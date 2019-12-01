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    В Санкт-Петербурге предотвращены драки между фанатами «Зенита» и «Спартака»

    В Санкт-Петербурге предотвращены массовые драки между болельщиками «Зенита» и «Спартака». Об этом информирует «Фонтанка».

    Ранее сообщалось, к утру 1 декабря в отделениях петербургской полиции побывали 86 футбольных фанатов: 81 болельщик «Спартака» и пятеро зенитовцев.

    Большая часть задержаний связана с попытками околофутбольных людей подраться друг с другом. Основной объем задержаний пришелся на станцию метро «Волковская».

    В субботу вечером был обнаружен автобус и несколько автомобилей, в которых находились около пятидесяти приезжих их Москвы. У большинства из них были биты, капы, боксерские перчатки.

    Еще 25 московских фанатов были задержаны около часа ночи на Большой Конюшенной у паба, где они собирались напасть на болельщиков «Зенита».

    Источник: «Фонтанка»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +196

      MOBI 9 минут назад

      а где видос с битами или просто слова

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10420

      vka1970 12 минут назад

      Перед каждым матчем всё одно и то же.
      Надеюсь обычных болел минует чаша сия.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15023

      DOCTOR PENALTY 17 минут назад

      Дзюба всё-таки развязал войну.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +399

      sерж 34 минуты назад

      бесят эти дегенераты,иди в поле,или в лес.да и месите там, друг друга

      0
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      Рейтинг: +424

      ВасяК > sерж 11 минут назад

      А ты наивный, этому веришь,что пишут???

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