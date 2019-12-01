Конов: «Официально в Санкт-Петербурге задержали семь человек. Часть – в состоянии опьянения»

Сообщество фанатов «Спартака» рассказало о массовых задержаниях в Санкт-Петербурге перед игрой 18-го тура РПЛ против «Зенита». Бывший главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов имеет другую информацию.

«По ситуации в Санкт-Петербурге:

официально задержанных семеро, из них один несовершеннолетний болельщик «Спартака» (местный), которого отдали родителям, ещe двое вышли сразу, как протрезвели, и четверо остаются задержанными, они взяты за мелкое хулиганство.

Никаких других задержанных по официальной информации нет (звонил в Петербург узнавал). Вчера держали после матча (первенства молодежных команд РПЛ «Зенит» – «Спартак» (2:0) – прим. «Бомбардир»), чтобы избежать стычек в метро», – написал Конов.