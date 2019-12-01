«Фонтанка»: в Санкт-Петербурге задержали 81-го фаната «Спартака» и пятерых – «Зенита»

Сообщество болельщиков «Спартака» рассказало о массовых задержаниях в Санкт-Петербурге перед встречей 18-го тура РПЛ против «Зенита». Издание «Фонтанка» располагает иной информацией – речи о сотнях отправленных в отделения болельщиках не идет.
К утру 1-го декабря в полиции побывали 81 фанат «Спартака» и пятеро – «Зенита». Их привлекли к ответственности за мелкое хулиганство, а также за распитие спиртных напитков в общественных местах.
- Журналист Василий Конов сообщил о семи задержанных.
- Часть фанатов накануне задержали за фразу «Дзюба вон, Дзюба кривоногий».
- Матч «Зенит» – «Спартак» начнется в 19:00 по Москве. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.
Источник: «Фонтанка»