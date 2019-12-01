В Санкт-Петербурге предотвращены драки между фанатами «Зенита» и «Спартака»

В Санкт-Петербурге предотвращены массовые драки между болельщиками «Зенита» и «Спартака». Об этом информирует «Фонтанка».

Ранее сообщалось, к утру 1 декабря в отделениях петербургской полиции побывали 86 футбольных фанатов: 81 болельщик «Спартака» и пятеро зенитовцев.

Большая часть задержаний связана с попытками околофутбольных людей подраться друг с другом. Основной объем задержаний пришелся на станцию метро «Волковская».

В субботу вечером был обнаружен автобус и несколько автомобилей, в которых находились около пятидесяти приезжих их Москвы. У большинства из них были биты, капы, боксерские перчатки.

Еще 25 московских фанатов были задержаны около часа ночи на Большой Конюшенной у паба, где они собирались напасть на болельщиков «Зенита».