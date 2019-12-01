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  • В Санкт-Петербурге предотвращены драки между фанатами «Зенита» и «Спартака»

В Санкт-Петербурге предотвращены драки между фанатами «Зенита» и «Спартака»

1 декабря 2019, 17:40
6

В Санкт-Петербурге предотвращены массовые драки между болельщиками «Зенита» и «Спартака». Об этом информирует «Фонтанка».

Ранее сообщалось, к утру 1 декабря в отделениях петербургской полиции побывали 86 футбольных фанатов: 81 болельщик «Спартака» и пятеро зенитовцев.

Большая часть задержаний связана с попытками околофутбольных людей подраться друг с другом. Основной объем задержаний пришелся на станцию метро «Волковская».

В субботу вечером был обнаружен автобус и несколько автомобилей, в которых находились около пятидесяти приезжих их Москвы. У большинства из них были биты, капы, боксерские перчатки.

Еще 25 московских фанатов были задержаны около часа ночи на Большой Конюшенной у паба, где они собирались напасть на болельщиков «Зенита».

Источник: «Фонтанка»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (6)
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sерж
1575212673
бесят эти дегенераты,иди в поле,или в лес.да и месите там, друг друга
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DOCTOR PENALTY
1575213707
Дзюба всё-таки развязал войну.
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vka1970
1575214003
Перед каждым матчем всё одно и то же. Надеюсь обычных болел минует чаша сия.
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MOBI
1575214177
а где видос с битами или просто слова
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Strig
1575215151
"кулюторная" блин "зтолица"....
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