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  • «Фонтанка»: в Санкт-Петербурге задержали 81-го фаната «Спартака» и пятерых – «Зенита»

«Фонтанка»: в Санкт-Петербурге задержали 81-го фаната «Спартака» и пятерых – «Зенита»

1 декабря 2019, 13:09
22

Сообщество болельщиков «Спартака» рассказало о массовых задержаниях в Санкт-Петербурге перед встречей 18-го тура РПЛ против «Зенита». Издание «Фонтанка» располагает иной информацией – речи о сотнях отправленных в отделения болельщиках не идет.

К утру 1-го декабря в полиции побывали 81 фанат «Спартака» и пятеро – «Зенита». Их привлекли к ответственности за мелкое хулиганство, а также за распитие спиртных напитков в общественных местах.

  • Журналист Василий Конов сообщил о семи задержанных.
  • Часть фанатов накануне задержали за фразу «Дзюба вон, Дзюба кривоногий».
  • Матч «Зенит» – «Спартак» начнется в 19:00 по Москве. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.

Источник: «Фонтанка»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (22)
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garet12222
1575195818
Это больше похоже на правду
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RotBerg
1575197653
И тех выгнали.. Зато нытики сейчас вонять будут)
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vka1970
1575198892
Народ на проводе подтвердил, что пока ни каких массовых задержаний нету.Моих знакомых кто туда отправился, тоже ни кого не задержали.
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Из Твери Леха
1575200156
Все ясно для чего их задерживают. Т.к. будет использована крыша стадиона, нельзя допустить проноса в разлинчных отверстиях пиротехнических предметов. Вот там их и будут на это дело проверять, а в аккурат перед матчем отпустят, может даже прям до стадиона довезут. Безопасность превыше всего!
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slavа0508
1575200189
Просто ради интереса буду смотреть на работу судей,,,,,а по матчу ,,,любой результат возможен,,,,то что рубка будет,наверняка,,лишь бы судьи не испортили всё,,,
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GoldPlayFIFARus9
1575200533
Я хоть и болела Зенита, и ярый хейтер спама, но это полный беспредел. Такого быть не должно. С каждым днём Россия всё больше и больше напоминает мусорское гос-во. Где права человека не соблюдают в принципе, ибо знают что им за это ничего не будет
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амани
1575200747
охренеть.......вот это футбол или что?
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polt
1575200859
Околофутбольные страсти. А вот то, что футбол по телевизору на национальном общедоступном канале не показывают, это уже ни кого не волнует?
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faten
1575205208
Это так сказать превью, студия перед футболом) Сам футбол по питерски мы увидим когда в дело вступят мешок с вилковым и шлюба в главной роли! Игроки Спартака не подходите близко к дереву оно внутри гнилое и может падать само по себе))
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subbotaspartak
1575207752
Скорей бы игра. Разжигают страсти не для добра. Сорвать, обвинить, Футбол им не нужен, мать их етить!
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