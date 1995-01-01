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    Болельщики «Спартака» освистали Дзюбу во время объявления составов

    В матче 18-го тура РПЛ «Зенит» принимает на своем поле «Спартак».

    Во время объявления состава петербургского клуба болельщики «Спартака» освистали нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. Ранее фанаты москвичей оскорбляли форварда на протяжении встречи 17-го тура с «Уралом» (0:0).

    В Санкт-Петербурге предотвращены драки между фанатами «Зенита» и «Спартака»

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10424

      vka1970 1 час назад

      А после второго тайма RotBerg отсосал у обоих команд и всего обслуживающего персонала.

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      Рейтинг: +3245

      RotBerg 1 час назад

      Болельщики спартака отсо... ли у Дзюбы, после первого тайма))

      0
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      Рейтинг: +450

      Dizgen > RotBerg 1 час назад

      По твоему нику понятно кто сосет)))

      0
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      Рейтинг: +1150

      serhio80 > RotBerg 59 минут назад

      Иди дальше соси, вротберг) даже ник говорящий)

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