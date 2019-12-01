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  • Конов: «Официально в Санкт-Петербурге задержали семь человек. Часть – в состоянии опьянения»

Конов: «Официально в Санкт-Петербурге задержали семь человек. Часть – в состоянии опьянения»

1 декабря 2019, 12:50
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Сообщество фанатов «Спартака» рассказало о массовых задержаниях в Санкт-Петербурге перед игрой 18-го тура РПЛ против «Зенита». Бывший главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов имеет другую информацию.

«По ситуации в Санкт-Петербурге:

официально задержанных семеро, из них один несовершеннолетний болельщик «Спартака» (местный), которого отдали родителям, ещe двое вышли сразу, как протрезвели, и четверо остаются задержанными, они взяты за мелкое хулиганство.

Никаких других задержанных по официальной информации нет (звонил в Петербург узнавал). Вчера держали после матча (первенства молодежных команд РПЛ «Зенит»«Спартак» (2:0) – прим. «Бомбардир»), чтобы избежать стычек в метро», – написал Конов.

  • Часть фанатов накануне задержали за фразу «Дзюба вон, Дзюба кривоногий».
  • Матч «Зенит» – «Спартак» начнется в 19:00 по Москве. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ, «Спартак» занимает седьмое место.

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (1)
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vka1970
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Эта информация слегка устарела.Массовых задержаний пока точно нет, но некоторых болел видели как вытаскивали из толпы.Это точно.
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