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    «Фонтанка»: в Санкт-Петербурге задержали 81-го фаната «Спартака» и пятерых – «Зенита»

    Сообщество болельщиков «Спартака» рассказало о массовых задержаниях в Санкт-Петербурге перед встречей 18-го тура РПЛ против «Зенита». Издание «Фонтанка» располагает иной информацией – речи о сотнях отправленных в отделения болельщиках не идет.

    К утру 1-го декабря в полиции побывали 81 фанат «Спартака» и пятеро – «Зенита». Их привлекли к ответственности за мелкое хулиганство, а также за распитие спиртных напитков в общественных местах.

    • Журналист Василий Конов сообщил о семи задержанных.
    • Часть фанатов накануне задержали за фразу «Дзюба вон, Дзюба кривоногий».
    • Матч «Зенит» – «Спартак» начнется в 19:00 по Москве. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.

    Источник: «Фонтанка»

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