов

В матче 18-го тура РПЛ «Зенит» принимает на своем поле «Спартак».

Во время объявления состава петербургского клуба болельщики «Спартака» освистали нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. Ранее фанаты москвичей оскорбляли форварда на протяжении встречи 17-го тура с «Уралом» (0:0).

«Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» – «Спартак».

В Санкт-Петербурге предотвращены драки между фанатами «Зенита» и «Спартака»