Конов: «Официально в Санкт-Петербурге задержали семь человек. Часть – в состоянии опьянения»

Сообщество фанатов «Спартака» рассказало о массовых задержаниях в Санкт-Петербурге перед игрой 18-го тура РПЛ против «Зенита». Бывший главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов имеет другую информацию.
«По ситуации в Санкт-Петербурге:
официально задержанных семеро, из них один несовершеннолетний болельщик «Спартака» (местный), которого отдали родителям, ещe двое вышли сразу, как протрезвели, и четверо остаются задержанными, они взяты за мелкое хулиганство.
Никаких других задержанных по официальной информации нет (звонил в Петербург узнавал). Вчера держали после матча (первенства молодежных команд РПЛ «Зенит» – «Спартак» (2:0) – прим. «Бомбардир»), чтобы избежать стычек в метро», – написал Конов.
- Часть фанатов накануне задержали за фразу «Дзюба вон, Дзюба кривоногий».
- Матч «Зенит» – «Спартак» начнется в 19:00 по Москве. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.
- «Зенит» лидирует в РПЛ, «Спартак» занимает седьмое место.
Источник: телеграм-канал Василия Конова